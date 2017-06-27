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Истории из жизни

Ярон и Джек

Скажите, вы верите в реинкарнацию своих питомцев? Лично я верю.

Ещё до моего рождения родители купили себе породистую собаку - немецкую овчарку. Назвали его Ярон, в честь Солнца.

Он всегда был добрым, послушным и спокойным псом. Я очень любила с ним играть.

Когда ему исполнилось 10 лет, начались проблемы с задними лапами. После наш сосед кинул к нам во двор петарды, и Ярон оглох.

Смерть его была ужасной. Он съел слишком много костей и распорол себе желудок. Умер буквально за час, его спасти мы не смогли.

После его смерти мы часто чувствовали его присутствие: его миска постоянно падала, звенела цепь, слышался стук лап по деревянным доскам (будка).

Ровно через два месяца после смерти Ярона, мы взяли себе маленького щенка западно-сибирской лайки. Назвали его Джек.

На заметку, сразу после его появления звуки прекратились.

Он был полной противоположностью Ярона: непоседливый, непослушный и энергичный.

Сейчас ему один год. Думаю, того, что он ложится на тех же местах, что и наш немец, не такое существенное доказательство, но я всё равно верю, что наш пёс всё ещё с нами, но в виде другого.

А вы что думаете по этому поводу?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:44 by Рыжая лисаПросмотров: 132Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Пёс Ярон Джек реинкарнация авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 03:58
0
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Комментариев: 1 132
У меня вторая кошка своим поведением, очень похожа на первую. Если сильно захотеть, то можно усмотреть в ней вернувшуюся первую. Но, это лишь самообман.
Но верить в хорошее, никто не запрещает))
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 07:26
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Публикаций: 6
Комментариев: 177
Насчёт реинкарнации животных не знаю, но душа у них тоже есть. +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: акжана
Сегодня, 07:55
0
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Комментариев: 1 106
Ярон всю жизнь прожил в одной семье, любил и был предан. После смерти , возможно не сразу ушел в небытие, прозрачно, но присутствовал. Новый питомец занял и заполнил пространство своей неуемной энергией, суетой, играми вытесняя печаль , чуство потери. Возможно душа Ярона тоже успокоилась, если можно это так назвать и окончательно покинула этот мир .
История хорошая, немного грустная. От меня огромный плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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