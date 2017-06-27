Ярон и Джек

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Рыжая лиса Просмотров: 132 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 03:44 by

Скажите, вы верите в реинкарнацию своих питомцев? Лично я верю.Ещё до моего рождения родители купили себе породистую собаку - немецкую овчарку. Назвали его Ярон, в честь Солнца.Он всегда был добрым, послушным и спокойным псом. Я очень любила с ним играть.Когда ему исполнилось 10 лет, начались проблемы с задними лапами. После наш сосед кинул к нам во двор петарды, и Ярон оглох.Смерть его была ужасной. Он съел слишком много костей и распорол себе желудок. Умер буквально за час, его спасти мы не смогли.После его смерти мы часто чувствовали его присутствие: его миска постоянно падала, звенела цепь, слышался стук лап по деревянным доскам (будка).Ровно через два месяца после смерти Ярона, мы взяли себе маленького щенка западно-сибирской лайки. Назвали его Джек.На заметку, сразу после его появления звуки прекратились.Он был полной противоположностью Ярона: непоседливый, непослушный и энергичный.Сейчас ему один год. Думаю, того, что он ложится на тех же местах, что и наш немец, не такое существенное доказательство, но я всё равно верю, что наш пёс всё ещё с нами, но в виде другого.А вы что думаете по этому поводу?

Ключевые слова: Пёс Ярон Джек реинкарнация авторская история

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