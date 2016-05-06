Необычная встреча в лесу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:29

зелёное яблочко Просмотров: 287 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 00:29 by

Утром 30 августа 2017 года, я с двумя друзьями отправился на охоту. После непродолжительной езды на уазике прибыли в нужное место. Перед тем как разойтись по маршруту (каждый идет по своему направлению), мне напомнили, что поскольку охотничьей путевки у меня на этот день нет, то и встречаться с кем-либо (мало ли кто окажется в лесу) нежелательно. На том и разошлись.После многочасовой безрезультатной ходьбы по лесу, я вышел на старую лесную дорогу, наполовину заросшую травой и прямо таки усеянную грибами: маслята, моховики, рыжики. Достал мешок из рюкзака и стал собирать грибы к ужину. День был хороший - солнце, синее небо, лесные запахи и летняя теплынь – курорт да и только. Через некоторое время присел прямо на обочину перекурить. И тут слышу: тарахтит мотоцикл, едет мне навстречу. Памятуя о нежелательности встреч, я встал и пошел с дороги в лес. Метрах в пяти от дороги оказались кусты, и не успел я до них дойти, как вижу, едет мужик на «козлике» (типа «Минска»).Появился он неожиданно быстро – от того момента как я услышал звук мотора и до того как увидел его, прошло не более минуты. Сзади на багажнике привязан рюкзачок, вдоль рамы привязаны чехлы с удочками (во всяком случае похоже), ружья нет, одет обычно для леса или рыбалки: серая тряпичная куртка, резиновые сапоги короткие, фуражка тоже тряпичная с козырьком. Лица рассмотреть не сумел, да и не старался. Ехал он не быстро, мотоцикл тарахтел достаточно громко, но как–то приглушенно. Осторожничать было не обязательно, я вернулся на дорогу, когда он мимо меня проехал, и посмотрел ему вслед. Мотоцикл, как мне показалось, двигался как-то ровно, несмотря на лесную, с кочками, дорогу.Метрах в ста он скрылся за поворотом, и как-то сразу стихло мотоциклетное тарахтенье. Я подумал, не упал ли мужик, и не заглох ли мотор. Постоял пару минут - прислушался – его не было слышно. Я повернулся и пошел, размышляя: куда это можно ехать, да еще и с удочками? В той стороне нет ни водоема, ни захудалой речки - одни торфяные болота. Только опять стал грибы собирать, как вдруг сообразил, что середина дороги, поросшая травой и грибами, была нетронутой – травинка к травинке, ничего не примято, колея справа и слева (песок с глиной) ровная и гладкая после вчерашнего дождя, была на удивление девственной.Прошел весь участок дороги, на протяжении которого я видел мужика на мотоцикле - нигде не было никаких следов (!), кроме моих, которые явственно отпечатались на мокром песке. Как это так? Рядом с дорогой проехать невозможно - все заросло. Не по воздуху же он катился!Вернувшись к стану, я подождал своих товарищей и рассказал им про мужика на мотоцикле и дорогу. Они не поверили. Да, говорят, мы по ней возвращались, но ничьих следов там нет, кроме как твоих. Наверное, надо было заснять все увиденное на камеру мобильника, чтобы они могли поверить. Но кому в голову придет снимать мужиков на мотоциклах, которые катаются по лесу? Так что же это было, или кто? Позже старые охотники мне рассказали, что эта «старосвердловская» дорога (до 50-х годов прошлого века, по ней еще ездили из г. Асбеста в г. Свердловск; она и до сих пор так именуется) проходила через торфоразработки, где как раз в осушительных канавах и была рыбалка – водился карась и плотва.Автор - А. И. Палыцин.

Ключевые слова: Лес грибы охота мотоцикл призрак

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