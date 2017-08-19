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Истории из жизни

"Мама, не надо!"

Как часто мы со стороны наблюдаем за счастливыми парами, живущими, как нам кажется, в своём идеально выстроенном мире. Красивые люди живут красивой жизнью в своих красивых домах. Воспитывают красивых детей, выгуливают красивых собак, встречаются с красивыми друзьями. Ездят на красивых машинах и летают на красивые курорты. А если ещё при всей этой «красивости» люди остаются честными и искренними по отношению друг к другу и окружающим, то нет-нет, да и проскакивает мысль: «Эх, вот бы и у меня так всё складывалось», «Тоже хочу так, буду стремиться!»... Понимаете, о чем я? Так вот, была и в нашем окружении такая красивая семейная пара, на которую все заглядывались и брали себе в пример.

Ольга и Сергей познакомились ещё в школе и больше ни на день не расставались. Всегда вместе. Везде вместе. Тот самый случай, когда персонализация «я» гармонично перетекает в «мы», не причиняя никакого дискомфорта ни одной из сторон. Серёжка – успешный бизнесмен, создавший с нуля своё дело. Внимательный муж, хороший отец. Оля – домохозяйка, следящая за домом и детьми. Всегда улыбчивая, всегда гостеприимная, всегда ухоженная. Поверите, нет: ни разу ее без прически или маникюра не видела. Дом - полная чаша, наполненная любовью, уважением и достатком. В общем, не семья, а глянцевая обложка для журнала.

В один из весенних дней у нас дома раздался звонок от общей знакомой:

- Тань, Олька Б-кая ляснулась, - прозвучало в трубке.

- В смысле ляснулась? - сперва даже не поняла я. – Алло! В СМЫСЛЕ, ЛЯСНУЛАСЬ?!

- Так вот и ляснулась. С восьмого этажа. Не знаю подробностей, еду к ним. Скажи Павлу (моему мужу), чтоб к Серёге выдвигался, все уже у него.

В недоумении подхожу к мужу:

- Паш, сейчас такой странный звонок был... У Б-ких что-то случилось. Собирайся, езжай к ним, там наши все собираются...

Тридцать пять лет. Молодая, красивая, здоровая женщина. Счастливая мать, счастливая жена… Ну, так нам, окружающим, по крайней мере всегда казалось. Покончила жизнь самоубийством, выбросившись с балкона дома, стоявшего напротив ее собственного. Шоковое состояние. Никто ничего не мог понять. Как так-то? Почему?!.. Хотя, так ли уже важны причины, ведь факта смерти они не отменят…

Похоронили Ольгу по всем церковным законам, с батюшкой, с отпеванием. Как такое возможно – не спрашивайте, я не знаю. Знаю и верю лишь своим глазам: был священник, провёл отпевание, на кладбище запечатал могилу, после были поминки. Что запомнилось в тот день, так это слова Сергея:

- Вы все думаете, что сейчас Олю хороните? Нет, вы двоих нас сегодня хороните…

Все друзья как могли поддерживали Сергея после похорон. Часто к себе детей забирали, наши девчонки просто среди недели к ним домой забегали помочь с уборкой, готовкой, уроками. Мужчины звонили, приезжали в гости, периодически звали его к себе домой поужинать, чтобы хоть немного развеять. И вот в один из таких вечеров, среди плавно текущего разговора, Серёжка вдруг посмотрел на меня и неожиданно выдал:

- Тань, Олька не уходит. Я за детей боюсь.

- Серёж, да ты что… Они маленькие и ещё ничего не понимают, да и сказали ведь, что мама просто уехала на время...

А дальше я услышала монолог, от которого у меня просто волосы на затылке начали подниматься… Послушайте и вы то, что я услышала.

«Я особо не помню день похорон, да и последующие дни для меня превратились в длинный тягучий, липкий сон, многое из которого не зафиксировалось в памяти. Помню лишь, что вставал, одевался, поднимал и кормил детей, развозил их по школам и садикам, потом ехал на работу и что-то делал. Или не делал… Не помню, да это и не важно… Затем забирал детей, привозил домой, кормил, делали уроки, укладывал спать. Сам падал в кровать и просто отключался без снов. И так изо дня в день, из недели в неделю. И вдруг в этой серой рутине в одну из ночей, когда дети были у бабушки, меня будто что-то встряхнуло. Прихожу в себя и понимаю, что стою на кухне. Передо мной две чашки: в одной черный кофе с лимоном, как я люблю, во второй зеленый чай с молоком, как Олька всегда пила, шоколадка открыта, фантики от конфет. Стою, смотрю на это и не понимаю что за чёрт. Откуда это всё и что происходит? А уже в следующий момент чувствую, как со спины меня кто-то обнимает. Абсолютно уверенно ощущаю прикосновение на своём теле. Так жутко стало… Отскочил в сторону, смотрю, а нет никого. Но ведь были прикосновения, Тань, точно были! Стою, трясет всего, чуть выговорить смог:

- Оль... Не надо… Не мучь меня…

В тот же момент лампочка в ночнике взрывается, и всё погружается в темноту. Постоял немного, вжавшись в угол, но дальше ничего не происходило. Успокоился, убрал всё со стола, но до утра уже не смог заснуть. Залип перед телевизором - вроде как в окружении людей, а не один в квартире.

Утром встал, поехал на работу, по дороге заехал к маме, рассказал о случившемся. Она как могла успокаивала, да объясняла, что такое случается. До сорока дней умершие меж живых ходят, прощаются... Посоветовала съездить в церковь, за упокой службу заказать. Так и сделал. Какое-то время было всё спокойно. Дети вернулись домой, жизнь как-то дальше, будто колесо по пыльной дороге, покатилась. Работа-дети-дом. Работа-дети-дом… И тут вдруг среди ночи Яночкин крик на всю квартиру: «Мама, не надо!». Вскакиваю, влетаю в ее комнату, вижу - в кроватке бьётся, слёзы по щекам градинами катятся, и кричит, не переставая, но глаза при этом закрыты. Я её на руки подхватываю, начинаю трясти, чтоб проснулась. Она глазки открывает, видит меня и ещё пуще плакать начинает:

- Папочка, я не хочу! Не хочу к маме! Не отдавай ей меня, папочка!

- Тише-тише, детка, конечно, не отдам. Ну как же я без тебя? Нет, я без тебя не смогу. Мы всегда рядом будем, - уговариваю.

Вроде успокоил, водички попили с ней, с собой спать уложил. Яна легла на бочок и скоро уснула, а я до утра опять не спал. На утро спрашиваю у дочки, что случилось ночью, она говорит, что мама к ней приходила и раньше играть, но в этот раз хотела ее с собой куда-то забрать, а она, Яна, отказалась. Тогда мама рассердилась, схватила ее больно за руку и начала тянуть, а девочка стала вырываться и плакать… Я дочку успокоил, сказал, что мама ее очень любит и никогда бы ей не сделала больно. А это просто плохой сон был.

Через пару ночей опять всё повторяется. Опять мама, опять тянула куда-то, опять больно сделала... Пара дней спокойно – и всё по новой.»

Рассказал мне это Сергей, а я сижу и думаю, а чем же я помочь могу-то, кроме как выслушать…

- Слушай, Серёж… Сходи в церковь. Расскажи всё батюшке. Священники лучше нас с тобой знают и понимают. Если кто и даст совета и помощь окажет, так они.

- Да. Наверное, ты права… Так и сделаю.

После нашего с Сергеем разговора прошло довольно много времени. Он сам не звонил, да и я что-то закрутилась в собственных заботах и хлопотах. Наконец, выпало свободное время, звоню Сергею, интересуюсь как у него дела. Потом аккуратно затрагиваю тему того ночного разговора: ходил ли, нет? Что сказали? Что посоветовали?

- Да, Тань, сходил. Долго мы с батюшкой тогда беседовали. Я ему всё рассказал: и о том, что было, и о страхах, и сомнениях своих, и о состоянии дочки. Он мне посоветовал заказать сорокоуст по Оле и квартиру освятить. Всё сделал. Детей вот ещё к психологу начал водить, готовим их к тому, чтобы сказать, что с мамой случилось. Пока вроде всё спокойно, но… Я вчера квартиру на продажу выставил, а сам с детьми пока временно к родителям переберусь, пока сделки с недвижимостью не закончатся, и не куплю новую.

- А что ж так-то, Серёж?

- А не могу я в ней больше жить. Всё о Оле напоминает. И знаешь ещё что… Поздними вечерами, когда долго смотрю в окно на тот дом, с балкона которого Оля упала, чудится мне там женский силуэт. Сначала стоит неподвижно, а после поднимает руку и мне машет...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:27
Сегодня, 06:27 by БессонницаПросмотров: 927Комментарии: 13
+21

Ключевые слова: Мама самоубийство призрак смерть дети ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:05
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (3214|-1)
Публикаций: 2 214
Комментариев: 12 690
С ума сойти, врагу не пожелаешь такого суицида и последствий. Правильно делает Сергей, что квартиру продаёт, семья дороже. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 09:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 313
Первые два абзаца зацепили, про себя прочитала. Я очень тяжело переживаю собственные неудачи, даже самые мелкие, и к 30 годам понимаю, что жизнь совсем не так сложилас, как я хотела бы (хуже, и вряд ли уже что-то изменится в дальнейшем), и на фоне этого довольно завистливый человек. Но вот осознать, что там, за красивой картинкой чужих людей есть какие-то свои демоны, очень сложно. Вспомнился сразу модный сериал "Большая Маленькая ложь", где была красивая обеспеченная пара с красивыми детьми и домом, и чем все это закончилось.
Тяжелая история. Что с Олей произошло - непонятно, неужели муж ничего не замечал. Неужели было каких-то признаков. Почему-то сразу подумалось про постродовую депрессию, она может быть затяжной. Если почитать истории женщин или их близких об этом, то бывают и очень похожие: женщина все держит в себе не один год, а результат...
Мистическая составляющая тут отнюдь не самое страшное.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 10:35
+3
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 389
Как такое возможно – не спрашивайте, я не знаю.
Да ясно как. Пришёл муж-бизнесмен и заплатил церкви чуть больше. Тут и отпевание сразу.

Даже если визуально семья кажется идеальной - это не так. И это нормально. В любой семье бывают и ссоры, и разногласия. Это же не сказка. Просто странно, что такого творилось в голове женщины, что заставило ее покончить жизнь самоубийством.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Холодная роса
Сегодня, 11:14
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Цитата: Jako tako
Как такое возможно – не спрашивайте, я не знаю.
Да ясно как. Пришёл муж-бизнесмен и заплатил церкви чуть больше. Тут и отпевание сразу.

Даже если визуально семья кажется идеальной - это не так. И это нормально. В любой семье бывают и ссоры, и разногласия. Это же не сказка. Просто странно, что такого творилось в голове женщины, что заставило ее покончить жизнь самоубийством.

Любовник? Любовница у мужа?
Зарегистрирован: 25.05.2020
#5 написал: xlarafitum
Сегодня, 11:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 167
Что же её на такое толкнуло ? ( Суицид, поэтому и успокоится не может, хоть отпевай, хоть нет...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 12:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 389
Цитата: Холодная роса

Любовник? Любовница у мужа?

Да может быть все, что угодно. Сейчас можно только гадать. Странно, что никто об этом не знал.
Мне странно, потому что я всегда была экстравертом. И я молчать не могу. Если меня что-то беспокоит, то мои близкие всегда об этом знают. У каждого должно быть хотя бы одно понимающее ухо, в которое он мог бы выговориться.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: monika 76
Сегодня, 15:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Возможно нечаянно женщина выпала. Был случай, девушка потянулась снять что то и все...
Зарегистрирован: 6.03.2020
#8 написал: lenon64
Сегодня, 17:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
monika 76, Возможно нечаянно женщина выпала. Был случай, девушка потянулась снять что то и все...

Да нет, она же "выбросившись с балкона дома, стоявшего напротив ее собственного."
Вопрос что она делала на чужом балконе. Или же это балкон подъезда?...
Зарегистрирован: 16.06.2016
#9 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 19:34
+1
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 428
Непонятно совсем!!! Почему с балкона дома напротив??? Кто и как определил самоубийство??? И реально ли это самоубийство- или помог кто- то. Но больше смущает место суицида. Странная история. Очень горькая.
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:11
0
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Репутация: (2890|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 484
Какая слезливая история.И у меня вопрос. Поясните глупой бабуле что значит запечатать могилу? И как священник это делает?И еще я знаю, что мертвые с нами до 3 дня, а не до 40. С 3 по 9 душе показывают Рай. С 9 по 40 - Ад. А потом Страшный суд и с приветом.Так что поясняйте все мне давайте. Я начинаю медленно вникать.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#11 написал: NatLi
Сегодня, 20:49
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Комментариев: 51
Сн
Цитата: Баба Клава
Поясните глупой бабуле что значит запечатать могилу?


Сначала покойника отпевают и у них в храме есть специальный песочек. Перед тем, как опустить гроб в могилу, когда с покойным все простились, его накрывают покрывалом полностью и посыпают этим песком крест накрест со словами - "во имя Отца, Сына и Святого Духа. Потом закрывают гроб. sweat Это и называется, запечатать.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:56
0
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Репутация: (2890|-2)
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Комментариев: 2 484
Цитата: NatLi
Сн
Цитата: Баба Клава
Поясните глупой бабуле что значит запечатать могилу?


Сначала покойника отпевают и у них в храме есть специальный песочек. Перед тем, как опустить гроб в могилу, когда все с ним простились, покойника накрывают покрывалом полностью и посыпают этим песком крест накрест со словами - "во имя Отца, Сына и Святого Духа. Потом закрывают гроб. sweat Это и называется, запечатать.

Даааа? А я то всю жизнь думала так тело земле придают. Оказывается,что это могилку запечатывают... Видимо чтоб покойник из могилы не вылез. Вот ведь... Век живи- век учись.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#13 написал: акжана
Сегодня, 21:06
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В каждой избушке свои погремушки. За внешним фасадом благополучия в семьях могут быть проблемы. И эта семья не исключение. Однако, жуткая история +
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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