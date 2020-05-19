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Истории из жизни

Обещанная половина

Когда деревья были большими, а мои дети еще очень маленькими, вышли мы с ними на детскую площадку поиграть. Начало мая на дворе, солнышко уже нежно обнимает за плечи, но до жары ещё далеко. Так что, недолго думая, посадила я своих детей в песочницу. Вручила им по совку и ведерку и строго-настрого сказала песок не есть, а рыть тоннель для бумажного кораблика, который запустим, если тоннель будет достаточно глубок.

Дети копают песок, я рядом с песочницей на скамейке пристроилась, одним глазом дремлю, вторым присматриваю за малышнёй. Через какое-то время еще одна мамочка со своим ребятенышем к песочнице подтягивается – обычное дело, кто растил детей, тот знает этот неписанный мамский закон: в песочнице все игрушки и игры общие, а мамы на скамейке на это временный промежуток - лучшие психологи и психотерапевты друг для друга. Где-то поддержать, где-то пожалеться, где-то совета попросить… Сидим рядышком, познакомились, обсуждаем глубину будущей канавки и размеры кораблика. И вдруг эта женщина (пусть будет Люба) неожиданно меняет тему разговора и говорит:
- А ты знаешь, ведь у меня тоже двойня должна была быть, - и замолкает.

Я немного опешила от такой откровенности, но вижу, с какой она тоской на моих детей смотрит, понимаю, что в жизни ее трагедия произошла, и рана от нее ещё очень свежа. Так мне ее в этот момент жалко стало, но спросить подробности боюсь, чтобы ненароком человеку еще больнее не сделать. А Люба помолчала, да и продолжает. Дальше с ее слов.

Была я уже на третьем месяце беременности, чувствовала себя хорошо. Ну как хорошо? В соответствии со своим положением. Врачи сильно не докучали, анализы - УЗИ периодически назначали, но результаты даже не обсуждали, из чего я решила, что всё в норме: ребятеныш развивается хорошо. А тут беда приключилась, мама тяжело заболела. Да так заболела, что врачи руками разводят, да никаких гарантий не дают, а у нее с каждым днем ноги всё больше и больше отказывают. Метались мы сначала по клиникам, врачей меняли, лекарства, да всё как в пропасть, будто и не лечим ее совсем. И тут кто-то мне подсоветовал свозить маму в Свято-Афанасьевский монастырь. Мол, там недалеко от монастыря живет один старичок. Не монах, нет, но даром целительства наделенный. Возьмется ли, нет помогать - сказать сложно: старик своенравный. Понравишься ему – поможет, нет – никакими деньгами его на свою сторону не склонить. Решили съездить, терять-то уже не чего.

Маму в машину загрузила, да и поехали. Часто останавливались по дороге подышать, передохнуть, но как-то доехали. Нашли монастырь, там к одному из служителей обратились, он и указал место, где нужного нам старичка искать. Приходим к его дому, а там прямо толпа людей. Человек десять-пятнадцать стоит, ждут чего-то, умаялись. Подошли к ближайшему, спросили как тут всё устроено, нам и ответили, что люди с разных концов страны съезжаются да ждут у ворот. Старик несколько раз за день выходит, взгляд на толпу бросает, берет кого-то за руку да в дом ведет. Кто-то и по нескольку раз приезжает в надежде, что в этот раз именно его выберут. Ну, усадила я маму на скамеечку, сама рядом встала, ждем, тихо переговариваемся.

Тут слышим, люди заволновались, как прибрежная волна, прильнули к воротам. А из ворот дедок выходит. Старенький, седовласый, как лунь, бородка такая, околышком. Невысокий, но поджарый. Что в тот момент поразило меня, так это его глаза синие-синие, как небо в середине июня, на морщинистом старческом лице казались они будто инородные… Старичок тем временем быстренько толпу взглядом окинул. На маме моей остановился, стоит, смотрит, будто оценивает. У меня аж сердце в пятки ушло. Про себя чуть не кричу: Выбери нас! Выбери! Ничего не пожалею за твою помощь! И толи он мысли мои услышал, толи сам выбор сделал, но пальцем поманил нас за собой. Ни жива, ни мертва от радости, маму под руки цепляю и чуть ли не бегом с ней в дом к деду. Только в двери, а дед плечом вход загородил, да и говорит, ко мне обращаясь:

- Матери помогу, только при условии, что отдашь мне половину того, что с собой привезла.
Я стою, глазами хлопаю. Думаю: а что я с собой привезла? Денег немного, да их и не жалко. Свечей церковных и иконку в подарок деду? Так я и так их ему собиралась отдать…
- Конечно, дедушка! Хоть всё забирайте! Только помогите!
- Нет, мне всё не надо. С меня и половины хватит. Ну, значит, уговорились, - и дальше уже маме говорит: - Пошли, голубушка, полечим тебя, а то вижу, что-то ты занедужила.

С этими словами бодренько маму под локоток подхватывает, да и за собой в дом ведёт, а дверь перед моим носом захлопнул. Постояла я, плечами пожала, да отошла к людям, ждать. Спустя какое-то время мама вышла. Сама вышла, без чьей-либо помощи. Бледная, конечно, но глаза будто ярче стали. Сели мы в машину, полдороги мама проспала, но на подъезде к дому проснулась и даже начала распоряжаться в какой магазин надо заехать и что к ужину прикупить. И поняла я в тот момент, что всё хорошо с ней теперь будет. Помогли ей…

Поздно ночью Люба проснулась от сильной боли в животе. Встала таблетку выпить, да так с кружкой в руках и упала на пол без сознания. Очнулась уже в больнице под капельницами. Врачи сказали, что доставили ее по скорой с сильным кровотечением. Одного ребенка не спасли, второй пока под вопросом. Но, надежда есть.
- Какой второй? - опешила.
- А вы что, не знали, что у вас двойня была, - прозвучало в ответ…

Второго ребенка врачам удалось спасти, хотя и пролежала Люба в больнице до самых родов. Родился у нее сыночек, Матвеюшка. Хороший малыш, покладистый, с глазами синими-синими, будто небо в середине июня…
Вот такую вот половину тот старик за свою помощь затребовал. Хорошо еще, что на всё не согласился, когда Люба в неведении ему в отчаянии предлагала. А мама Любы поправилась, да. Кстати, диагноза ей тогда точного так и не поставили. Врачи сказали: «Да какая разница что было, главное, что всё прошло».
Так что, берегитесь скоропалительных обещаний, данных на эмоциях и не обдумавши, хорошие мои. С уважением, ваша Бессонница.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:22 by БессонницаПросмотров: 1 037Комментарии: 19
+21

Ключевые слова: Колдун старик магия целитель обратка обещание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ель
Вчера, 19:16
+7
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 85
Напомнило некоторые сказки "отдашь то, что первое дома увидишь, отдашь то, о чем ты еще не знаешь...." Добрый дедушка. Жизнь за жизнь.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 19:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Цитата: Ель
Напомнило некоторые сказки "отдашь то, что первое дома увидишь, отдашь то, о чем ты еще не знаешь...." Добрый дедушка. Жизнь за жизнь.

Глаза добрые добрые, а мог бы и бритвой по горлу.

История добрая, житейские, живу не так далеко от монастыря, о целителях не слышал..... да и монастырю не так много лет... и о славе гремящей о нем не слыхал, а Брест большая деревня)))
За историю +
Зарегистрирован: 2.01.2019
#3 написал: Arhip
Вчера, 20:30
+4
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Репутация: (1411|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 359
Цитата: Ель
Напомнило некоторые сказки "отдашь то, что первое дома увидишь, отдашь то, о чем ты еще не знаешь...." Добрый дедушка. Жизнь за жизнь.

Тоже первым делом это в голову пришло.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#4 написал: Бессонница
Вчера, 21:32
+1
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Публикаций: 5
Комментариев: 1 168
Цитата: NEMO 1
да и монастырю не так много лет... и о славе гремящей о нем не слыхал, а Брест большая деревня)))

О, земляк! Рада знакомству!
А есть в Бресте второй мужской монастырь? Я, откровенно говоря, из той истории запомнила, что речь шла именно о мужском монастыре в Бресте. Конечно же названия не помнила, поэтому пришлось гуглить. Вроде он. Разговор произошёл лет 7-8 назад. Сужу, исходя из возраста своих детей, т.к. Матвей с моими примерно одного возраста был. Думаете, ошиблась с названием монастыря?

Цитата: Ель
Добрый дедушка. Жизнь за жизнь.

Понятие добра относительно. Я верю в то, что такие люди видят и знают поболее нашего. Раз одну душу забрал, значит, на небесах ждал своего рождения ангел. А именно ими становятся умершие малолетние или ещё не рождённые детки :)
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#5 написал: NEMO 1
Вчера, 21:43
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 289
Цитата: Бессонница
Цитата: NEMO 1
да и монастырю не так много лет... и о славе гремящей о нем не слыхал, а Брест большая деревня)))

О, земляк! Рада знакомству!
А есть в Бресте второй мужской монастырь? Я, откровенно говоря, из той истории запомнила, что речь шла именно о мужском монастыре в Бресте. Конечно же названия не помнила, поэтому пришлось гуглить. Вроде он. Разговор произошёл лет 7-8 назад. Сужу, исходя из возраста своих детей, т.к. Матвей с моими примерно одного возраста был. Думаете, ошиблась с названием монастыря?

С таким названием монастырь мужской есть, в деревне Аркадия (пригород Бреста), на моей памяти он строился (дядя не далеко проживает). Наиболее популярный муж. монастырь в хмелево спасо-Преображенский..... а вот о монахах в скитах у меня нет никаких данных.
Зарегистрирован: 2.01.2019
#6 написал: Tanusha13666
Вчера, 21:49
+4
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 350
Ой, я б не пережила, всю жизнь бы себя винила, что дитё по незнанию погубила... Хорошая история, очень тронула...
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#7 написал: Водяная лилия
Вчера, 22:41
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 115
Извиняюсь за глупый вопрос: а разве бывает так, что из двойни один погибает, а второй нет? Мне говорили, что так не может быть. Врачи говорили...
Зарегистрирован: 13.11.2019
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:56
+3
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Комментариев: 1 364
Не знаю, печально как-то. Это справедливо? Дедок мне уже добреньким не кажется.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#9 написал: Arhip
Вчера, 23:01
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1411|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 359
Цитата: Бессонница
А есть в Бресте второй мужской монастырь?

А с какой целью вы его ищите?
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#10 написал: marzzz
Сегодня, 00:02
+8
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Комментариев: 7 288
Добротой тут и не пахнет. Сдается мне, синеглазый дедуля в сговоре с нечистью, отсюда и дар. "Добрые" мзду не берут, тем более, в виде невинной души.

Как-то рассказывала историйку из жизни.
Одна из девиц разузнала адрес вездесущей бабки: знахарки, гадалки или, пес ее знает, какого профиля. Бросила клич на работе, мол, кто за компашку после ночной смены готов поехать вместе с ней, судьбу свою узнать. Нашлось сразу несколько человек желающих примкнуть. На минуточку, это был медперсонал одной психитриатрической лечебницы. Сказано- сделано. Прыгнули в электричку и покатили куда- то в российскую глубинку, в забытое богом село.

Покосившийся домишко на отшибе. Низкая лавка у полуразвалившегося забора. Расселись на лавке, кому места хватило, кто- то у заборчика примостырился. Сидят, стоят, ждут....
Вышла старушонка. Обычная такая. Подошла к одному страждующему, попросила руку показать. Велела остаться.
Ко второму подошла, в глаза заглянула. Молвила: "Для тебя сегодня звезды закрыты, уходи".
К третьему, четвертому, пятому. Так сказать, отсортировала всех желающих на "да" и "нет".
На последнего даже не взглянула. Только бросила: "А ты чего здесь делаешь? У тебя дома покойник!".

У последнего морда лица вытянулась от удивления. Какой еще покойник? По возвращении выяснилось, что этим утром у него умерла мама или отец, не припомню уже, кто именно.
Вот такие чудеса.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:16
+5
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Есть такие, но по истории смутил дедок с такой мздой. Страшной мздой.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:37
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2889|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 479
Уважаемая автор! Вы в следующий раз когда подобные истории писать надумаете, отделяйте мух от котлет. Не стоило в своем рассказе о монастыре упоминать. Тем более вроде как получается что Вы даже и с названием накосячили. Этот дед же не монах был. Просто жил недалеко от монастыря и обладал определенными способностями. А читателям Вашим без разницы, никто вон и вникать не стал, все уверены что это чуть ли не старцы в монастыре том такими гадскими делами занимаются, детей нерожденных за откуп берут, а служители приезжих ориентируют, как деда того побыстрей найти, некоторые уж и ангелов приплели. Так и до греха недалеко. Тем более что все это смахивает на выдумку чистой воды. Не стоит верить всему что вам рассказывают и тем более постить это мракобесие в сети.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#13 написал: Ежунька
Сегодня, 06:47
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Вот поэтому я и не люблю тренькать попусту с мамками, пока двухлетки в песочнице играют - мало ли чего можно услышать, я лучше как-нибудь сама спокойненько посижу, понаслаждаюсь жизнью.
И ещё меня поразила изначальная индифферентность матери: анализы брали - не интересовалась, течением беременности не интересовалась, на большом сроке была двойня - тоже не знала. Ну вот вообще ничего женщина не знала, прям чудеса Венского леса. Я ещё понимаю, что она вообще бы не стояла на учёте по беременности или вообще даже не знала о своём положении - и такое бывает. Но я и сама знают, сто сейчас с беременными носятся как с тухлым яйцом, меня за эти девять месяцев затюкали только так, надышаться не могли врачи.

Это ни в коем случае не претензия к вам, автор, история понравилась, поставила плюс. Потому что понимаю, "за что купили, за то и продали". Ситуация, конечно, страшная.

По поводу того, что одно плодное яйцо погибает, а второе выживает - да, есть такое явление, и притом без всякой мистики.
Зарегистрирован: 23.10.2016
#14 написал: Ежунька
Сегодня, 07:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Ой, срок небольшой был, не так прочитала.
Зарегистрирован: 23.10.2016
#15 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:32
+2
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Публикаций: 2 206
Комментариев: 12 683
Монастырь в истории описан как ориентир к старцу дорогу найти. Есть такой монастырь. Старец никакого отношения к монастырю и монашеству не имеет. Просто старец рядом проживает, обладает даром целительства. Страшна история Любы, большую цену заплатила за исцеление мамы. А что произошло бы, если сразу поняла, о чём старец просит?! Трудно на этот вопрос дать ответ, да и есть ли он?! Но так вот всё сложилось. Не думаю, чтобы старец умышленно потребовал половину того, что было у Любы, видимо предвидел такой исход. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#16 написал: акжана
Сегодня, 08:30
+1
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Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 066
Этот старик наверное был из целителей, типа колдуна, которые лечат не энергией, а возможно посредством общения с некими темными духами, которым за услуги надо принести жертву. (вроде наших шаманов, которые перед лечением больного приносят в жертву домашнюю птицу, а сложном случае режут овцу ) Конечно, шокирует, что запросил душу народившего ребенка. Очень похоже, что старик - чернокнижник.
На мой взгляд, история очень интересная, великолепно изложена. Плюс++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#17 написал: Tanusha13666
Сегодня, 08:51
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Публикаций: 6
Комментариев: 350
Цитата: Водяная лилия
Извиняюсь за глупый вопрос: а разве бывает так, что из двойни один погибает, а второй нет? Мне говорили, что так не может быть. Врачи говорили...

Насколько я знаю, бывает. Но обычно, когда один плод лучше развивается, он как будто "уничтожает" близнеца. Видимо, и по-другому бывает. Я не врач, больше Вам ничего сказать не могу, к сожалению. А вообще, уже не первый раз слышу подобное, что из двойни на свет появился только один малыш.
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#18 написал: Бессонница
Сегодня, 09:05
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Комментариев: 1 168
Цитата: Водяная лилия
Извиняюсь за глупый вопрос: а разве бывает так, что из двойни один погибает, а второй нет? Мне говорили, что так не может быть. Врачи говорили...

Бывает. Вы, вероятно, путаете близнецов и двойняшек. Погуглите разницу, ну или у врачей спросите что такое редукция эмбрионов :)

Цитата: Мария Сайгина
Дедок мне уже добреньким не кажется.

Мария, можно я задам вам вопрос? По вашему мнению, когда врач, например, делает аборт плода с генетическими паталогиями- он добрый или злой?

Цитата: marzzz
Добрые" мзду не берут, тем более, в виде невинной души.

А бывает ли зло и добро в чистом виде? Разве это не две стороны единого целого? Мы как бы не пытались, но не можем рассмотреть картину целиком и понять до конца замысел всего происходящего... Оцениваем чужой поступок исключительно через призму своего субъективизма. Для одного человека какой-то поступок будет добрым, другой же увидит в нем зло для себя. Такое столкновение добра и зла происходит ежедневно, в жизни каждого из нас, но чаще всего мы этого даже не осознаем... Тема сложная, а оттого интересная. Предлагаю обсудить)) Вы уверены, что поступок старика - зло?
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#19 написал: Летяга
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Комментариев: 9 196
Цитата: Ель
Жизнь за жизнь.

А халявы здесь не бывает.
Хорошо, что дамочка не поняла, чего у неё в оплату просят. Умом бы могла тронуться от такого выбора.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
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