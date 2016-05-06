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Истории из жизни / Сны

Последняя просьба бойца

Я увлекаюсь поиском с металлоискателем. Попадаются монеты, крестики, предметы быта. Но особо люблю я копать, как говорят в нашем кругу, «по войне». В нашем краю велись активные боевые действия во время Великой Отечественной войны. Вся земля буквально начинена металлом в виде гильз, касок, кусков искореженного железа, того, что раньше было оружием. Конечно же, попадаются и останки бойцов.

Наша компания копает не ради наживы, мы не "черные копатели". Находя останки воинов, мы сообщаем в соответствующие органы и уже согласованно продолжаем поиск на этой территории, пытаясь, если это возможно, опознать павшего воина.

В тот день мы славно покопали. На окраине бывшей деревни было найдено около двадцати монет, штук пять крестиков и прочей мелочевки. Что странно, по войне ничего не попалось, если не считать несколько винтовочных гильз.

Темнело, нужно было готовиться к ночлегу. Металлоискателем мы прочесали поляну, особенно тщательно проверили место для костра. Бывали случаи, что костер разжигали прямо над миной, пролежавшей в земле почти семьдесят лет.

Не обнаружив никаких подозрительных сигналов, мы развели костер, разбили палатки, поужинали и часов в десять легли спать. Рано утром мы собирались продолжить поиски, была информация, что неподалеку отсюда немцами была расстреляна группа партизан.

Уставший, я заснул почти сразу. Часа в 3 ночи я проснулся от нереального сна. Мне снилось, что вокруг нашего костра сидят семеро красноармейцев, все они молча смотрят в одну и ту же точку, за березовую рощу. Потом из палатки выходит мой товарищ, и они все вместе идут в ту сторону за молодым рыжеволосым бойцом в звании, как сейчас помню, капитана.

Я немного побыл в палатке, потом вышел на воздух. Мой товарищ сидел на бревне и курил. Я подошел к нему, тоже присел на бревнышко.

— Прикинь, сейчас такой сон снился! — и он начинает мне рассказывать то же самое, что снилось и мне! Только с красноармейцами в его сне я пошел в сторону рощи!

Мы, не дожидаясь рассвета, включили металлодетекторы и пошли туда, куда нас вели партизаны. Минут через десять мы обнаружили небольшой овражек с крутыми спусками. Почему-то у меня сразу появилось предчувствие — здесь!

Их было семеро. На глубине примерно полуметра скелеты лежали ровным рядом. Металлоискатель среагировал на пуговицы. Не было ни оружия, ни касок, лишь почти истлевшие куски одежды, да на одном черепе клок рыжих волос.

Автор - kurfur.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:56
Сегодня, 06:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 675Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Поиск металлоискатель останки воинов сон скелеты ночевка

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 08:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 058
История впечатлила! Импонирует. что не черные копатели. а помогают опознать павших бойцов.
Здесь сами погибшие партизаны через сны указали место, где лежат их останки. С металлоискателями "по войне" происходят весьма много подобных мистических случаев.
Плюс+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Евангелион
Сегодня, 10:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 007
Ага, клок рыжих волос. За 70 лет типа он не истлел в земле то. Могли бы этот момент и упустить... Но история не плохая получилась
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#3 написал: Cdtnkfyf z
Сегодня, 11:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 195
ух, захватывающая история и я верю!!
Зарегистрирован: 10.11.2012
#4 написал: Бессонница
Сегодня, 13:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 156
Каждый раз, читая такие истории, прихожу к мысли, что если человек при жизни был ЧЕЛОВЕКОМ, он и после смерти, даже если и неупокоенный, вреда наносить не будет. Вот как в этой истории мягко, деликатно, через сон, души напомнили о себе и показали место захоронения. Но бывают же, мягко говоря, неспокойные призраки, пугающие живых, вредящие им на ментальном или физическом плане. Вероятно, и при жизни ничего хорошего от них окружающие ожидать не могли... так что, предлагаю внести в закон правило: всех злюк и вредин кремировать после смерти. Чтоб уже наверняка "умерла, так умерла")))

За историю плюс. Не смущает меня упоминание обнаруженных рыжих волос, ведь прошло не так много времени с тех пор, а даже у тысячелетних мумий часть волос сохраняется :)
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 15:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 377
Мороз по коже от таких историй. Бедные бойцы.
Сразу плюс от меня, потому что я неравнодушна к такого рода историям.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: xlarafitum
Сегодня, 16:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 163
Молодцы) историю было приятно читать blush +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#7 написал: NEMO 1
Сегодня, 19:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 276
Цитата: Бессонница
Каждый раз, читая такие истории, прихожу к мысли, что если человек при жизни был ЧЕЛОВЕКОМ, он и после смерти, даже если и неупокоенный, вреда наносить не будет. Вот как в этой истории мягко, деликатно, через сон, души напомнили о себе и показали место захоронения. Но бывают же, мягко говоря, неспокойные призраки, пугающие живых, вредящие им на ментальном или физическом плане. Вероятно, и при жизни ничего хорошего от них окружающие ожидать не могли... так что, предлагаю внести в закон правило: всех злюк и вредин кремировать после смерти. Чтоб уже наверняка "умерла, так умерла")))

За историю плюс. Не смущает меня упоминание обнаруженных рыжих волос, ведь прошло не так много времени с тех пор, а даже у тысячелетних мумий часть волос сохраняется :)

Очень интересная позиция)))), но.... Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! blush Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые. И ещё... что за чертой смерти, и как там всё происходит живым не ведомо.... ибо знающие молчат, а другие пытаются рассказать....
Зарегистрирован: 2.01.2019
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