Последняя просьба бойца

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 675 Комментарии: 7 +13 Сегодня, 06:56 by

Я увлекаюсь поиском с металлоискателем. Попадаются монеты, крестики, предметы быта. Но особо люблю я копать, как говорят в нашем кругу, «по войне». В нашем краю велись активные боевые действия во время Великой Отечественной войны. Вся земля буквально начинена металлом в виде гильз, касок, кусков искореженного железа, того, что раньше было оружием. Конечно же, попадаются и останки бойцов.Наша компания копает не ради наживы, мы не "черные копатели". Находя останки воинов, мы сообщаем в соответствующие органы и уже согласованно продолжаем поиск на этой территории, пытаясь, если это возможно, опознать павшего воина.В тот день мы славно покопали. На окраине бывшей деревни было найдено около двадцати монет, штук пять крестиков и прочей мелочевки. Что странно, по войне ничего не попалось, если не считать несколько винтовочных гильз.Темнело, нужно было готовиться к ночлегу. Металлоискателем мы прочесали поляну, особенно тщательно проверили место для костра. Бывали случаи, что костер разжигали прямо над миной, пролежавшей в земле почти семьдесят лет.Не обнаружив никаких подозрительных сигналов, мы развели костер, разбили палатки, поужинали и часов в десять легли спать. Рано утром мы собирались продолжить поиски, была информация, что неподалеку отсюда немцами была расстреляна группа партизан.Уставший, я заснул почти сразу. Часа в 3 ночи я проснулся от нереального сна. Мне снилось, что вокруг нашего костра сидят семеро красноармейцев, все они молча смотрят в одну и ту же точку, за березовую рощу. Потом из палатки выходит мой товарищ, и они все вместе идут в ту сторону за молодым рыжеволосым бойцом в звании, как сейчас помню, капитана.Я немного побыл в палатке, потом вышел на воздух. Мой товарищ сидел на бревне и курил. Я подошел к нему, тоже присел на бревнышко.— Прикинь, сейчас такой сон снился! — и он начинает мне рассказывать то же самое, что снилось и мне! Только с красноармейцами в его сне я пошел в сторону рощи!Мы, не дожидаясь рассвета, включили металлодетекторы и пошли туда, куда нас вели партизаны. Минут через десять мы обнаружили небольшой овражек с крутыми спусками. Почему-то у меня сразу появилось предчувствие — здесь!Их было семеро. На глубине примерно полуметра скелеты лежали ровным рядом. Металлоискатель среагировал на пуговицы. Не было ни оружия, ни касок, лишь почти истлевшие куски одежды, да на одном черепе клок рыжих волос.Автор - kurfur.

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