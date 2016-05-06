Упырь

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 05:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 950 Комментарии: 17 +34 Вчера, 05:35 by

Если нет в сельском дворе сторожевого пса — пиши пропало, воры будут шастать по ночам как у себя дома. Утром обнаружила, что украли даже старую собачью цепь и миску. Настроение сразу же упало, а тут еще старый приятель Славик нарисовался у ворот.- Привет, что такая кислая?- Ворье ночью во дворе лазило... Миску у собаки украли.- Металлисты постарались! Ну, ничего-ничего, найдут они беду на свою головушку, как я когда-то. Дорого я, дурак, за свою жадность заплатил, да, жаль невинных людей, - ответил мрачно Славик.- Слав, ты так говоришь, словно кого-то убил.- Не убил! «Воскресил», наоборот, на свою голову.Впал я одно время в крайнюю нужду. Хоть милостыню проси. Стал собирать металлолом. Даже кабель телефонный один раз спер, но потом, чтоб по голове не получить, стал железо искать на кладбище. Распиливал старые оградки да кресты и Бога, дурень, не боялся. А потом шел однажды по кладбищу да и упал — казалось бы, на ровном месте.Присмотрелся получше, увидел торчащий из земли кусок арматуры. Потянул арматуру, расшатал, а она длинной оказалась. «Ну и чего ее в землю воткнули без пользы? Неужели только для того, чтобы люди спотыкались?» - возмущенно подумал я, забирая арматурину. В тот день ничего путного я так и не раздобыл и вечером лег спать на голодный желудок. И мне приснился престранный сон. Мужик какой-то лет под пятьдесят мне приветливо так ухмылялся. «Ай, молодец, помог мне! А что денег нет — не беда. Знаешь дом заброшенный с проваленной крышей? Возле покосившейся стены в левом углу копай. Доволен будешь — зуб даю!».Я проснулся. Странно, мужика того я в жизни не видел, а разваленный дом видел не раз из автобуса. Дом держался на честном слове, там даже бомжи не ночевали — боялись. Любопытство заело, и я, этак под вечерок, чтоб меньше меня видели, взяв лопату, пошел искать «клад». Копал и боялся неосторожным движением обрушить на себя стену развалюхи. Наконец лопата обо что-то звякнула. Я выкопал из земли медицинский несессер, или как там его называют. Ящичек был закрыт накрепко, и я, чтоб не возиться с ним около развалин, захватил его домой. Дома открыл, а там — матерчатый мешочек — кисет. В нем — золото!Небольшие золотые самородки высылались мне на ладонь. Однако радость моя померла через секунду, сменившись тошнотой. Присмотревшись получше, я понял, что никакие это не самородки, а зубные коронки, да еще и вместе с зубами. Кое-как отдышавшись, я взял себя в руки и стал рассматривать находку. Мешочек был тяжелый, почти полкило. Это что за зверство такое?! И что мне со всем этим теперь делать? С тяжелым сердцем я лег спать, пообещав себе больше не прикасаться к проклятой находке.Незнакомец приснился снова. Он довольно облизывался и смеялся. "Что, тебе подарок не понравился?! Напрасно брезгуешь, золото плохим не бывает".Утром я первым делом схватил бумагу и карандаш. Я хорошо рисую, и изобразить лицо того типа мне не составило труда. Может, из меня детектив и неважный, но я решил узнать-таки, кто же мне снится и чей это был дом. С рисунком я пошел к развалившемуся дому, а затем решил обойти жилые дома по соседству.Одна бабуля, увидев мой рисунок, аж затряслась:- Ты откуда знаешь этого паскудника? Тьфу! Чтоб его!- Может, расскажете мне о нем? - попросил я.- Не хочу! Иди отсюда! Да и беда у меня — куница всех кур за ночь переела и кровь выпила... - огрызнулась старушка.Пошел я к другому подворью. Меня встретил старик.- А ты зря про этого упыря спрашиваешь, люди давно его прокляли — Мишку-то, - сказал старик.- За что? - спрашиваю.- Мишка в морге местной больницы работал. А потом скандал с ним разгорелся — его застукали за тем, что он у покойника щипцами зубы золотые вырывал. Его тогда едва не разорвали на куски, нелюдя! Да и черт с ним, он сам после этого через месяц повесился. Его, как самоубийцу, зарыли где-то в сторонке от могил и даже холмика не осталось. Родных у него не было, не плакал никто.После услышанного меня замутило. Я вспомнил, сколько золотых зубов у меня дома — подарочек чертов! Приду домой — выброшу все. Однако это были далеко не все беды, свалившиеся на меня. Проклятый покойник снился мне каждую ночь, а потом все мои соседи стали жаловаться на куницу, которая выпивала кровь у их кур. Курами дело не обошлось — стали умирать кролики и поросята. А потом произошло то, от чего я едва не поседел. У совсем молодых супругов, которые жили на соседней улице, внезапно умер ребенок. Младенец просто уснул и не проснулся. А доктора все списали на синдром внезапной детской смерти.Да только меня догадка страшная словно ножом по сердцу полоснула — упырь! И вспомнил я длинную арматурину, которую из земли вытащил. Этим железом кто-то знающий проткнул могилу окаянного нелюдя, а я, дурак, арматурину вытащил. И теперь чертов вурдалак, набравшись сил на курах и утках, принялся за людей, а за свободу заплатил чужими зубами.Я заметался по комнате, словно тигр по клетке, - что делать? Мне следовало найти то место, откуда я вынул арматуру, и воткнуть ее обратно! Но, где это место?! Я напряг мозги до предела и вспомнил, где я был тогда. Взяв молоток, арматуру, лопату и мешочек с золотыми зубами, я помчался на кладбище.А погода сразу испортилась до жути. Ливень пошел с пронизывающим ветром. Дождь заливал глаза, когда я, блуждая среди могил, искал то место. Скользя по грязи, я таки добрался до проклятой могилы; вырыв там ямку, я бросил в нее кисет с золотыми зубами и туда же стал вбивать арматуру. Я забил арматуру так, чтобы даже кончик из земли не торчал, чтоб никто моей ошибки не повторил. А про себя решил - с голоду умирать буду, но ничего более кладбищенского не возьму!Домой с кладбища я добрался спокойно, ливень прекратился, ночью тот мертвец мне больше не снился. На людских подворьях куница перестала зверствовать сразу. И мне бы успокоиться, да только лежит на моей душе грех — гибель ребенка. А еще я с содроганием смотрю на стариков с золотыми коронками — оторопь берет от воспоминаний.Автор неизвестен.

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