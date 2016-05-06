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Истории из жизни / Сны

Упырь

Если нет в сельском дворе сторожевого пса — пиши пропало, воры будут шастать по ночам как у себя дома. Утром обнаружила, что украли даже старую собачью цепь и миску. Настроение сразу же упало, а тут еще старый приятель Славик нарисовался у ворот.

- Привет, что такая кислая?

- Ворье ночью во дворе лазило... Миску у собаки украли.

- Металлисты постарались! Ну, ничего-ничего, найдут они беду на свою головушку, как я когда-то. Дорого я, дурак, за свою жадность заплатил, да, жаль невинных людей, - ответил мрачно Славик.

- Слав, ты так говоришь, словно кого-то убил.

- Не убил! «Воскресил», наоборот, на свою голову.

Впал я одно время в крайнюю нужду. Хоть милостыню проси. Стал собирать металлолом. Даже кабель телефонный один раз спер, но потом, чтоб по голове не получить, стал железо искать на кладбище. Распиливал старые оградки да кресты и Бога, дурень, не боялся. А потом шел однажды по кладбищу да и упал — казалось бы, на ровном месте.

Присмотрелся получше, увидел торчащий из земли кусок арматуры. Потянул арматуру, расшатал, а она длинной оказалась. «Ну и чего ее в землю воткнули без пользы? Неужели только для того, чтобы люди спотыкались?» - возмущенно подумал я, забирая арматурину. В тот день ничего путного я так и не раздобыл и вечером лег спать на голодный желудок. И мне приснился престранный сон. Мужик какой-то лет под пятьдесят мне приветливо так ухмылялся. «Ай, молодец, помог мне! А что денег нет — не беда. Знаешь дом заброшенный с проваленной крышей? Возле покосившейся стены в левом углу копай. Доволен будешь — зуб даю!».

Я проснулся. Странно, мужика того я в жизни не видел, а разваленный дом видел не раз из автобуса. Дом держался на честном слове, там даже бомжи не ночевали — боялись. Любопытство заело, и я, этак под вечерок, чтоб меньше меня видели, взяв лопату, пошел искать «клад». Копал и боялся неосторожным движением обрушить на себя стену развалюхи. Наконец лопата обо что-то звякнула. Я выкопал из земли медицинский несессер, или как там его называют. Ящичек был закрыт накрепко, и я, чтоб не возиться с ним около развалин, захватил его домой. Дома открыл, а там — матерчатый мешочек — кисет. В нем — золото!

Небольшие золотые самородки высылались мне на ладонь. Однако радость моя померла через секунду, сменившись тошнотой. Присмотревшись получше, я понял, что никакие это не самородки, а зубные коронки, да еще и вместе с зубами. Кое-как отдышавшись, я взял себя в руки и стал рассматривать находку. Мешочек был тяжелый, почти полкило. Это что за зверство такое?! И что мне со всем этим теперь делать? С тяжелым сердцем я лег спать, пообещав себе больше не прикасаться к проклятой находке.

Незнакомец приснился снова. Он довольно облизывался и смеялся. "Что, тебе подарок не понравился?! Напрасно брезгуешь, золото плохим не бывает".

Утром я первым делом схватил бумагу и карандаш. Я хорошо рисую, и изобразить лицо того типа мне не составило труда. Может, из меня детектив и неважный, но я решил узнать-таки, кто же мне снится и чей это был дом. С рисунком я пошел к развалившемуся дому, а затем решил обойти жилые дома по соседству.

Одна бабуля, увидев мой рисунок, аж затряслась:

- Ты откуда знаешь этого паскудника? Тьфу! Чтоб его!

- Может, расскажете мне о нем? - попросил я.

- Не хочу! Иди отсюда! Да и беда у меня — куница всех кур за ночь переела и кровь выпила... - огрызнулась старушка.

Пошел я к другому подворью. Меня встретил старик.

- А ты зря про этого упыря спрашиваешь, люди давно его прокляли — Мишку-то, - сказал старик.

- За что? - спрашиваю.

- Мишка в морге местной больницы работал. А потом скандал с ним разгорелся — его застукали за тем, что он у покойника щипцами зубы золотые вырывал. Его тогда едва не разорвали на куски, нелюдя! Да и черт с ним, он сам после этого через месяц повесился. Его, как самоубийцу, зарыли где-то в сторонке от могил и даже холмика не осталось. Родных у него не было, не плакал никто.

После услышанного меня замутило. Я вспомнил, сколько золотых зубов у меня дома — подарочек чертов! Приду домой — выброшу все. Однако это были далеко не все беды, свалившиеся на меня. Проклятый покойник снился мне каждую ночь, а потом все мои соседи стали жаловаться на куницу, которая выпивала кровь у их кур. Курами дело не обошлось — стали умирать кролики и поросята. А потом произошло то, от чего я едва не поседел. У совсем молодых супругов, которые жили на соседней улице, внезапно умер ребенок. Младенец просто уснул и не проснулся. А доктора все списали на синдром внезапной детской смерти.

Да только меня догадка страшная словно ножом по сердцу полоснула — упырь! И вспомнил я длинную арматурину, которую из земли вытащил. Этим железом кто-то знающий проткнул могилу окаянного нелюдя, а я, дурак, арматурину вытащил. И теперь чертов вурдалак, набравшись сил на курах и утках, принялся за людей, а за свободу заплатил чужими зубами.

Я заметался по комнате, словно тигр по клетке, - что делать? Мне следовало найти то место, откуда я вынул арматуру, и воткнуть ее обратно! Но, где это место?! Я напряг мозги до предела и вспомнил, где я был тогда. Взяв молоток, арматуру, лопату и мешочек с золотыми зубами, я помчался на кладбище.

А погода сразу испортилась до жути. Ливень пошел с пронизывающим ветром. Дождь заливал глаза, когда я, блуждая среди могил, искал то место. Скользя по грязи, я таки добрался до проклятой могилы; вырыв там ямку, я бросил в нее кисет с золотыми зубами и туда же стал вбивать арматуру. Я забил арматуру так, чтобы даже кончик из земли не торчал, чтоб никто моей ошибки не повторил. А про себя решил - с голоду умирать буду, но ничего более кладбищенского не возьму!

Домой с кладбища я добрался спокойно, ливень прекратился, ночью тот мертвец мне больше не снился. На людских подворьях куница перестала зверствовать сразу. И мне бы успокоиться, да только лежит на моей душе грех — гибель ребенка. А еще я с содроганием смотрю на стариков с золотыми коронками — оторопь берет от воспоминаний.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 05:35
Вчера, 05:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 950Комментарии: 17
+34

Ключевые слова: Село сторожевой пес воры нужда кладбище арматура сон клад золото зубные коронки нелюдь упырь

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Комментарии

#1 написал: акжана
Вчера, 08:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 050
Мешочек с золотыми коронками с покойников, да еще с зубами вызывает конечно же омерзение.
История изложена отлично, сюжет очень даже мистический, но упырь, встающий ночью из могилы и сосущий кровь это скорее персонаж больше мифический.
Упырей или вурдалаков согласно поверьям обезвреживают только осиновым колом и если не угомониться , то рекомендуют сжечь труп.
За историю Плюс. Интересная!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Estellan
Вчера, 08:04
+6
Группа: Редакторы
Репутация: (1822|0)
Публикаций: 205
Комментариев: 2 518
Явное творчество.
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 08:08
+12
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 335
Упырь-куница, интересно. У моей мамы есть подруга детства. В 60-70 годах семья подруги очень хорошо жила. Доход и блат, могли себе многое позволить. Именно у них мама увидела первый в своей жизни телевизор. Т. Галя (так звали мать подруги) овдовела где-то в 50 лет. Нашла себе мушЫну на 20 лет моложе. Подонок конченый оказался. Т. Галя заболела (не буду врать чем) ацкие боли, не вставала с постели. Дочь жила с семьёй в другом городе. Мать её была в полной власти своего мужа. За обезбаливаюшие уколы, таблетки т. Галя подписывала документы которые давал ей упырь. А когда умерла, естественно собралась родня на похороны, дочь приехала. Стали готовить т. Галю в последний путь. Во рту не было зубов, именно тех на которые были надеты золотые коронки. Дочери не досталось ничего абсолютно. Моя мама говорит, сколько я помнила т Галю, она всегда была золотом обвешана как елка новогодняя. К месту, не к месту, все равно. Было бы на руках 20 пальцев, значит нацепила бы 20 колец. Вот тебе и молодой муж, и не надо работать в морге. Все что можно было, всё снял и выдрал.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#4 написал: акжана
Вчера, 08:28
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 050
Про молодого мужа т. Гали просто ужас! В реальной жизни бывают люди хуже этих самых упырей. Мало ему было золота, дом переписал, еще и золотые зубы повыдергивал. Это уже диагноз!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#5 написал: awesome-man
Вчера, 10:28
+1
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Репутация: (11|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 176
Годная стори
Зарегистрирован: 18.06.2012
#6 написал: Jako tako
Вчера, 10:54
+6
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 374
Цитата: Estellan
Явное творчество.

Я в какой-то момент чтения начла «мотать» текст до автора, чтобы проверить, а не ОН ли это. Тот самый мастер реальных страшных историй из жизни.. но, видимо, он такой не один на просторах интенерета.
История явно базируется на каких-то реальных рассказах, (как злыдень воровал золотые коронки у мертвых, например), но вот в остальное верится с трудом. Мало того, что такой реальный упырь, прямо из могилы выпивающий кровь (иначе зачем автор опять пошёл к его могиле, чтобы ее проткнуть). Да ещё тут погода, так легко меняющаяся по велению упыря же..
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 11:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 335
Цитата: акжана
Про молодого мужа т. Гали просто ужас! В реальной жизни бывают люди хуже этих самых упырей. Мало ему было золота, дом переписал, еще и золотые зубы повыдергивал. Это уже диагноз!

Акжана, она переписала на него недвижимость. Гараж, дача, квартира. Уж как это делалось раньше я не знаю, и гадать не буду. Деньги, золото. Всё в семье было. Факт остаётся фактом, что мамина подруга с похорон взяла на память только пуховую шаль. Всё!!!! На время похорон молодой муж смотался, чтобы с родней не встркчаттся, но перед этим подчистил квартиру. Т. Галя в советские времена была завмаг!!!! И у мужа первого чин не малый был.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#8 написал: Olga-Viculia
Вчера, 11:50
+7
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 506
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: акжана
Про молодого мужа т. Гали просто ужас! В реальной жизни бывают люди хуже этих самых упырей. Мало ему было золота, дом переписал, еще и золотые зубы повыдергивал. Это уже диагноз!

Акжана, она переписала на него недвижимость. Гараж, дача, квартира. Уж как это делалось раньше я не знаю, и гадать не буду. Деньги, золото. Всё в семье было. Факт остаётся фактом, что мамина подруга с похорон взяла на память только пуховую шаль. Всё!!!! На время похорон молодой муж смотался, чтобы с родней не встркчаттся, но перед этим подчистил квартиру. Т. Галя в советские времена была завмаг!!!! И у мужа первого чин не малый был.

С маминой знакомой случилась подобная история.Несмотря на предостережения коллег,вышла замуж за врача-психиатра,моложе себя на 20 лет.Богатая тётка в здравом уме,у которой "каждый доллар через зубы проскакивает" так глупо попала:постепенно стала терять память,потом ее признали недееспособной,а опекуном назначили ,конечно ,мужа.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 16:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 549
Как хорошо, что не решился ГГ сбагрить это "богатство". Пусть упыреныш "довольствуется" дальше своим золотишком! Комментарии интересные, каких только упырей не бывает(((. Истории плюс, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#10 написал: Kreisleiter13
Вчера, 17:23
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 046
В жизни всякое бывает и не знаешь чего ожидать.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#11 написал: Nlo
Вчера, 18:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 552
Это что, после амнистии в честь смерти Сталина урки в Москве с живых людей коронки сбивали. Причём не одна банда орудовала, а толпы вернувшихся с "курортов". Вот где ужас-то был.. puli
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#12 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 336
Вот это ужастик! Мне понравилось good

Цитата: Мария Сайгина
Упырь-куница, интересно. У моей мамы есть подруга детства. В 60-70 годах семья подруги очень хорошо жила. Доход и блат, могли себе многое позволить. Именно у них мама увидела первый в своей жизни телевизор. Т. Галя (так звали мать подруги) овдовела где-то в 50 лет. Нашла себе мушЫну на 20 лет моложе. Подонок конченый оказался. Т. Галя заболела (не буду врать чем) ацкие боли, не вставала с постели. Дочь жила с семьёй в другом городе. Мать её была в полной власти своего мужа. За обезбаливаюшие уколы, таблетки т. Галя подписывала документы которые давал ей упырь. А когда умерла, естественно собралась родня на похороны, дочь приехала. Стали готовить т. Галю в последний путь. Во рту не было зубов, именно тех на которые были надеты золотые коронки. Дочери не досталось ничего абсолютно. Моя мама говорит, сколько я помнила т Галю, она всегда была золотом обвешана как елка новогодняя. К месту, не к месту, все равно. Было бы на руках 20 пальцев, значит нацепила бы 20 колец. Вот тебе и молодой муж, и не надо работать в морге. Все что можно было, всё снял и выдрал.

Вот где настоящий ужас...
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#13 написал: ARCB
Сегодня, 07:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 126
Отшичнейшая история, зелень сразу. Интересно только кто же догадался арматуру вбить.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#14 написал: Talisha
Сегодня, 08:56
0
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 440
Кремация, как вид похорон, решает все. Пока гниет тело, дух любого человека привязан к земному плану. А уж злого - тем более, крепнет, деградирует, и не уйдет и после разложения.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#15 написал: Бессонница
Сегодня, 11:39
0
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Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 143
дилемма... с одной стороны отчётливо понимаю, что рассказ написан "по реальным событиям" (я сейчас о вырванных у трупов золотых коронках и расхитителях могил. Да, уверена, что это имело место где-то быть, ведь не чистых на руку людей везде хватает), но всё остальное... самоубийцы, упыри, арматура, куры, новорождённые ... Всё смешалось "в доме Облонских"… Не хватает только домовых и НЛО в форме куба, чтобы ещё и эту целевую аудиторию притянуть... Автор, простите дуру грешную, но воздержусь от оценки (минусы принципиально не ставлю, а плюсануть рука не поднимается)
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#16 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 335
Цитата: Бессонница
дилемма... с одной стороны отчётливо понимаю, что рассказ написан "по реальным событиям" (я сейчас о вырванных у трупов золотых коронках и расхитителях могил. Да, уверена, что это имело место где-то быть, ведь не чистых на руку людей везде хватает), но всё остальное... самоубийцы, упыри, арматура, куры, новорождённые ... Всё смешалось "в доме Облонских"… Не хватает только домовых и НЛО в форме куба, чтобы ещё и эту целевую аудиторию притянуть... Автор, простите дуру грешную, но воздержусь от оценки (минусы принципиально не ставлю, а плюсануть рука не поднимается)

Согласна с вами. Был чел который пользуясь служебным положением выдирал зубы и сделал схрон. Были люди которые лазили по кладбищам. Была куница, которая душила кур, не более того. Умер младенец. Всё произошло в одном населённом пункте, и чьи-то пытливые умы связали всё воедино.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#17 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:47
+1
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 304
Подумала, что это очередная кул-стори от Пукина))

А потом произошло то, от чего я едва не поседел. У совсем молодых супругов, которые жили на соседней улице, внезапно умер ребенок. Младенец просто уснул и не проснулся. А доктора все списали на синдром внезапной детской смерти.

Да только меня догадка страшная словно ножом по сердцу полоснула — упырь!

Озарение так озарение. У кур-поросят кровь пили, а младенец уснул и не проснулся, ведь всем же очевидно, что эти события из одной сферы)) а доктора, гады, на СВДС списали.

История не то чтоб выдумка, а просто набор разных ситуаций из деревенской жизни, непонятно как связанных в одну историю.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
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