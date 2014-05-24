Чертовщина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:27

зелёное яблочко Просмотров: 943 Комментарии: 14 +15 Вчера, 22:27 by

Аленка собиралась замуж. Ее жених был симпатичным, со всех сторон положительным парнем, отношения с которым длились уже более двух лет, и все у молодых было сладко да гладко.Свадьбу отгуляли на славу. А в день свадьбы лучшая подруга матери Алены, да и вообще эта женщина была подругой семьи, принесла матери новобрачной на хранение сверток с какими-то документами. Толком объяснить, почему документы должны храниться у подруги, она не смогла, промямлила что-то про грядущий ремонт, да как бы не затерять, а матери Алены и некогда было вникать - свадьба дочери! - сунула сверток в шкаф за белье, где собственные документы хранила, и забыла.После свадьбы жизнь молодоженов не заладилась. Некогда крепкая, любящая и адекватная пара стала скандалить, но суть претензий друг к другу толком изложить не могли. Примерно через полгода Аленка с мужем, на удивление всем друзьям и знакомым, разбежались, а следом и развелись.Подруга матери Алены все реже захаживала к ним в гости, хотя раньше не вылезала от них. А в последние несколько месяцев не появлялась вовсе. У женщины был любовник, которого она всеми силами не первый день пыталась увести из семьи, но тот не уходил. А в последнее время, видно, определился или поддался натиску - ушел от законной жены. И вот, семья Алены узнает, что подруга матери собирается официально со своим любовником регистрировать отношения, да не просто, а день в день в годовщину свадьбы Алены. Девушка еще пошутила, что "несчастливую" дату выбрала тетя Наташа, т.к. для самой девушки брак, заключенный в этот день, оказался неудачным. Более никак эти два события не связали. Но семью Алены на торжество не пригласили, объяснив все "очень узким кругом", все восприняли это нормально.А через некоторое время мама Аленки стала перебирать документы, наткнулась на сверток с документами подруги, которые та отдала ей на хранение. Из любопытства женщина решила посмотреть, что же там за документы такие, которые больше года у нее лежат и подруге ни разу не понадобились. Да и ремонт она за это время так и не сделала. Развернула, внутри было несколько незначительных бумажек, а среди них - фотография той самой подруги с ее любовником, которого она отбивала у жены, какие-то травки сушеные и икона Николая Чудотворца. Мама Алены обмерла - она провела параллель между неудачным браком дочери, свертком, отданным на хранение аккурат в день свадьбы и резко наладившейся личной жизнью подруги. Думала над всем открывшемся до вечера. Обдумав все, коря себя за суеверность, решила позвонить той самой подруге и спросить о том, что же это за набор и зачем она отдала ей эти вещи на хранение, надеясь на вразумительный ответ, который расставит все по местам. Но подруга, лишь услышав вопросы, просто положила трубку и на звонки больше не ответила. С тех пор они больше не общаются. Совсем. Мама Алены сверток выбросила на помойку, хотя, наверное, стоило сжечь, но кто знает, что делается в таких случаях. Никаких глобальных проблем после в их семье не происходило. И даже Алена через шесть лет удачно снова вышла замуж.P.S. История реальна.Автор - канал Мистика для вас.

Ключевые слова: Свадьба подруга матери сверток любовник развод

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