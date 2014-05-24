Чертовщина

ЧертовщинаАленка собиралась замуж. Ее жених был симпатичным, со всех сторон положительным парнем, отношения с которым длились уже более двух лет, и все у молодых было сладко да гладко.
Свадьбу отгуляли на славу. А в день свадьбы лучшая подруга матери Алены, да и вообще эта женщина была подругой семьи, принесла матери новобрачной на хранение сверток с какими-то документами. Толком объяснить, почему документы должны храниться у подруги, она не смогла, промямлила что-то про грядущий ремонт, да как бы не затерять, а матери Алены и некогда было вникать - свадьба дочери! - сунула сверток в шкаф за белье, где собственные документы хранила, и забыла.
После свадьбы жизнь молодоженов не заладилась. Некогда крепкая, любящая и адекватная пара стала скандалить, но суть претензий друг к другу толком изложить не могли. Примерно через полгода Аленка с мужем, на удивление всем друзьям и знакомым, разбежались, а следом и развелись.
Подруга матери Алены все реже захаживала к ним в гости, хотя раньше не вылезала от них. А в последние несколько месяцев не появлялась вовсе. У женщины был любовник, которого она всеми силами не первый день пыталась увести из семьи, но тот не уходил. А в последнее время, видно, определился или поддался натиску - ушел от законной жены. И вот, семья Алены узнает, что подруга матери собирается официально со своим любовником регистрировать отношения, да не просто, а день в день в годовщину свадьбы Алены. Девушка еще пошутила, что "несчастливую" дату выбрала тетя Наташа, т.к. для самой девушки брак, заключенный в этот день, оказался неудачным. Более никак эти два события не связали. Но семью Алены на торжество не пригласили, объяснив все "очень узким кругом", все восприняли это нормально.
А через некоторое время мама Аленки стала перебирать документы, наткнулась на сверток с документами подруги, которые та отдала ей на хранение. Из любопытства женщина решила посмотреть, что же там за документы такие, которые больше года у нее лежат и подруге ни разу не понадобились. Да и ремонт она за это время так и не сделала. Развернула, внутри было несколько незначительных бумажек, а среди них - фотография той самой подруги с ее любовником, которого она отбивала у жены, какие-то травки сушеные и икона Николая Чудотворца. Мама Алены обмерла - она провела параллель между неудачным браком дочери, свертком, отданным на хранение аккурат в день свадьбы и резко наладившейся личной жизнью подруги. Думала над всем открывшемся до вечера. Обдумав все, коря себя за суеверность, решила позвонить той самой подруге и спросить о том, что же это за набор и зачем она отдала ей эти вещи на хранение, надеясь на вразумительный ответ, который расставит все по местам. Но подруга, лишь услышав вопросы, просто положила трубку и на звонки больше не ответила. С тех пор они больше не общаются. Совсем. Мама Алены сверток выбросила на помойку, хотя, наверное, стоило сжечь, но кто знает, что делается в таких случаях. Никаких глобальных проблем после в их семье не происходило. И даже Алена через шесть лет удачно снова вышла замуж.
P.S. История реальна.
Автор - канал Мистика для вас.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:27
Вчера, 22:27 by зелёное яблочкоПросмотров: 943Комментарии: 14
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