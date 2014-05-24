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Истории из жизни

Чертовщина

Аленка собиралась замуж. Ее жених был симпатичным, со всех сторон положительным парнем, отношения с которым длились уже более двух лет, и все у молодых было сладко да гладко.

Свадьбу отгуляли на славу. А в день свадьбы лучшая подруга матери Алены, да и вообще эта женщина была подругой семьи, принесла матери новобрачной на хранение сверток с какими-то документами. Толком объяснить, почему документы должны храниться у подруги, она не смогла, промямлила что-то про грядущий ремонт, да как бы не затерять, а матери Алены и некогда было вникать - свадьба дочери! - сунула сверток в шкаф за белье, где собственные документы хранила, и забыла.

После свадьбы жизнь молодоженов не заладилась. Некогда крепкая, любящая и адекватная пара стала скандалить, но суть претензий друг к другу толком изложить не могли. Примерно через полгода Аленка с мужем, на удивление всем друзьям и знакомым, разбежались, а следом и развелись.

Подруга матери Алены все реже захаживала к ним в гости, хотя раньше не вылезала от них. А в последние несколько месяцев не появлялась вовсе. У женщины был любовник, которого она всеми силами не первый день пыталась увести из семьи, но тот не уходил. А в последнее время, видно, определился или поддался натиску - ушел от законной жены. И вот, семья Алены узнает, что подруга матери собирается официально со своим любовником регистрировать отношения, да не просто, а день в день в годовщину свадьбы Алены. Девушка еще пошутила, что "несчастливую" дату выбрала тетя Наташа, т.к. для самой девушки брак, заключенный в этот день, оказался неудачным. Более никак эти два события не связали. Но семью Алены на торжество не пригласили, объяснив все "очень узким кругом", все восприняли это нормально.

А через некоторое время мама Аленки стала перебирать документы, наткнулась на сверток с документами подруги, которые та отдала ей на хранение. Из любопытства женщина решила посмотреть, что же там за документы такие, которые больше года у нее лежат и подруге ни разу не понадобились. Да и ремонт она за это время так и не сделала. Развернула, внутри было несколько незначительных бумажек, а среди них - фотография той самой подруги с ее любовником, которого она отбивала у жены, какие-то травки сушеные и икона Николая Чудотворца. Мама Алены обмерла - она провела параллель между неудачным браком дочери, свертком, отданным на хранение аккурат в день свадьбы и резко наладившейся личной жизнью подруги. Думала над всем открывшемся до вечера. Обдумав все, коря себя за суеверность, решила позвонить той самой подруге и спросить о том, что же это за набор и зачем она отдала ей эти вещи на хранение, надеясь на вразумительный ответ, который расставит все по местам. Но подруга, лишь услышав вопросы, просто положила трубку и на звонки больше не ответила. С тех пор они больше не общаются. Совсем. Мама Алены сверток выбросила на помойку, хотя, наверное, стоило сжечь, но кто знает, что делается в таких случаях. Никаких глобальных проблем после в их семье не происходило. И даже Алена через шесть лет удачно снова вышла замуж.

P.S. История реальна.

Автор - канал Мистика для вас.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:27
Вчера, 22:27 by зелёное яблочкоПросмотров: 943Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Свадьба подруга матери сверток любовник развод

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Комментарии

#1 написал: Шахерезада
Сегодня, 07:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 882
P.S. История реальна.
И написана скорее всего подростком, потому как более бредовый сюжет с подкладом на присушку отданный в чужие руки, где от него могут в любой момент избавиться, придумать трудно, а версия о том, что молодые разошлись якобы из за этого свёртка вообще притянута за уши.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#2 написал: акжана
Сегодня, 07:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 030
По названию думала, что сюжет про чертей будет, а оказался про подклад. Удивило, то что в свертке, вещи немыслимые и нелогичные . Непонятно наличие фотокарточки подруги с любовником, потом иконка. Делают подклад чтобы перетянуть удачу на такие вещи как иголки, нитки, волосы, кладбищенская земля в крайнем случае на болезнь или смерть могут подбросить украшения из золота и пр.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: daytaler
Сегодня, 10:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 223
Цитата: Шахерезада
И написана скорее всего подростком

Нет, верю.Писал не подросток.Там где силы лютые, там и сюжет к реализации.Те могут намертво запечатать подклад, будет лежать перед глазами и никто с места не сдвинет.

Цитата: акжана
иконка

Иконка говорите.А вы знаете, что самые сильные гадания на картах выполняются, когда ставят стопы ног на икону под столом?Видно помощи просила у беса Абары, это его почерк.

У нее был любовник.Так зачем его уводить от сознания женщины, мысли которой уже в памяти его намертво сидят?Да люби его и ласкай сколько есть мочи, кто возбраняет?Бесы в голове жены?Ага, законной, знаю я этот закон, загс нам подсунули чернознаты.Вы забыли, сколько женщин было избито, изнасиловано в браке, а сколько было предпринято попыток к суициду, когда муж оказывался типичным тираном?Милиция?До лампочки, как и родителям.Брак — это брак.Кто друга в загс ведет?...
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 322
Поддел, как говорила моя бабушка... Неужели люди на чужом несчастье так просто хотят построить своё счастье? Так не бывает... Бумерангом по башке прилетит же всё равно. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 13:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 356
Цитата: Tanusha13666
Неужели люди на чужом несчастье так просто хотят построить своё счастье? Так не бывает... Бумерангом по башке прилетит же всё равно. +

Вот! Я пока читала, у меня та же фраза была в голове.
Я правда не понимаю. Почему женщины не ставят себя на место другой женщины? Никто не хочет, чтобы с ним поступали плохо. Самой-то поди было бы неприятно оказаться на месте жены.
Истории поставлю плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:58
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1725|-2)
Публикаций: 117
Комментариев: 6 126
Цитата: Jako tako
Цитата: Tanusha13666
Неужели люди на чужом несчастье так просто хотят построить своё счастье? Так не бывает... Бумерангом по башке прилетит же всё равно. +

Вот! Я пока читала, у меня та же фраза была в голове.
Я правда не понимаю. Почему женщины не ставят себя на место другой женщины? Никто не хочет, чтобы с ним поступали плохо. Самой-то поди было бы неприятно оказаться на месте жены.
Истории поставлю плюс.

Ох! Я знаю одну тарологиню(слава Богу, виртуально), считающих всех жён мира тварями, насильно уудерживающими мужей от счастья и любви с любовницами sweat_smile.
Вот такое психическое отклонение

Мужчины у неё просто святые, безвинные жертвы. А не особи рода просто кобелино.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#7 написал: NEMO 1
Сегодня, 14:08
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 259
Цитата: daytaler
Цитата: Шахерезада
И написана скорее всего подростком

Нет, верю.Писал не подросток.Там где силы лютые, там и сюжет к реализации.Те могут намертво запечатать подклад, будет лежать перед глазами и никто с места не сдвинет.

Цитата: акжана
иконка

Иконка говорите.А вы знаете, что самые сильные гадания на картах выполняются, когда ставят стопы ног на икону под столом?Видно помощи просила у беса Абары, это его почерк.

У нее был любовник.Так зачем его уводить от сознания женщины, мысли которой уже в памяти его намертво сидят?Да люби его и ласкай сколько есть мочи, кто возбраняет?Бесы в голове жены?Ага, законной, знаю я этот закон, загс нам подсунули чернознаты.Вы забыли, сколько женщин было избито, изнасиловано в браке, а сколько было предпринято попыток к суициду, когда муж оказывался типичным тираном?Милиция?До лампочки, как и родителям.Брак — это брак.Кто друга в загс ведет?...

И всё это вы знаете, и везде были smeh
Зарегистрирован: 2.01.2019
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 14:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 356
Цитата: зелёное яблочко

Ох! Я знаю одну тарологиню(слава Богу, виртуально), считающих всех жён мира тварями, насильно уудерживающими мужей от счастья и любви с любовницами sweat_smile.
Вот такое психическое отклонение

Мужчины у неё просто святые, безвинные жертвы. А не особи рода просто кобелино.


Судя по всему, реально психическое отклонение
Сама тарологиня, очевидно, не замужем..
Мужчины конечно тоже разные бывают. Но я вроде не слышала {такого огромного количества} историй, в которых мужчина намеренно уводил жену из семьи и потом ещё настаивал на регистрации брака. Только женщинам что-то не сидится ровно на жепе.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:50
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1725|-2)
Публикаций: 117
Комментариев: 6 126
Естественно, не замужем. Похоже, для одного только пригодна. Более того, родила от женатика. Жена которого погубила их ЛЮБОВЬ sweat_smile.
Ещё в обществе защиты проституток состоит yaaah
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (209|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 431
Цитата: NEMO 1
И всё это вы знаете, и везде были

Работала у нас такая. Знала про всех всё. Как-то по приколу одна из сотрудниц спросила в никуда:"А как интересно, как валенки делают?" На что та выдала весь техпроцесс изготовления валенок, который мы могли проверить только сходив в библиотеку, т.к. других источников не было. А когда шли с работы, то впереди шла пара семейная, примерно одного роста. Мы обратили на это внимание, сказав, что они одинаковые, на что та выдала , что у них разница в росте в 2 см))).И откуда только она всё знала?)
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#11 написал: daytaler
Сегодня, 15:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 223
Цитата: зелёное яблочко
насильно уудерживающими мужей от счастья и любви с любовницами

Сосуществовать с одной женой, это чья-то установка (программа) как 31 декабря пить шампанское после двенадцати?Да, так точно.Женщина, а не недоросль выбирает себе спутника, а точнее понравившегося автора мышления вслух и в поступках.Она наполняет разум энергией для мышления, как грудь молоком младенца.Мужчина не способен вырабатывать сексуальную энергию, потому чем больше женщин его любит, тем большей мощью он обладает.
В современных семьях муж и жена — это надоедливые слушатели бегущей строки в голове, как при просмотре новостей, где внизу экрана мелькает перед взором бегущие слова.Один из супругов её озвучивает, и она как поезд мчится в туннель памяти.Вот только, чтобы этот поезд выехал с памяти мужа и реализовался материально, то надо топливо, а топливом может снабдить только любящий человек, простыми словами надо верить в ближнего, наделять его мышление своим непоколебимым вниманием.
Человек — это реализатор мысли.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#12 написал: xlarafitum
Сегодня, 16:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 156
Я думала, что в конце истории мама Алёны сожгет свёрток и всё станет на свои места, как было изначально...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#13 написал: daytaler
Сегодня, 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 223
Цитата: NEMO 1
И всё это вы знаете, и везде были

А что тут знать?Примитивное трехмерное измерение, где обитают существа, которые мыслят только ради собственного благополучия.Сейчас процессом мышления управляет тщеславие, а не милосердие.Потому столько мерзости в поступках.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#14 написал: NEMO 1
Сегодня, 17:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 259
Цитата: daytaler
Цитата: NEMO 1
И всё это вы знаете, и везде были

А что тут знать?Примитивное трехмерное измерение, где обитают существа, которые мыслят только ради собственного благополучия.Сейчас процессом мышления управляет тщеславие, а не милосердие.Потому столько мерзости в поступках.

Ничего и никто кроме бога здесь не управляет))) а всё остальное домыслы.....
Зарегистрирован: 2.01.2019
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