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Истории из жизни

Настенька

Ну сказала «А» буду говорить «Я». Ночь у нас с Леной была длинная, разговоров было много. Все эти истории она и раньше мне рассказывала, но сейчас освежила их в памяти с новыми подробностями. Было интересно, поэтому я задавала уточняющие вопросы.
Пишу от первого лица.

Роды у моей мамы были тяжелые. Треснула и разошлась лобковая кость. Меня из роддома выписали, а мама провела в больнице еще месяц. Прошло время, у нее стал побаливать живот, пошла к врачу. Диагноз - беременность 5,5 месяцев. Мама у меня всегда была девушкой в теле, а после родов еще раздалась. Срок большой, но врачи сказали - нет, рожать не дадим. Последствия могут быть страшные, вплоть до инвалидности. Операционный стол, девочку убирали частями. Шел 1989 год. Когда я услышала эту историю, мама сказала, если бы та дочь родилась, она назвала бы ее Настенька.

И вот, я уже взрослая, и сама родила сынишку. Как-то раз Сема уснул, и я прилегла отдохнуть. Лежу, смотрю в окно, на дворе весна, денек хороший. Вдруг окно стало наполняться ярким солнечным светом. А на этом фоне появилась девушка. Она была очень на меня похожа, но чуть помоложе. За спиной были невероятно большие, мощные крылья. Я затаила дыхание от невероятной красоты. Девушка стала медленно приближаться ко мне, при этом она улыбалась и не сводила с меня глаз. Затем склонившись к уху, четко произнесла три слова:
- ВСЁ… БУДЕТ… ХОРОШО.
После этого стала от меня отдаляться, уплывая по воздуху. Я дернула головой, и видение исчезло.
Это было очень впечатляющее зрелище. До сих пор, при вспоминании внутри разливается какое-то тепло и свет.
Это была Настя, моя неродившаяся сестра, я уверена.
Этими словами Лена закончила очередную историю из своей жизни.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:16 by Мария СайгинаПросмотров: 773Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Ангел-хранитель сестра видение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 03:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
На фоне полного благополучия вдруг возьми и явись "ангел". С каких статей? Поосторожнее нужно относиться к таким "явлениям" и видениям, бесы коварны и любят дурачить людей.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: Arhip
Сегодня, 04:01
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1391|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 340
Цитата: Kinigos
Поосторожнее нужно относиться к таким "явлениям" и видениям, бесы коварны и любят дурачить людей.

Верно сказано. Ко мне тоже иногда ангелы являются и говорят: "Архип, бросай пить!"
А я им не верю.
От них всего ожидать можно. Я брошу а они подберут и сами выпьют. Нет, нельзя их слушать.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 04:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: Arhip
Цитата: Kinigos
Поосторожнее нужно относиться к таким "явлениям" и видениям, бесы коварны и любят дурачить людей.

Верно сказано. Ко мне тоже иногда ангелы являются и говорят: "Архип, бросай пить!"
А я им не верю.
От них всего ожидать можно. Я брошу а они подберут и сами выпьют. Нет, нельзя их слушать.

Все они заодно, давно замечала что в этой парочке замуты вселенские, эт смотря с какой стороны на них смотреть. Грешный святой или святой грешник.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: daytaler
Сегодня, 05:31
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 212
Душа входит на восьмой день.Тело человека — это всего лишь гусеница, в которую подселяют информацию будущей бабочки.Это еще не значит, что есть в человека душа и он станет ангелом, очень часто личность вместе с телом идет на повторный круг, при этом становясь просто субличностью.У нас один шанс, какой наряд себе сошьем с мыслей находясь в мастерской сознания, в таком образе и предстанем перед Ткачом Мыслей.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 10:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 305
Цитата: Kinigos
На фоне полного благополучия вдруг возьми и явись "ангел". С каких статей? Поосторожнее нужно относиться к таким "явлениям" и видениям, бесы коварны и любят дурачить людей.

А кто вам сказал, что фон благополучный? Сказано, что Лена стала матерью. Рождение ребёнка вовсе не обозначает, что куча проблем исчезнет.

Цитата: Kinigos
Цитата: Arhip
Цитата: Kinigos
Поосторожнее нужно относиться к таким "явлениям" и видениям, бесы коварны и любят дурачить людей.

Верно сказано. Ко мне тоже иногда ангелы являются и говорят: "Архип, бросай пить!"
А я им не верю.
От них всего ожидать можно. Я брошу а они подберут и сами выпьют. Нет, нельзя их слушать.

Все они заодно, давно замечала что в этой парочке замуты вселенские, эт смотря с какой стороны на них смотреть. Грешный святой или святой грешник.

Вас закидают тапками smeh Про ангелов такое написать, виданное ли дело.

Цитата: daytaler
Душа входит на восьмой день.Тело человека — это всего лишь гусеница, в которую подселяют информацию будущей бабочки.Это еще не значит, что есть в человека душа и он станет ангелом, очень часто личность вместе с телом идет на повторный круг, при этом становясь просто субличностью.У нас один шанс, какой наряд себе сошьем с мыслей находясь в мастерской сознания, в таком образе и предстанем перед Ткачом Мыслей.

Говорят, неродившиеся дети - ангелочки.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#6 написал: daytaler
Сегодня, 10:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 212
Цитата: Мария Сайгина
Говорят

Плюньте им в сознание.Говорят, у нас много чего говорят, особенно на рынке.Так обговорят, что и бабка не отшепчет.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 10:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: Мария Сайгина
кто вам сказал, что фон благополучный? Сказано, что Лена стала матерью. Рождение ребёнка вовсе не обозначает, что куча проблем исчезнет

!!! Тем более! Придут семеро, злейших себя, , и будет последнее худше первого.
По мелочи ждать не приходится; осмотритесь сейчас!
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#8 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 11:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 305
Цитата: Kinigos
Цитата: Мария Сайгина
кто вам сказал, что фон благополучный? Сказано, что Лена стала матерью. Рождение ребёнка вовсе не обозначает, что куча проблем исчезнет

!!! Тем более! Придут семеро, злейших себя, , и будет последнее худше первого.
По мелочи ждать не приходится; осмотритесь сейчас!

Боже мой, жути нагнали))
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 11:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: Мария Сайгина

Боже мой, жути нагнали))

Ну жуть и не опасно. Видишь- думай кто и почему пришел, что бы ты не думала- не верь им: если благая мысль- так и будет, иначе в затмение уйдешь, пока/если/ осознаешь- делов наворотишь.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 12:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Чего-то вспомнила/оф топ/, в год совпали три пасхи/'наш , "ведающий" говорил " будет.нам жара..тп.",[quote][/quote] за неделю- будет жертва. Незапланированно срываемся на вылет, по приходу ближайшая авиабаза в прах. ТройнаяПасха !
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 14:00
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 351
Я верю в то, что это правда была нерожденная сестра в виде ангела. А не бесы никакие. Не потому, что я якобы оптимистка (скорее наоборот).
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#12 написал: Tanusha13666
Сегодня, 17:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 317
До чего печальная история... disappointed Очень затронула, +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
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