Настенька

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мария Сайгина Просмотров: 773 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 01:16 by

Ну сказала «А» буду говорить «Я». Ночь у нас с Леной была длинная, разговоров было много. Все эти истории она и раньше мне рассказывала, но сейчас освежила их в памяти с новыми подробностями. Было интересно, поэтому я задавала уточняющие вопросы.Пишу от первого лица.Роды у моей мамы были тяжелые. Треснула и разошлась лобковая кость. Меня из роддома выписали, а мама провела в больнице еще месяц. Прошло время, у нее стал побаливать живот, пошла к врачу. Диагноз - беременность 5,5 месяцев. Мама у меня всегда была девушкой в теле, а после родов еще раздалась. Срок большой, но врачи сказали - нет, рожать не дадим. Последствия могут быть страшные, вплоть до инвалидности. Операционный стол, девочку убирали частями. Шел 1989 год. Когда я услышала эту историю, мама сказала, если бы та дочь родилась, она назвала бы ее Настенька.И вот, я уже взрослая, и сама родила сынишку. Как-то раз Сема уснул, и я прилегла отдохнуть. Лежу, смотрю в окно, на дворе весна, денек хороший. Вдруг окно стало наполняться ярким солнечным светом. А на этом фоне появилась девушка. Она была очень на меня похожа, но чуть помоложе. За спиной были невероятно большие, мощные крылья. Я затаила дыхание от невероятной красоты. Девушка стала медленно приближаться ко мне, при этом она улыбалась и не сводила с меня глаз. Затем склонившись к уху, четко произнесла три слова:- ВСЁ… БУДЕТ… ХОРОШО.После этого стала от меня отдаляться, уплывая по воздуху. Я дернула головой, и видение исчезло.Это было очень впечатляющее зрелище. До сих пор, при вспоминании внутри разливается какое-то тепло и свет.Это была Настя, моя неродившаяся сестра, я уверена.Этими словами Лена закончила очередную историю из своей жизни.

Ключевые слова: Ангел-хранитель сестра видение авторская история

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