Не пойму, что это

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dogin Просмотров: 546 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 00:31 by

Ну и всем привет снова!Да, признаться, после того случая с Диком, я ходила вся поражённая, и думала о его жизни после смерти, жалко конечно, что умер, ну что тут поделаешь. Умирают все, и люди, и животные...После этого случая мы жили в городе ещё месяц. Но потом наступил этот зловредный коронавирус, там и карантин, и самоизоляция... 27 марта, как раз месяц со смерти Дика, нам пришлось уехать в деревню. Так и живём здесь уже три месяца.Ну в общем, ближе к теме. Где-то примерно в начале июня, к нам прибежал какой-то кот, непонятно откуда взявшийся, можно сказать из ниоткуда. Когда я гуляла около заброшенного детского сада, который напротив нашего деревенского дома, из кустов выбежал этот самый кот, красивый такой, белого окраса с коричневыми пятнами, назвали его Фиропойнт, сокращённо Поня, Фира, Поша, Пончик. Так вот, трётся этот Фиропойнт мне об ноги, потом резко запрыгиваете шифер и орёт на кого-то в пустоту, дерётся с воздухом, шипит. Я думаю, что это такое на него нашло.А, тем временем, по нашей улице бегал наш лучший друг деревни - пёс Рекс (ему три года) - на десять лет младше Дика, можно сказать, мужчина в расцвете лет. Бежит он ко мне, начинает ластиться. Его взгляд остановился на Фиропойнте, оравшем и шипевшим на пустоту. Рекс перевёл взгляд на меня, типо спрашивая: "Разбираться с ним или нет?", - затем бодрой рысцой побежал к коту. Сначала я не поняла, на что он намекает своим взглядом, гонять кота что ли хочет или что, не понимаю.Ладно, прибежал наш друг к шиферу и вдруг весь съёжился и стал рычать в пустоту вместе с Фиропойнтом. Призрак там какой-то или что, я подумала. Решила уйти оттуда, чувствуя, что там однозначно что-то не так. Ушла оттуда и забыла про этот случай.Потом, спустя несколько дней, я начала видеть какой-то большой белый силуэт животного. К примеру, лежу я на диване с телефоном и вижу этот силуэт, передвигающийся по комнате.А один раз, когда я собиралась уезжать на верховую езду, в наш ближайший деревенский конный клуб, я снова видела этот силуэт. Он появился возле кровати и скакал ко мне, я резко повернулась и он исчез.Подскажите, пожалуйста, что это может быть.P.S. Фиропойнт живёт у нас и по сей день.

Ключевые слова: Кот пес силуэт авторская история

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