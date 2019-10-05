Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Не пойму, что это

Ну и всем привет снова!
Да, признаться, после того случая с Диком, я ходила вся поражённая, и думала о его жизни после смерти, жалко конечно, что умер, ну что тут поделаешь. Умирают все, и люди, и животные...
После этого случая мы жили в городе ещё месяц. Но потом наступил этот зловредный коронавирус, там и карантин, и самоизоляция... 27 марта, как раз месяц со смерти Дика, нам пришлось уехать в деревню. Так и живём здесь уже три месяца.

Ну в общем, ближе к теме. Где-то примерно в начале июня, к нам прибежал какой-то кот, непонятно откуда взявшийся, можно сказать из ниоткуда. Когда я гуляла около заброшенного детского сада, который напротив нашего деревенского дома, из кустов выбежал этот самый кот, красивый такой, белого окраса с коричневыми пятнами, назвали его Фиропойнт, сокращённо Поня, Фира, Поша, Пончик. Так вот, трётся этот Фиропойнт мне об ноги, потом резко запрыгиваете шифер и орёт на кого-то в пустоту, дерётся с воздухом, шипит. Я думаю, что это такое на него нашло.

А, тем временем, по нашей улице бегал наш лучший друг деревни - пёс Рекс (ему три года) - на десять лет младше Дика, можно сказать, мужчина в расцвете лет. Бежит он ко мне, начинает ластиться. Его взгляд остановился на Фиропойнте, оравшем и шипевшим на пустоту. Рекс перевёл взгляд на меня, типо спрашивая: "Разбираться с ним или нет?", - затем бодрой рысцой побежал к коту. Сначала я не поняла, на что он намекает своим взглядом, гонять кота что ли хочет или что, не понимаю.

Ладно, прибежал наш друг к шиферу и вдруг весь съёжился и стал рычать в пустоту вместе с Фиропойнтом. Призрак там какой-то или что, я подумала. Решила уйти оттуда, чувствуя, что там однозначно что-то не так. Ушла оттуда и забыла про этот случай.
Потом, спустя несколько дней, я начала видеть какой-то большой белый силуэт животного. К примеру, лежу я на диване с телефоном и вижу этот силуэт, передвигающийся по комнате.

А один раз, когда я собиралась уезжать на верховую езду, в наш ближайший деревенский конный клуб, я снова видела этот силуэт. Он появился возле кровати и скакал ко мне, я резко повернулась и он исчез.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
P.S. Фиропойнт живёт у нас и по сей день.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:31 by DoginПросмотров: 546Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Кот пес силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 00:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Начали с собаки, свели всё к лошадям. Дух загнанной лошадки прискакал.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: daytaler
Сегодня, 08:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 212
Кто-кто?Полтергейст из Севастополя, укравший мороженное у Еля.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 16:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 317
Цитата: daytaler
Кто-кто?Полтергейст из Севастополя, укравший мороженное у Еля.

good smeh
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.