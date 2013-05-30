Мой любимый Дик и его призрак...

Dogin Просмотров: 71 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:09 by

26 февраля 2020 года умер мой любимый пёс Дик. Он был помесью зенненхунда и ещё чего-то. Мы с дедушкой думаем теперь о нем с нежностью.Дело было так. Вместо меня с Диком пошёл гулять мой дедушка. Дик болел болезнью сердца и кашлял. Ему было трудно подниматься.Сижу я на диване и предчувствую что-то нехорошее. Вот: входит в квартиру дедушка, но без Дика, и говорит моему старшему брату: "Ярослав, спускайся вниз. Там Дик лежит и не встаёт. Неси его наверх" (мы живём на 5-м этаже).Кошмар... У меня схватило сердце, я побледнела и очень испугалась. Выхожу в тапках на лестницу и вижу: Ярослав тащит Дика. Втащил в квартиру, Дик никакой. Положил Ярослав собаку на пол и Дик начал поднимать и опускать голову, я поняла, что он умирает. Я отвернула голову, мне так жалко было смотреть на Дика и очень хотелось зарыдать. Ох, моя любимая родимая собака!Через минуту я опять пришла в коридор и вижу - лежит бедный бездыханный Дик.Ничего не поделать, стали вызывать машину по отвозу умерших животных в крематорий. Приехала машина, положила Дика в чёрный мешок и увезла.Каково же было моё горе! Не могла я плакать, слёзы застыли в горле, тело моё пламенит ().Грохнулась я спать и вижу во сне Дика, всего сияющего. Он бежит и радуется.Потом спустя две недели сижу я, обедаю и вдруг вижу на стене светло-коричневую собачью морду, и она смотрела точно на меня. Я очень обрадовалась и помахала моему любимцу. А он всё продолжал на меня смотреть. Пообедала я и ушла в комнату, прихожу назад, морда на стене исчезла! После этого я стала улыбаться.Спустя время и по сей день я слышу в комнатах шорохи и цоканье когтей.Теперь я знаю, моя собака теперь всегда рядом со мной!Напишите свои мысли в комментариях.

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