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Истории из жизни

Есть такие нити…

Вторая половина дня. Летний вечер. Возраст за 30, спокойно иду из магазина домой, что-то купив, при этом с наслаждением поедая вкусное мороженное (это стало, к сожалению, редкостью - хороший вкус мороженого) . Прохожу по площади мимо кинотеатра с фонтаном, отключенным, похоже, для экономии. На лице играет легкая полуулыбка. Настроение прекрасное.

Эту идиллию немного нарушает странный человек: мужчина, напоминающий своим поведением пьяного. Чуть ниже среднего возраста, худощавый, идет метрах в 15 за мной и что-то громко кричит (сначала я так воспринял). Держится на одном расстоянии и не замолкает. Причем достаточно выразительно.

Прошли площадь, захожу во дворы, он не отстает. Крики продолжаются, вернее, речь, обращение в виде криков. Поневоле начинаю прислушиваться... волосы на голове у меня встают дыбом и, продолжая идти, я оцепенел от того, что услышал. Надо было сразу его слушать. Этот товарищ идет за мной и разбирает по косточкам всю мою жизнь... Если реально - это ЖУТЬ. Что, мол, я такой-то, да такой-то, до сих пор ни семьи, ни детей и т.д.; и сыпет, и сыпет, не переставая, только фактами. А что до этого он долго говорил - я не вникал в смысл.

Я иду, и мне страшно повернуться. Вдруг он замолкает. Продолжая идти, я оглядываюсь, потом останавливаюсь. Пауза. Его нет... Слева по дороге, конечно, были гаражи, метрах в 10 - теоретически, бегом он бы мог добежать после того, как замолчал. Но бега я не слышал. Пешком он не успел бы за это время скрыться.

Несколько дней был под сильным впечатлением.

Но, оказывается, в эти ближайшие дни с этим же человеком встреча произошла у пары моих случайных знакомых. Одна женщина, уже в возрасте, работала на одном со мной предприятии, охранником . Этот товарищ подошел к ней на улице, дотронулся до руки и бесцеремонно сказал несколько важных вещей - за давностью уже не помню каких, - попутно подтвердив это нераспространенными фактами из ее жизни. Чтобы она куда-то не шла, куда собиралась. Будто ей там грозит опасность от неадекватных соседей.

Причем ей он представился, сказав, что его зовут Сергей, дал телефон, сказал, в каком районе живет. Потом я пробовал дозвониться по тому телефону, переписав его после рассказа, но телефон не отвечал и, соответственно, затерялся.

И с другой знакомой был случай. Она была моим репетитором по английскому языку, в последующем уехала в США куда-то. Этот человек подошел к ней на остановке, так же слегка прикоснувшись рукой к запястью, и много наговорил. Когда я ее спросил, про что, она отказалась отвечать, но подтвердила, что все в точку он сказал. И сказал тоже что что-то делать нельзя.

Странно, какая-то "цепочка" прослеживается, но какая? Комментарии по делу будут к месту.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 13:50
Вчера, 13:50 by ЕльПросмотров: 957Комментарии: 23
+19

Ключевые слова: Мужчина предсказания прогулка совпадения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 14:09
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 730
У ведающих есть чёткое правило- "не спрашивают- не лезь". Степень достоверности озвученных фактов определить невозможно по причине их неразглашения, поэтому любую информацию можно притянуть за уши. Ещё и телефон недоступен. Вывод один- Городской Безумец, впечатляющий своей решительностью и экстравагантностью.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: Hi-Fi
Вчера, 14:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Очень интересно, несколько раз о таком читал) +
Зарегистрирован: 26.03.2020
#3 написал: Ель
Вчера, 15:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 18
Варианты :
Может Дар у человека резко открылся, и он думает, что так делать правильно, или через него кто то пытается донести информацию, что более вероятно, до ......., Но удивило ,что эти абсолютно разные люди пересекались со мной и этот человек вещал им всем в достаточно короткий промежуток времени. И не просто общие слова, как цыганки, а сыпал фактами.....
Зарегистрирован: 19.05.2020
#4 написал: Kate23
Вчера, 15:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 31
Цитата: Ель
Варианты :
Может Дар у человека резко открылся, и он думает, что так делать правильно, или через него кто то пытается донести информацию, что более вероятно, до ......., Но удивило ,что эти абсолютно разные люди пересекались со мной и этот человек вещал им всем в достаточно короткий промежуток времени. И не просто общие слова, как цыганки, а сыпал фактами.....



Даже если и фактами. Думаю не стоит принимать всеръез этого человека, и то что он сказал.
Зарегистрирован: 11.04.2020
#5 написал: Kinigos
Вчера, 15:12
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 730
Цитата: Ель
разные люди пересекались со мной

Можно уточнить: вы все на районе живёте?
У меня есть трое таких вездесущих, которых встретишь куда не ткнись:
1. Сосед. Кажется, он клонированный. Рыскает по всей округе, встречается повсеместно- в магазине, в подъезде, на дороге, мимо окон, везде. Всюду! И на протяжении всего дня.
2. Сумасшедшая соседка. Та уже берёт длинные дистанции- встречается не только возле дома, но и в автобусах, в электричках.
3. Мой начальник. Ну он короткой волны- мелькает по всей территории и за воротами тоже.
Эти трое меня изумляют, как им это удается?
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#6 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (200|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 411
Цитата: Ель
Может Дар у человека резко открылся, и он думает, что так делать правильно, или через него кто то пытается донести информацию

По любому , если резко открылся дар, то человек в адеквате будет долго размышлять о том, что это и что с этим делать. Будет очень осторожно с этим обращаться. Да и не пойдет на улицу рассказывать первым встречным. Так, что это скорее всего "белочка" привела к открытию экстрасенсорных способностей. Этот мужичок, отойдя от угара мог даже и не вспомнить, что говорил и что делал. Что, кстати , и со мной бывает)) Но для этого мне "белочку " ждать не надо. Просто когда идет большой поток информации, я потом не помню, что говорила людям из всего "показанного" мне.
Я сужу по себе. Очень осторожно проверяла информацию, которую в виде картинок мне показывали (если можно так объяснить то, что я "видела"), на сотрудницах. И причем длительное время. Да и сейчас стараюсь особо не афишировать. Т.к. "картинки" отнимают силы, если их пытаться раскрыть полнее.
А вот то, что вы все встретились в короткий промежуток времени - это уже интересно.
А этот мужичок только про прошлое говорил, или про будущее тоже рассказывал?
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: Kinigos
Вчера, 15:32
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 730
Цитата: Light_a_dark
белочка" привела

Белочка не озарение вызывает а делирий. Но некоторые клинические псих больные меня удивляют, до чего изощрен их ум. У одних на пакости, у других на творчество, третьи чуют как звери. Особенно один меня поразил своей, даже не интуицией, а неожиданным яснознанием (инфа очень личная, оглашать не буду), но с этим товарищем я дружила и он проявил дружескую заботу. Все-таки включаются у них компенсаторные механизмы работы сознания- в одном убыаает, в другом прибывает.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#8 написал: Ель
Вчера, 15:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 18
Цитата: Kinigos
Цитата: Ель
разные люди пересекались со мной

Можно уточнить: вы все на районе живёте?
У меня есть трое таких вездесущих, которых встретишь куда не ткнись:
1. Сосед. Кажется, он клонированный. Рыскает по всей округе, встречается повсеместно- в магазине, в подъезде, на дороге, мимо окон, везде. Всюду! И на протяжении всего дня.
2. Сумасшедшая соседка. Та уже берёт длинные дистанции- встречается не только возле дома, но и в автобусах, в электричках.
3. Мой начальник. Ну он короткой волны- мелькает по всей территории и за воротами тоже.
Эти трое меня изумляют, как им это удается?

Вообще то большой город
Зарегистрирован: 19.05.2020
#9 написал: Kinigos
Вчера, 15:52
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 730
Цитата: Ель
Вообще то большой город

"Большой" понятие субъективное. Я тоже не в деревне.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#10 написал: Jako tako
Вчера, 16:05
+1
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Репутация: (36|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 341
Интересная история. Я тоже за версию о городском сумасшедшем. Впрочем, не исключаю, что ему открылись какие-то знания.
Цитата: Light_a_dark

Я сужу по себе. Очень осторожно проверяла информацию, которую в виде картинок мне показывали (если можно так объяснить то, что я "видела"), на сотрудницах. И причем длительное время. Да и сейчас стараюсь особо не афишировать. Т.к. "картинки" отнимают силы, если их пытаться раскрыть полнее.

Счастье всё-таки, когда не знаешь, что будет с другими. Нет этих мук рассказать-не рассказать. Мне достаточно того, что мне говорят и показывают про меня. Про других говорят только в плане отношения этих других ко мне. Я всегда знаю, кто меня любит, а кто нет blush
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#11 написал: Ель
Вчера, 16:07
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 18
Цитата: Jako tako
Интересная история. Я тоже за версию о городском сумасшедшем. Впрочем, не исключаю, что ему открылись какие-то знания.
Цитата: Light_a_dark

Я сужу по себе. Очень осторожно проверяла информацию, которую в виде картинок мне показывали (если можно так объяснить то, что я "видела"), на сотрудницах. И причем длительное время. Да и сейчас стараюсь особо не афишировать. Т.к. "картинки" отнимают силы, если их пытаться раскрыть полнее.

Счастье всё-таки, когда не знаешь, что будет с другими. Нет этих мук рассказать-не рассказать. Мне достаточно того, что мне говорят и показывают про меня. Про других говорят только в плане отношения этих других ко мне. Я всегда знаю, кто меня любит, а кто нет blush

Все какие то видящие информацию, про себя, про других, только я как ......рецептик не подскажете ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
#12 написал: Tanusha13666
Вчера, 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 303
Если бы случилось что-то, то человек мог быть предзнаменованием событий каких-то... Ну хоть предупредил о том, чего делать не нужно.
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#13 написал: Jako tako
Вчера, 16:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 341
Цитата: Ель

Все какие то видящие информацию, про себя, про других, только я как ......рецептик не подскажете ?

Подумайте, а Вам оно надо?
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#14 написал: Ель
Вчера, 17:23
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 18
слепым котенком уже нагулялся
Зарегистрирован: 19.05.2020
#15 написал: NEMO 1
Вчера, 19:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 240
История про встречу с юродивым... и какие тут нити кто вяжет, изложено довольно сумбурно.
Зарегистрирован: 2.01.2019
#16 написал: Ель
Вчера, 19:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 18
Цитата: NEMO 1
История про встречу с юродивым... и какие тут нити кто вяжет, изложено довольно сумбурно.

"Иногда абсолютно разных людей связывает что-то общее, понять бы причину этой связи..."
Зарегистрирован: 19.05.2020
#17 написал: NEMO 1
Вчера, 20:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 240
Цитата: Ель
Цитата: NEMO 1
История про встречу с юродивым... и какие тут нити кто вяжет, изложено довольно сумбурно.

"Иногда абсолютно разных людей связывает что-то общее, понять бы причину этой связи..."

Станьте медиумом(хотя не рекомендую), и вам откроется часть завесы, древние говаривали: бойся своих желаний smile
Знание конечно сила, только тот путь который нам предлагают полон ловушек. Даже Соломона обманули)
Зарегистрирован: 2.01.2019
#18 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:22
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3182|-1)
Публикаций: 2 167
Комментариев: 12 602
Это свихнувшийся астролог, работы лишился, вот и бегает, предсказывает.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#19 написал: Евангелион
Вчера, 20:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 371
Ну не знаю, не знаю...
Зарегистрирован: 20.09.2013
 
#20 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 272
Цитата: Ель
Цитата: Jako tako
Интересная история. Я тоже за версию о городском сумасшедшем. Впрочем, не исключаю, что ему открылись какие-то знания.
Цитата: Light_a_dark

Я сужу по себе. Очень осторожно проверяла информацию, которую в виде картинок мне показывали (если можно так объяснить то, что я "видела"), на сотрудницах. И причем длительное время. Да и сейчас стараюсь особо не афишировать. Т.к. "картинки" отнимают силы, если их пытаться раскрыть полнее.

Счастье всё-таки, когда не знаешь, что будет с другими. Нет этих мук рассказать-не рассказать. Мне достаточно того, что мне говорят и показывают про меня. Про других говорят только в плане отношения этих других ко мне. Я всегда знаю, кто меня любит, а кто нет blush

Все какие то видящие информацию, про себя, про других, только я как ......рецептик не подскажете ?

Вы не один такой dance2
Но меня не подводит первое впечатление о человеке. После близкого общения, оно редко когда меняется. И иногда предчувствия чего-то нехорошего возникают, причём не знаешь откуда их ждать.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#21 написал: Nlo
Вчера, 20:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 533
Ещё вам версия в копилку - жирный троллинг.
Есть сообщества, и отдельные люди, которые годами так развлекаются. Как правило сначала тролль получает об объекте инфу (знакомые, подслушивание, подглядывание со сломанных вебок, взлом писем), а затем играет в "бога". Пересказывает прошлое или предсказывает будущее.

Знаю лично друзей,которых так разыгрывали. Одной предсказали угон велика (о чудо! Это сбылось vau ), второй с точностью до деталей описывали, что она делает в данный момент в квартире... тоже типа "ясновидящий" 507
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#22 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 272
По истории, может и не зря вас связал этот "странный" человек. Может эти женщины сыграют какую-то роль в вашей жизни, или судьба переплетется.
Я риэлтор, лет 10 тому назад работала в большой организации. Тогда мне было 32 года. Там же работала девочка 24-х лет, с которой я не общалась, и считала её не серьёзной. Зимой 2019 года встречаю её в наркологии (обе меняли ВУ), поболтали, обменялись телефонами. На днях я провела ей сделку с недвижимостью. Сидим довольные на выдохе, болтаем, размышляем... Кто бы из нас мог предполагать, что судьба нас сведёт через 10 лет. Она станет моим клиентом, а я её (она мастер стрижки).
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#23 написал: Ель
Вчера, 22:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 18
Цитата: Мария Сайгина
По истории, может и не зря вас связал этот "странный" человек. Может эти женщины сыграют какую-то роль в вашей жизни, или судьба переплетется.
Я риэлтор, лет 10 тому назад работала в большой организации. Тогда мне было 32 года. Там же работала девочка 24-х лет, с которой я не общалась, и считала её не серьёзной. Зимой 2019 года встречаю её в наркологии (обе меняли ВУ), поболтали, обменялись телефонами. На днях я провела ей сделку с недвижимостью. Сидим довольные на выдохе, болтаем, размышляем... Кто бы из нас мог предполагать, что судьба нас сведёт через 10 лет. Она станет моим клиентом, а я её (она мастер стрижки).


В этом варианте думаю что то есть
Зарегистрирован: 19.05.2020
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