Есть такие нити…

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 13:50

Ель Просмотров: 957 Комментарии: 23 +19 Вчера, 13:50 by

Вторая половина дня. Летний вечер. Возраст за 30, спокойно иду из магазина домой, что-то купив, при этом с наслаждением поедая вкусное мороженное (это стало, к сожалению, редкостью - хороший вкус мороженого) . Прохожу по площади мимо кинотеатра с фонтаном, отключенным, похоже, для экономии. На лице играет легкая полуулыбка. Настроение прекрасное.Эту идиллию немного нарушает странный человек: мужчина, напоминающий своим поведением пьяного. Чуть ниже среднего возраста, худощавый, идет метрах в 15 за мной и что-то громко кричит (сначала я так воспринял). Держится на одном расстоянии и не замолкает. Причем достаточно выразительно.Прошли площадь, захожу во дворы, он не отстает. Крики продолжаются, вернее, речь, обращение в виде криков. Поневоле начинаю прислушиваться... волосы на голове у меня встают дыбом и, продолжая идти, я оцепенел от того, что услышал. Надо было сразу его слушать. Этот товарищ идет за мной и разбирает по косточкам всю мою жизнь... Если реально - это ЖУТЬ. Что, мол, я такой-то, да такой-то, до сих пор ни семьи, ни детей и т.д.; и сыпет, и сыпет, не переставая, только фактами. А что до этого он долго говорил - я не вникал в смысл.Я иду, и мне страшно повернуться. Вдруг он замолкает. Продолжая идти, я оглядываюсь, потом останавливаюсь. Пауза. Его нет... Слева по дороге, конечно, были гаражи, метрах в 10 - теоретически, бегом он бы мог добежать после того, как замолчал. Но бега я не слышал. Пешком он не успел бы за это время скрыться.Несколько дней был под сильным впечатлением.Но, оказывается, в эти ближайшие дни с этим же человеком встреча произошла у пары моих случайных знакомых. Одна женщина, уже в возрасте, работала на одном со мной предприятии, охранником . Этот товарищ подошел к ней на улице, дотронулся до руки и бесцеремонно сказал несколько важных вещей - за давностью уже не помню каких, - попутно подтвердив это нераспространенными фактами из ее жизни. Чтобы она куда-то не шла, куда собиралась. Будто ей там грозит опасность от неадекватных соседей.Причем ей он представился, сказав, что его зовут Сергей, дал телефон, сказал, в каком районе живет. Потом я пробовал дозвониться по тому телефону, переписав его после рассказа, но телефон не отвечал и, соответственно, затерялся.И с другой знакомой был случай. Она была моим репетитором по английскому языку, в последующем уехала в США куда-то. Этот человек подошел к ней на остановке, так же слегка прикоснувшись рукой к запястью, и много наговорил. Когда я ее спросил, про что, она отказалась отвечать, но подтвердила, что все в точку он сказал. И сказал тоже что что-то делать нельзя.Странно, какая-то "цепочка" прослеживается, но какая? Комментарии по делу будут к месту.

Ключевые слова: Мужчина предсказания прогулка совпадения авторская история

Другие, подобные истории: