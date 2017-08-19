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Истории из жизни

Замыкая круг

Доброе время суток, дорогой собеседник! Рад тебя приветствовать. На твой суд выносится повествование, "окольцовывающее" собой рассказы – с налётом иррационального – о своей семье. И на этот раз перед тобой серия флешбэков (коротких воспоминаний) + несколько фотографий, которые имеют самое что ни на есть прямое отношение к рассказам.

ФЛЕШБЭК № 1. Предсказание брата; 1992 год.
Мама беременна мной. К ней пришли гости посидеть, почаёвничать да поделиться новостями. И в какой-то момент у неё спросили, мол, когда в семье будет пополнение? А Вова, мой старший брат, возьми да ляпни: «Мам, а наш ребёнок родится в феврале! Ведь ты февральская, я февральский…», - что вызвало у матери лёгкое состояние шока: «Сынок, ты что, обалдел? Февраль – это седьмой месяц, это очень и очень рано! Только в конце апреля можно ждать рождение…»

А вышло всё так, как и он предсказывал (хотя полагаю, что предсказанием это трудно назвать, скорее как мгновенное озарение из будущего) – появился на свет я, твой скромный слуга, 24 февраля… К слову говоря, именно эта самая недоношенность и стала косвенной причиной того, почему в первый год своей жизни я попал в инфекционное отделение (читай подробности в рассказе Сила молитвы на "тринадцать с хвостиком" лет).

Замыкая круг

Фото 1. Я и мой старший брат.

ФЛЕШБЭК № 2. Домовой; 2007 год.
Это имело место быть где-то за месяц-два до кончины папы. Поздно вечером мама прилегла на диван в зале подремать – и прикорнула. В какой-то момент она ощутила, что на её ноги навалилось нечто неимоверно тяжёлое и пушистое, с придыханием свистящее: «Ху-у-у, ху-у-у-у-у-у, ху-у-у-у…»

Мама в тот момент не смогла открыть глаз... Долго лежала, только через несколько минут смогла еле-еле дернуть ногой – тут же ощущение тяжести ушло. Очнувшись окончательно, она испугалась и побежала в спальню: ведь в сонном состоянии ей казалось, что папа после посещения туалета перепутал комнаты, дошёл до кровати и упал ей на ноги. Нет, муж спал спокойно на своей кровати в спальне. Утром, услышав её рассказ, папа так и молвил: «Это домовой приходил, предвещал какое-то худо». Увы, так оно и случилось впоследствии - папа ушёл в лучший из миров (читай подробности в рассказе Сон мамы).

Замыкая круг

Фото 2. Надгробие на могиле отца (обрати внимание на эпитафию внизу!).

ФЛЕШБЭК № 3. Прощание с папой; ориентировочно 2009-2010 год.
Теперь на очереди сновидение, которое было у меня несколько лет спустя, после папиного ухода.

Лето. Я вместе с мамой, братом гуляем во дворе неподалёку от нашего дома, в районе общежития. И тут из-за тополей выходит мой папа – гораздо моложе, чем на момент своей смерти, да ходит на своих ногах, без костылей! Он радостно мне улыбается и предлагает немножко погулять в его компании – а мама и брат тут же заспешили куда-то по своим внезапно неотложным делам и ушли в закат. Ну ок, я не против – тем более что уже успел соскучиться по отцу!

Гуляем вдвоём, шутим, рассказываем, делимся друг с другом различными воспоминаниями. В какой-то момент папа говорит, мол, не хочешь ли ты со мной в одно место съездить? Поначалу с моего языка было готово сорваться: «ДА!», - а после остановился, смотрю ему в глаза и отвечаю: «Па, не хочу оставлять своих брата и маму – они будут скучать по мне, да и помогать мне им нужно. Прости, давай в следующий раз?» Он молча улыбнулся мне – и в тот момент я проснулся.

Только некоторое время спустя, до меня дошло осознание, что если бы я согласился – то ушёл бы вслед Туда–Откуда–Нет–Возврата. Каюсь, немного крипово было поначалу от такого понимания – но потом уже свыкся и теперь уверен, что все наши родные и близкие люди обязательно нас встретят на пороге иной жизни…

Замыкая круг

Фото 3. Общежитие рядом с домом, где я и гулял во сне с папой.

ФЛЕШБЭК № 4. Рука помощи из Вечности; 2013 год.
Напоследок расскажу историю о том, как папа из Вечности помог моему другу.

Лето. Сдал сессию в московском вузе. Приезжаю к маме домой в Мичуринск. Июльская жара, отдых от учёбы, переписка с друзьями в ВКонтакте, просмотр сериалов и чтение книг – в общем, вся суть блаженного летнего ничегоделания!

В один прекрасный вечер, хороший друг из Москвы, с которым я близко общался в то время, пишет мне "ВКонтакте" в расстроенных чувствах. Мол, на даче у него собака-такса по имени Изюм убежала. Взял он её с собой, чтобы прогуляться до другой деревни в магазин – и на обратном пути спустил собачку с поводка, чтобы она развеялась, ножки размяла… А она на радостях пулей куда-то умчалась и не вернулась к хозяину. Целый день хозяин безуспешно искал своего питомца, ездил из одной деревни в другую (а расстояние между ними, минуточку внимания, ни много - ни мало, целых 6 километров!), соседей опрашивал, объявления расклеивал – результата как от быка молока.

Слушаю я его, и самому грустно стало – ведь и я тоже хорошо знал псинку-то. И тут в голову пришла мне безумная идея. Взял свечку, пришёл на кладбище (уже были вечерние сумерки), зажёг огонёк на могилке папы – и мысленно говорю ему: «Пап, если можешь, помоги собаке вернуться домой. Я не хочу, чтобы с собакой что-то случилось, да и жаль видеть друга таким грустным. Помоги, пожалуйста!» После пошёл обратно к себе домой.

На следующее утро друг радостно пишет: нашлась собака! Прибежала к нему домой с первыми рассветными лучами солнца, облизывала ему лицо и хвостом бурно изображала радость от возвращения домой… Конечно, очень приятно было услышать такие добрые вести.

Замыкая круг

Фото 4. Такса Изюм или Изюмер

ПОСТСКРИПТУМ.
Замыкая круг

Фото 5. Храм "Всех Скорбящих Радость" (или в простонародье Скорбященская церковь), которая упоминалась тут

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Благодарю тебя за то, что выслушал мои истории. Надеюсь, они по нраву пришлись тебе и подарили много впечатлений. Всего тебе самого доброго и хорошего!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:58 by KervusПросмотров: 582Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Воспоминания фото сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:56
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (3171|-1)
Публикаций: 2 165
Комментариев: 12 595
Всё в жизни имеет своё значение, главное вовремя прислушаться к внутреннему голосу, знакам. Хорошая история. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: Kate23
Вчера, 21:05
+4
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 29
Спасибо тебе, дорогой автор за истории, и тебе всего самого хорошего!)))
Зарегистрирован: 11.04.2020
#3 написал: abrashechka
Вчера, 21:36
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Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 22:16
+1
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 847
Все предыдущие истории понравились, плюсовала и этот альманах интересный. Плюс поставила.
Верю, но....... с собакой, думаю, простое совпадение.
Даже не пойму зачем автор привлекал отца. Друг в Москве, папа на кладбище в Мичуринске. noknow Не вижу связи, не верю в мистику.
В Украине говорят --На городи бузына, а в Кийиви дядько.

Фотографии чудесные и уместные. Очень кстати.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#5 написал: Kervus
Вчера, 22:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Цитата: верю-не верю
Даже не пойму зачем автор привлекал отца. Друг в Москве, папа на кладбище в Мичуринске.


Поэтому у меня в рассказе так и написано: "И тут в голову пришла мне БЕЗУМНАЯ идея" 487 А насчёт расстояние - так в потустороннем мире физическое расстояние не играет никакой роли, верно? Вот и не брал в расчёт удалённость Мичуринска от Москвы...

И спасибо ВСЕМ за отклики!
Зарегистрирован: 11.05.2016
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 266
Хорошие истории. Вот очень чувствуется, что вы очень любите своих близких.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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