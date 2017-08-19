Замыкая круг

Замыкая кругДоброе время суток, дорогой собеседник! Рад тебя приветствовать. На твой суд выносится повествование, "окольцовывающее" собой рассказы – с налётом иррационального – о своей семье. И на этот раз перед тобой серия флешбэков (коротких воспоминаний) + несколько фотографий, которые имеют самое что ни на есть прямое отношение к рассказам.
ФЛЕШБЭК № 1. Предсказание брата; 1992 год.
Мама беременна мной. К ней пришли гости посидеть, почаёвничать да поделиться новостями. И в какой-то момент у неё спросили, мол, когда в семье будет пополнение? А Вова, мой старший брат, возьми да ляпни: «Мам, а наш ребёнок родится в феврале! Ведь ты февральская, я февральский…», - что вызвало у матери лёгкое состояние шока: «Сынок, ты что, обалдел? Февраль – это седьмой месяц, это очень и очень рано! Только в конце апреля можно ждать рождение…»
А вышло всё так, как и он предсказывал (хотя полагаю, что предсказанием это трудно назвать, скорее как мгновенное озарение из будущего) – появился на свет я, твой скромный слуга, 24 февраля… К слову говоря, именно эта самая недоношенность и стала косвенной причиной того, почему в первый год своей жизни я попал в инфекционное отделение (читай подробности в рассказе Сила молитвы на "тринадцать с хвостиком" лет).
Фото 1. Я и мой старший брат.
ФЛЕШБЭК № 2. Домовой; 2007 год.
Это имело место быть где-то за месяц-два до кончины папы. Поздно вечером мама прилегла на диван в зале подремать – и прикорнула. В какой-то момент она ощутила, что на её ноги навалилось нечто неимоверно тяжёлое и пушистое, с придыханием свистящее: «Ху-у-у, ху-у-у-у-у-у, ху-у-у-у…»
Мама в тот момент не смогла открыть глаз... Долго лежала, только через несколько минут смогла еле-еле дернуть ногой – тут же ощущение тяжести ушло. Очнувшись окончательно, она испугалась и побежала в спальню: ведь в сонном состоянии ей казалось, что папа после посещения туалета перепутал комнаты, дошёл до кровати и упал ей на ноги. Нет, муж спал спокойно на своей кровати в спальне. Утром, услышав её рассказ, папа так и молвил: «Это домовой приходил, предвещал какое-то худо». Увы, так оно и случилось впоследствии - папа ушёл в лучший из миров (читай подробности в рассказе Сон мамы).
Фото 2. Надгробие на могиле отца (обрати внимание на эпитафию внизу!).
ФЛЕШБЭК № 3. Прощание с папой; ориентировочно 2009-2010 год.
Теперь на очереди сновидение, которое было у меня несколько лет спустя, после папиного ухода.
Лето. Я вместе с мамой, братом гуляем во дворе неподалёку от нашего дома, в районе общежития. И тут из-за тополей выходит мой папа – гораздо моложе, чем на момент своей смерти, да ходит на своих ногах, без костылей! Он радостно мне улыбается и предлагает немножко погулять в его компании – а мама и брат тут же заспешили куда-то по своим внезапно неотложным делам и ушли в закат. Ну ок, я не против – тем более что уже успел соскучиться по отцу!
Гуляем вдвоём, шутим, рассказываем, делимся друг с другом различными воспоминаниями. В какой-то момент папа говорит, мол, не хочешь ли ты со мной в одно место съездить? Поначалу с моего языка было готово сорваться: «ДА!», - а после остановился, смотрю ему в глаза и отвечаю: «Па, не хочу оставлять своих брата и маму – они будут скучать по мне, да и помогать мне им нужно. Прости, давай в следующий раз?» Он молча улыбнулся мне – и в тот момент я проснулся.
Только некоторое время спустя, до меня дошло осознание, что если бы я согласился – то ушёл бы вслед Туда–Откуда–Нет–Возврата. Каюсь, немного крипово было поначалу от такого понимания – но потом уже свыкся и теперь уверен, что все наши родные и близкие люди обязательно нас встретят на пороге иной жизни…
Фото 3. Общежитие рядом с домом, где я и гулял во сне с папой.
ФЛЕШБЭК № 4. Рука помощи из Вечности; 2013 год.
Напоследок расскажу историю о том, как папа из Вечности помог моему другу.
Лето. Сдал сессию в московском вузе. Приезжаю к маме домой в Мичуринск. Июльская жара, отдых от учёбы, переписка с друзьями в ВКонтакте, просмотр сериалов и чтение книг – в общем, вся суть блаженного летнего ничегоделания!
В один прекрасный вечер, хороший друг из Москвы, с которым я близко общался в то время, пишет мне "ВКонтакте" в расстроенных чувствах. Мол, на даче у него собака-такса по имени Изюм убежала. Взял он её с собой, чтобы прогуляться до другой деревни в магазин – и на обратном пути спустил собачку с поводка, чтобы она развеялась, ножки размяла… А она на радостях пулей куда-то умчалась и не вернулась к хозяину. Целый день хозяин безуспешно искал своего питомца, ездил из одной деревни в другую (а расстояние между ними, минуточку внимания, ни много - ни мало, целых 6 километров!), соседей опрашивал, объявления расклеивал – результата как от быка молока.
Слушаю я его, и самому грустно стало – ведь и я тоже хорошо знал псинку-то. И тут в голову пришла мне безумная идея. Взял свечку, пришёл на кладбище (уже были вечерние сумерки), зажёг огонёк на могилке папы – и мысленно говорю ему: «Пап, если можешь, помоги собаке вернуться домой. Я не хочу, чтобы с собакой что-то случилось, да и жаль видеть друга таким грустным. Помоги, пожалуйста!» После пошёл обратно к себе домой.
На следующее утро друг радостно пишет: нашлась собака! Прибежала к нему домой с первыми рассветными лучами солнца, облизывала ему лицо и хвостом бурно изображала радость от возвращения домой… Конечно, очень приятно было услышать такие добрые вести.
Фото 4. Такса Изюм или Изюмер
ПОСТСКРИПТУМ.
Фото 5. Храм "Всех Скорбящих Радость" (или в простонародье Скорбященская церковь), которая упоминалась тут
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Благодарю тебя за то, что выслушал мои истории. Надеюсь, они по нраву пришлись тебе и подарили много впечатлений. Всего тебе самого доброго и хорошего!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:58 by KervusПросмотров: 582Комментарии: 6
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