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Истории из жизни

Сила молитвы на "тринадцать с хвостиком" лет

Приветствую тебя, виртуальный собеседник! Выношу на твоё обозрение небольшую историю из жизни своей семьи (мама Татьяна, папа Владимир, два сына – старший Вова и младший я, Ваня). К слову говоря, она является своего рода приквелом к рассказу "Сон мамы".

Эта история имела место быть в год моего рождения, в далёком 1993-ем году, незадолго до Нового 94-го. Он был не самым приятным: произошли два момента, которые почти одномоментно наложились друг на друга.

Первый момент. Самочувствие папы сильно и резко ухудшилось – дала знать о себе давняя травма позвоночника. Его в тяжёлом состоянии отвезли в больницу и положили в реанимационное отделение. Больше недели он там лежал - а ведь в реанимации обычно держат людей два-три дня максимум, верно? Вдобавок врачи не могли дать маме благоприятных прогнозов – мол, вы, давайте, готовьтесь к худшему…

Второй момент. А через несколько дней я загремел в инфекционное отделение с осложнением пищеварительной системы. Заранее извиняюсь за выражение, дамы и господа, но из-за прорезывания зубов у меня тогда случился сильнейший понос – до полного обезвоживания, что даже голову сам поднять не мог (и это в возрасте 10-ти месяцев!). Мама в то время со мной лежала в инфекционке, всё боялась хоть на минуту отойти. И врачи, чтобы спасти мою жизнь, кололи меня антибиотиками, которые впоследствии, некоторое время спустя, дали потерю слуха.

В итоге - старший брат Вова остался дома, по факту, на полном самообеспечении: сам уроки делал, домашними делами занимался, то да сё. Плюс к этому, он после уроков навещал папу да меня (мама рассказывает, он варил для меня кашу и приходил в больницу, где мама кормила меня ею...). А душевную сумятицу мамы возможно ли передать словами?!? Половина её семьи была в подвешенном состоянии: муж на грани ухода, да и младший сынок тоже ничем обнадёживающим не может порадовать…

И в этот непростой период мама сходила в храм "Всех Скорбящих Радость" - он находится в шаговой доступности от больницы, где мы с папой лежали. Поставила свечку и взмолилась: «Боже! Сделай так, чтобы муж дожил хотя бы до того момента, когда Ванечке будет столько же лет, сколько сейчас старшему Вове…»

Вскоре, перед Новым годом, мы оба выздоровели. И в полном сборе дома мы встречали Главного волшебника Зимы и загадывали желания под бой кремлёвских курантов.

А что же молитва, спросишь ты, дорогой собеседник? Так оно всё и вышло. Вове на тот момент было 14 лет. А папа умер, когда мне исполнилось… 14 лет - в 2007 году. И муж всегда говорил маме: «Это ты мне столько лет жизни подарила!» А почему рассказ называется - тринадцать с хвостиком? Потому что после того события папа и прожил 13 лет и несколько месяцев.

Вот и вся история, которую я хотел поведать тебе. Мораль её… предлагаю тебе самому сделать вывод из истории – надеюсь, тебе понравилось её читать.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:33 by KervusПросмотров: 362Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Молитва просьба больница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:40
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1793|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 2 484
Вот не люблю я такой фамильярный стиль, так же сильно как "не судите строго", "я аще не пью, не курю, таблетки и грибы не ем и никогда в мистику не верил".
А если по сути истории: "Молитвы работают только у тех, кто живет лицензионную версию жизни"(с)
Зарегистрирован: 23.07.2015
            
#2 написал: daytaler
Вчера, 22:25
0
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Комментариев: 1 147
Молить Бога о том, чтобы дух немного дольше проявлял мысль через доживающую плоть.Молитва была о плоти, а не о духе.Так к кому была направлена просьба?К дьяволу, к материальному разуму.Абсолют печется о духе, а не о мешке с кишечником наполненным пищей.
Боже, пускай еще немножко просуществует, а дальше после...Да плевать, что будет дальше после смерти.Какая мне выгода с того, что будет с душой после смерти.Вот так у нас молятся.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 23:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 843
Трудная жизнь у всей семьи, всем досталось. Тут и придумывать нечего, как по мне, так просто описаны события длиною в несколько лет. Я верю, что всё из написанного правда. Поэтому плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#4 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 257
Цитата: daytaler
Молить Бога о том, чтобы дух немного дольше проявлял мысль через доживающую плоть.Молитва была о плоти, а не о духе.Так к кому была направлена просьба?К дьяволу, к материальному разуму.Абсолют печется о духе, а не о мешке с кишечником наполненным пищей.
Боже, пускай еще немножко просуществует, а дальше после...Да плевать, что будет дальше после смерти.Какая мне выгода с того, что будет с душой после смерти.Вот так у нас молятся.

Естественно. Когда двое детишек, и один из них младенец, да нужен мешок с кишечником наполненным пищей. Я уж не говорю про любовь, обычную земную любовь.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#5 написал: daytaler
Сегодня, 01:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 147
Цитата: Мария Сайгина
Естественно. Когда двое детишек, и один из них младенец, да нужен мешок с кишечником наполненным пищей.

Вот оно, хоть одна женщина сказала правду, что плевать мне на душу мужа и детей, мне главное, чтобы за счет умений и сил мужа, дотянуть до гроба, а там хоть потоп.Есть такая народная мудрость, что за грехи матери, страдают дети.Именно матери, ведь мать — это молитвенный, а именно духовный щит семьи.Невидимый глазу земному, защитник помыслов, как мужа, так и детей.
Память женщины должна быть вровень с мужем.Иначе это не личность, а приспособленка.Память — это книжный шкаф.Так а зачем мне такой муж надо, если я буду уметь (ум, то есть мысль иметь) тоже, что и муж, я тогда сама себя всем обеспечу?То-то же, он не спонсор твоих желаний, а друг сердца и души.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#6 написал: Kervus
Сегодня, 01:59
0
Онлайн
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Публикаций: 2
Комментариев: 1
Доброе время суток. Позволю себе добавить парочку замечаний к вашим едким комментариям.

Цитата: daytaler
Вот оно, хоть одна женщина сказала правду, что плевать мне на душу мужа и детей, мне главное, чтобы за счет умений и сил мужа, дотянуть до гроба

Моя мать не была приживалкой и сиделкой на шее у своего мужа. Ей просто было страшно остаться одной - без своей второй половинки.


Цитата: daytaler
за грехи матери, страдают дети

Обычно говорится не о матерях, а как раз об отцах. Процитирую Библию (Ветхий Завет): "...за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода".

Цитата: daytaler
Так а зачем мне такой муж надо...

Это замечание тоже не относится к моей матери. Когда папа лежал в реанимации, врачи говорили маме, мол, откажитесь от него, разведитесь с ним - в лучшем случае он будет всю жизнь как овощ без ноги, а вам оно надо, связывать свою молодую жизнь с овощем? А она, мама, пошла вопреки всем прогнозам врачей - и в итоге отец, инвалид первой группы (!!!), прожил с ней ещё около 30 лет.
Зарегистрирован: 11.05.2016
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