Сила молитвы на "тринадцать с хвостиком" лет

Сила молитвы на "тринадцать с хвостиком" летПриветствую тебя, виртуальный собеседник! Выношу на твоё обозрение небольшую историю из жизни своей семьи (мама Татьяна, папа Владимир, два сына – старший Вова и младший я, Ваня). К слову говоря, она является своего рода приквелом к рассказу "Сон мамы".
Эта история имела место быть в год моего рождения, в далёком 1993-ем году, незадолго до Нового 94-го. Он был не самым приятным: произошли два момента, которые почти одномоментно наложились друг на друга.
Первый момент. Самочувствие папы сильно и резко ухудшилось – дала знать о себе давняя травма позвоночника. Его в тяжёлом состоянии отвезли в больницу и положили в реанимационное отделение. Больше недели он там лежал - а ведь в реанимации обычно держат людей два-три дня максимум, верно? Вдобавок врачи не могли дать маме благоприятных прогнозов – мол, вы, давайте, готовьтесь к худшему…
Второй момент. А через несколько дней я загремел в инфекционное отделение с осложнением пищеварительной системы. Заранее извиняюсь за выражение, дамы и господа, но из-за прорезывания зубов у меня тогда случился сильнейший понос – до полного обезвоживания, что даже голову сам поднять не мог (и это в возрасте 10-ти месяцев!). Мама в то время со мной лежала в инфекционке, всё боялась хоть на минуту отойти. И врачи, чтобы спасти мою жизнь, кололи меня антибиотиками, которые впоследствии, некоторое время спустя, дали потерю слуха.
В итоге - старший брат Вова остался дома, по факту, на полном самообеспечении: сам уроки делал, домашними делами занимался, то да сё. Плюс к этому, он после уроков навещал папу да меня (мама рассказывает, он варил для меня кашу и приходил в больницу, где мама кормила меня ею...). А душевную сумятицу мамы возможно ли передать словами?!? Половина её семьи была в подвешенном состоянии: муж на грани ухода, да и младший сынок тоже ничем обнадёживающим не может порадовать…
И в этот непростой период мама сходила в храм "Всех Скорбящих Радость" - он находится в шаговой доступности от больницы, где мы с папой лежали. Поставила свечку и взмолилась: «Боже! Сделай так, чтобы муж дожил хотя бы до того момента, когда Ванечке будет столько же лет, сколько сейчас старшему Вове…»
Вскоре, перед Новым годом, мы оба выздоровели. И в полном сборе дома мы встречали Главного волшебника Зимы и загадывали желания под бой кремлёвских курантов.
А что же молитва, спросишь ты, дорогой собеседник? Так оно всё и вышло. Вове на тот момент было 14 лет. А папа умер, когда мне исполнилось… 14 лет - в 2007 году. И муж всегда говорил маме: «Это ты мне столько лет жизни подарила!» А почему рассказ называется - тринадцать с хвостиком? Потому что после того события папа и прожил 13 лет и несколько месяцев.
Вот и вся история, которую я хотел поведать тебе. Мораль её… предлагаю тебе самому сделать вывод из истории – надеюсь, тебе понравилось её читать.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:33 by KervusПросмотров: 362Комментарии: 6
Ключевые слова: Молитва просьба больница авторская история