Немного о домовых . Что видел сам

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ель Просмотров: 213 Комментарии: 6 +7 Вчера, 20:57 by

1. 11-13 лет, возраст не запоминал. Пятиэтажка. Обычная двушка. Мама уходит из дома, я в кровати сплю. Будит меня и говорит, купить обязательно с утра разливное молоко. Оставляет в коридоре деньги и бидон для молока. Я говорю: «Хорошо, куплю», - делаю вид, что встаю и полностью проснулся. А спать хочется дико... Только дверь в квартиру закрывается, я обратно в кровать, с блаженством закрываю глаза, подтягивая одеяло повыше и тихонько погружаюсь, досмотреть прерванный сон.Но чувствую мягкий толчок в бок со стороны стены. Думаю - показалось. Если бы... Толчок повторяется, с усиливающимся давлением. С недоумением начинаю сопротивляться, падать не хочется, вставать с кровати тоже. Начинается игра, кто кого... Я удержался на кровати. Лежу, жду. Что дальше? Меня начинают щекотать подмышками... Почти хохоча, я встаю с кровати, повторяя громко, что понял, понял, все, уже иду за молоком.2. Эта же квартира, возраст от 19...Полусон, полуявь, есть такое состояние. Слышу за головой разговор. Поворачиваюсь посмотреть, тело как парализованное, двигаться очень тяжело. 2 домовых разговаривают. Один черный, поменьше, другой рыжий, побольше. Рыжий поучает черного, из разговора запомнилось слово объедалово. Учит как незаметно питаться, похоже. Хоть увидел как реальные домовые выглядят (во всяком случае, одна из их форм). Покрытые волосами полностью, в т.ч. и лицо. Волосы примерно 7 см в длину. Крепкие. Рост 50-70 см. Очень сильные. Увидели, что я на них смотрю, оба повернулись ко мне. Я зачем-то вытянул руку и схватил старшего, крепко, за волосы (шерсть) на плече. Он недобро на меня посмотрел и с силой повернулся ко мне спиной, и пошел от меня, неторопливо. Волосы его затрещали и остались в моем крепко сжатом кулаке. Меня очень удивило, что он смог вырваться из захвата, пусть и потеряв волосы. Я зачем-то вдогонку прошептал, к добру или к худу... Буркнув - к худу, он пошел дальше.Тут же я проснулся полностью, с силой сжимая правый кулак, в котором ощущался хороший пучок волос. Попробуйте взять волосы в кулак, не перепутаешь такое. Не разжимая кулака, я смотрел на него, волос не было видно, но ощущения, что я их держу, не пропадали... И только разжав его и сжав снова, невидимые волосы пропали. Вскоре я сильно заболел, недельки на 2.Домовой назвал свое имя мне, не в этот раз, правда... (хотя, по идее, и не должен).3. Другая квартира. Возраст за 30. В квартире в коридоре большая ниша, перегораживаемая раздвижной дверью, там полки до потолка, одежда. Жена очень аккуратно сложила выглаженные простыни, наволочки в такой увесистый большой красивый кирпичик, и просит, чтобы я их положил на свободную - самую верхнюю полку. Встав на стул, этот "кирпичик" на вытянутых руках поднял и положил ровно-ровно на верхнюю полку. Очень ровно и устойчиво. Полка была пустой. Слез со стула, вышел из проема и закрыл раздвижную дверь. Через минут 5-6 раздается там грохот. Забегаю, и что ?.. Весь этот аккуратно сложенный "кирпичик», стопка из белья так же аккуратно лежит на полу... Сам упасть не мог, вообще. И если упал, белье бы сместилось, разлетелось. Но стопка такая же, как я ее и положил на полку.Понял, что кое-кто освободил свое место для сна, наверно, на которое хозяева осмелились положить белье.4. Та же квартира. Ночь. Разложенный диван, вплотную к стене, разделяющей зал от кухни. Спим. Я возле стенки. Раздается под ухом стук: 2 удара, пауза, 2 удара, пауза. По стене. Просыпаюсь. Четко слышны несильные удары по стене. Смотрю на стену, в место, куда стучит невидимка, встаю с дивана. Стуки продолжаются. Мне интересно, какого хрена? Стук начинает медленно смещаться в сторону кухни. Медленно иду следом. В голове непонятки. Доходит стук до косяка, и уже начинает стучать по внутренней стене кухни, постоянно двигаясь. Иду следом. Доходит до газовой плиты и замолкает. Начинаю проверять ручки газовой плиты, и оказывается, что одна немного не закрыта, и газ потихоньку выходит. Закрываю до щелчка, благодарю домового, открываю окно и иду спать...

Ключевые слова: Домовой стук шерсть авторская история

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