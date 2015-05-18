Тоже просыпаюсь ночью...

зелёное яблочко Просмотров: 391 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 11:27 by

Три истории от наших читателей:1. Осталась ночевать на даче. Долго не могла заснуть. И вроде, как начала засыпать, ну, такое пограничное состояние между сном и бодрствованием. Слышу скрипит лестница с первого на второй этаж, ведущая ко мне в комнату. И топот быстрый и сап, как будто какое-то животное поднимается. Через секунду заскакивает ко мне в комнату чёрная собака и сразу прыгает мне на грудь. Я в ужасе вскакиваю, включаю свет. Никого.Потом долго думала почему именно собака. Я понимаю, что это видимо домовой был, но почему он принял облик чёрной собаки? Или это был не домовой? Тогда кто? Может, конечно, просто показалось. Но очень уж явно всё произошло…2. Тоже просыпаюсь ночью (живу одна), лежит чёрная собака возле меня, морды не вижу, вижу шерсть. Странно, что я не испугалась, а удивилась.Беру пульт от телевизора и тыкаю в собаку, чтобы она ушла, а ей нипочём. Потом вдруг вижу, что на полу возле кровати сидит мужик в возрасте и смотрит в сторону от меня. Я вижу только его плечи и голову.- Странно!? Что это? – думаю и потом я как будто ещё раз проснулась.То ли это сон какой-то двойной был или же на самом деле что-то произошло из разряда мистики…3. Я 17 лет жила с мужем в его доме. Все 17 лет перед тем, как у нас происходил скандал (из-за пьянки, в основном), меня душил домовой.Однажды, в очередной раз он меня начинает душить, а я мысленно начинаю обращаться к нему:- Ты мне прямо скажи, что будет скандал, зачем душить то?С того момента он перестал меня душить. Я не раз сталкивалась с домовыми. Казалось бы, что они в основном в старых домах живут, а мы получили новую квартиру. Переехали туда, только занавески повесили…В тот вечер мы с сестрой были в одной спальне. Как-то ночью я сходила по нужде, и опять легла. Был как полусон, полуявь. Вижу, что дверь в нашу комнату открывается и что-то меня заставляет повернуться в его сторону, а я наоборот пытаюсь в панике отвернуться к стенке, но у меня ничего не вышло.Я не знаю какая сила меня подняла с кровати и поднесла к окну, но в тот момент, мне стало так легко, так хорошо. Просто не объяснить в каком я находилась состоянии, а за окном такие большие звёзды! Я не знаю, что мне хотели этим сказать, в этот момент я подумала:- К худу или к добру? - и меня положили обратно на кровать, дверь закрылась, и я продолжила спать.Мне тогда было 16 лет.Автор - Страшно. Интересно.

Ключевые слова: Ночь чёрная собака домовой душить во сне

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