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Истории из жизни

II часть марлезонского балета: фены и пони

Теперь я, кажется, знаю, что именно причудилось мужу в самый первый день. И почему он назвал это что-то «пони». Стираю в ванной какую-то мелочь над раковиной. Слева от меня - полуоткрытая дверь, а за ней тот предбанник со стеллажами, где мужу померещилась его «пони». Стою и вижу боковым зрением - словно бы что-то светлое и стремительное промчалось там. Длинный росчерк в воздухе - реально можно сравнить со взмахом конского хвоста. Я развернулась так резко, что даже пол залила - стирку-то из рук не выпустила. Картина знатная - стою я на полусогнутых, всматриваюсь в полутьму, в руках майка, с майки течет на кафель... и никаких пони.

Насчет канувших в подпространство вещей - я не просто навела уборку, надеясь их отыскать, я специально разобрала весь диван. Вытащила ящики, сняла матрас, отодвинула диван от стен. Сквозь рейки видно все. Пусто! Я была уверена - раз вещички терялись в районе дивана, найдутся они именно там. Зря я была в этом так уверена. У меня нет этому логических объяснений.

Квартира непрерывно звучит. Потрескивают стены, щелкают рамы, поет паркет... батареи, блин, звенят! Но эти-то не сами по себе. Интересно, кто из соседей так развлекается? Кто бы это ни был, однажды он умудрился целую мелодию сложить. Ну, обрывок мелодии. Я малость обалдела.

Тут творится какая-то ересь с электричеством. Про лампочки я молчу, они тут горят со страшной скоростью. Но если б только лампочки. Сначала сгорел фен. Купила новый. Потом сгорела телефонная зарядка, и как! Вот представьте. Зарядка вставлена в розетку, я беру свободный конец шнура и хочу вставить его в телефон (не делайте как я!). Задеваю случайно металлическим концом шнура пластиковый корпус вилки, воткнутой в розетку. Хлопок... И у меня в руках абсолютно черная от копоти зарядка. Розетка тоже изнутри черная. На пластиковом корпусе вилки осталась проплавленная царапина, точно совпадающая по размеру с металлическим концом шнура! Следующая зарядка перестала работать тихо и мирно... и на том ей спасибо. А еще было вот что. Прикасаюсь к кухонной столешнице - хоп, а меня легонечко током кольнуло. Ну приехали, думаю. В столешницу-то варочная поверхность вмонтирована, не хватало еще, чтобы она из строя вышла или меня вывела. С другой стороны, столешница электропроводностью не обладает. Ладно. Через какое-то время прикасаюсь к беленой стене - искра. И я понимаю, что это не меня током бьет. Это я током мебель бью - так наэлектризовались волосы и руки...

Странная история вышла со вторым феном. Да, он ТОЖЕ перестал работать. Я его проверила в трех разных розетках (рабочих, от них телефон заряжался, чайник грелся). Молчит!.. Я уже даже не удивилась. Пару дней про него не вспоминала. А дальше, только не смейтесь, снится мне сон, очень реалистичный и очень скучный: я сушу волосы этим самым сломанным феном. Во сне он исправен. Проснулась в твердой уверенности, что он и наяву работает. Собираюсь помыть голову и рассеянно думаю: "сейчас феном посушусь". Осеклась - каким феном, ты сон-то с явью не путай, подруга. Но все же попробовала его включить. Работает! Может, он перегревается временами?

Проводка новая. Перепады напряжения? Пробки тут как-то раз выбивало... именно в квартире.

Самое загадочное (для меня) в этой квартире то, что я ее ощущаю домом. Именно ее. Вообще не представляю, как выезжать буду - а продать ее не согласятся. Да и муж категорически против - тут, ко всему прочему, очень шумные и странные соседи за стенкой. Я мужа понимаю, но у меня какая-то к этому месту... иррациональная привязанность. Странно, да?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:46 by TenguПросмотров: 147Комментарии: 15
+3

Ключевые слова: Квартира фен электричество авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 15:47
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Интересно, мы, совершенно случайно, не соседи?))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Tengu
Сегодня, 15:50
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Комментариев: 1 013
Цитата: Estellan
Интересно, мы, совершенно случайно, не соседи?))


Вы играете на батареях?)))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#3 написал: Estellan
Сегодня, 15:53
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Комментариев: 2 469
Tengu
Я? Нет.
Но вот вся "чертовщина", прямо как мою хату описали.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#4 написал: Tengu
Сегодня, 15:56
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Публикаций: 58
Комментариев: 1 013
Цитата: Estellan
Tengu
Я? Нет.
Но вот вся "чертовщина", прямо как мою хату описали.


А у вас спецэффекты этим исчерпываются?
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#5 написал: Estellan
Сегодня, 15:58
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Комментариев: 2 469
Tengu
Я про свою хату, в свое время, целую поэму сочинил. Даже две. там основные параметры описаны.) Черный силуэт, вылезающие кресты на стенах, некто топчущийся по тебе, когда засыпаешь, лампочки, сгорающая техника, что сложней мясорубки... всего и не упомнишь.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#6 написал: Tengu
Сегодня, 16:03
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Комментариев: 1 013
Цитата: Estellan
Tengu
Я про свою хату, в свое время, целую поэму сочинил. Даже две. там основные параметры описаны.) Черный силуэт, вылезающие кресты на стенах, некто топчущийся по тебе, когда засыпаешь, лампочки, сгорающая техника, что сложней мясорубки... всего и не упомнишь.


Нееее, силуэтов тут нет и никто не топчется) А вот с техникой да - просто что-то невероятное творится... Ну и общее ощущение - живое какое-то пространство, со своим шармом. Ну и как вы к своей квартире - привыкли? Или съехали в итоге?)
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#7 написал: Estellan
Сегодня, 16:05
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Комментариев: 2 469
Tengu
Выработали ряд правил и запечатали зеркало)
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#8 написал: Летяга
Сегодня, 16:06
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Комментариев: 9 131
Вот вы, ребята, попали! У нас всё гораздо скромнее. Просто шуршало и скреблось. Потом постукивало. Потом пованивало. Потом сквасило свежесваренную кастрюлю супа и свалило. Теперь тихо и ничем посторонним не воняет.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#9 написал: Tengu
Сегодня, 16:08
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Цитата: Estellan
Tengu
Выработали ряд правил и запечатали зеркало)


Интересно. А какие правила тут можно выработать? Мне б лайфхак, как сделать, чтобы нужные вещи не терялись...
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#10 написал: Estellan
Сегодня, 16:12
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Летяга
Кстати, да. Мне тоже любопытно, как они умудряются испортить еду, которая приготовлена два часа назад. О_о

Tengu
Сначала надо для себя решить, насколько кардинально вы готовы этот момент решать. Если присутствует, но особо жить не мешает, можно и не дергаться. А если достало - искать источник проблемы и "жечь напалмом" все, что попадается. Один минус - если с первого раза не получится, станет значительно хуже.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#11 написал: Tengu
Сегодня, 16:19
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Комментариев: 1 013
Цитата: Estellan
[b] Сначала надо для себя решить, насколько кардинально вы готовы этот момент решать. Если присутствует, но особо жить не мешает, можно и не дергаться. А если достало - искать источник проблемы и "жечь напалмом" все, что попадается. Один минус - если с первого раза не получится, станет значительно хуже.


Не, жечь напалмом я тут ничего не хочу, это невежливо. Я только хочу, чтобы потерянные вещи нашлись, среди них нужные есть))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#12 написал: Estellan
Сегодня, 16:28
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Комментариев: 2 469
Tengu
Тогда пробуйте сторговаться.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#13 написал: Tengu
Сегодня, 17:08
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Комментариев: 1 013
Цитата: Estellan
Tengu
Тогда пробуйте сторговаться.


Я вежливо попрошу вернуть свистнутое))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#14 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:30
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Комментариев: 6 069
Цитата: Estellan
Летяга
Кстати, да. Мне тоже любопытно, как они умудряются испортить еду, которая приготовлена два часа назад. О_о

Tengu
Сначала надо для себя решить, насколько кардинально вы готовы этот момент решать. Если присутствует, но особо жить не мешает, можно и не дергаться. А если достало - искать источник проблемы и "жечь напалмом" все, что попадается. Один минус - если с первого раза не получится, станет значительно хуже.

Перематывают время.

Проблемы с электричеством должны же реальные причины иметь.
КИМ, ау

Но я надеялась, что тут очепятки, и речь пойдёт про фей sweat
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#15 написал: Tengu
Сегодня, 18:44
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Комментариев: 1 013
Цитата: зелёное яблочко
Проблемы с электричеством должны же реальные причины иметь.
КИМ, ау

Но я надеялась, что тут очепятки, и речь пойдёт про фей sweat


Ну если тут ещё феи появятся...))

Проблемы с электричеством тут тоже странные какие-то. Я с удовольствием послушаю мнение электриков.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
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