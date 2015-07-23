II часть марлезонского балета: фены и пони

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 147 Комментарии: 15 +3 Сегодня, 15:46 by

Теперь я, кажется, знаю, что именно причудилось мужу в самый первый день. И почему он назвал это что-то «пони». Стираю в ванной какую-то мелочь над раковиной. Слева от меня - полуоткрытая дверь, а за ней тот предбанник со стеллажами, где мужу померещилась его «пони». Стою и вижу боковым зрением - словно бы что-то светлое и стремительное промчалось там. Длинный росчерк в воздухе - реально можно сравнить со взмахом конского хвоста. Я развернулась так резко, что даже пол залила - стирку-то из рук не выпустила. Картина знатная - стою я на полусогнутых, всматриваюсь в полутьму, в руках майка, с майки течет на кафель... и никаких пони.Насчет канувших в подпространство вещей - я не просто навела уборку, надеясь их отыскать, я специально разобрала весь диван. Вытащила ящики, сняла матрас, отодвинула диван от стен. Сквозь рейки видно все. Пусто! Я была уверена - раз вещички терялись в районе дивана, найдутся они именно там. Зря я была в этом так уверена. У меня нет этому логических объяснений.Квартира непрерывно звучит. Потрескивают стены, щелкают рамы, поет паркет... батареи, блин, звенят! Но эти-то не сами по себе. Интересно, кто из соседей так развлекается? Кто бы это ни был, однажды он умудрился целую мелодию сложить. Ну, обрывок мелодии. Я малость обалдела.Тут творится какая-то ересь с электричеством. Про лампочки я молчу, они тут горят со страшной скоростью. Но если б только лампочки. Сначала сгорел фен. Купила новый. Потом сгорела телефонная зарядка, и как! Вот представьте. Зарядка вставлена в розетку, я беру свободный конец шнура и хочу вставить его в телефон (не делайте как я!). Задеваю случайно металлическим концом шнура пластиковый корпус вилки, воткнутой в розетку. Хлопок... И у меня в руках абсолютно черная от копоти зарядка. Розетка тоже изнутри черная. На пластиковом корпусе вилки осталась проплавленная царапина, точно совпадающая по размеру с металлическим концом шнура! Следующая зарядка перестала работать тихо и мирно... и на том ей спасибо. А еще было вот что. Прикасаюсь к кухонной столешнице - хоп, а меня легонечко током кольнуло. Ну приехали, думаю. В столешницу-то варочная поверхность вмонтирована, не хватало еще, чтобы она из строя вышла или меня вывела. С другой стороны, столешница электропроводностью не обладает. Ладно. Через какое-то время прикасаюсь к беленой стене - искра. И я понимаю, что это не меня током бьет. Это я током мебель бью - так наэлектризовались волосы и руки...Странная история вышла со вторым феном. Да, он ТОЖЕ перестал работать. Я его проверила в трех разных розетках (рабочих, от них телефон заряжался, чайник грелся). Молчит!.. Я уже даже не удивилась. Пару дней про него не вспоминала. А дальше, только не смейтесь, снится мне сон, очень реалистичный и очень скучный: я сушу волосы этим самым сломанным феном. Во сне он исправен. Проснулась в твердой уверенности, что он и наяву работает. Собираюсь помыть голову и рассеянно думаю: "сейчас феном посушусь". Осеклась - каким феном, ты сон-то с явью не путай, подруга. Но все же попробовала его включить. Работает! Может, он перегревается временами?Проводка новая. Перепады напряжения? Пробки тут как-то раз выбивало... именно в квартире.Самое загадочное (для меня) в этой квартире то, что я ее ощущаю домом. Именно ее. Вообще не представляю, как выезжать буду - а продать ее не согласятся. Да и муж категорически против - тут, ко всему прочему, очень шумные и странные соседи за стенкой. Я мужа понимаю, но у меня какая-то к этому месту... иррациональная привязанность. Странно, да?

Ключевые слова: Квартира фен электричество авторская история

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