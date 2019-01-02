Путь-дорога, пыль да туман

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43

Серебряная пуля Просмотров: 108 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 05:43 by

Возвращалась я как-то с детьми. Дорога безлюдная, очень пыльная, возвращаться из-за города, но не далеко. Слышу: мотоцикл ревёт, приближается. Сейчас на мотоциклах специально так ездят - чем больше шума, тем лучше.Крикнула я детям от края тротуара отойти, шум всё ближе. В итоге шум пронёсся мимо нас, а никакого транспорта и в помине нет. Подумала, что самолёт реактивный, остальное показалось.Поднимаю глаза - перед нами мотоциклист висит в воздухе. Вроде едет по встречной полосе, там, где не положено. Газ выжимает, будто на встречу ветру несётся. Но при этом завис на месте. А погода совершенно безветренная. Старинный мотоцикл, старинная одежда, кожанка и очки как у пилотов. Каска тоже допотопная, будто кадр из чёрно-белого фильма. Так всё это нереально.Прошли мы с детьми мимо, а они меня спрашивают: отчего водитель висит в воздухе вместе с мотоциклом, и что это был за звук?Кое-как я списала всё это на реактивный самолёт и обман зрения из-за марева. Детишки мне не поверили, я и сама себе не поверила.После узнала, что до строительства главной дороги здесь находилась трасса основная, а на ней проводились гонки. До сих пор в городе много любителей старинного транспорта.В день, когда раньше проводились гонки, они устраивали показательный заезд: одевались мотоциклисты и автомобилисты один в один, как тот "призрачный гонщик", которого мы видели. Вот только ехали они по новой дороге, идущей параллельно той, на которой гонки проводились раньше.Плохая у этой дороги репутация. Много страшных событий с ней связанно: и мистических, и реальных.Рассказывал знакомый водитель, что аккурат на этой дороге чуть мужика не сбил. Вовремя затормозил, вышел, произнося нехорошие слова, за то, что тот уселся на дороге, а мужичок в древних лохмотьях только губами шевелит беззвучно. За волосы хватается и плачет. Потом снова бормочет, тем же движением хватается за волосы, плачет и снова - как на перемотку кто-то поставил. Знакомому тоже старый фильм напомнило, будто плёнку заело. Кто-то сзади сигналить начал, водитель на секунду отвернулся, а мужичка след простыл. Был и нет. Исчез, как сквозь землю провалился.Говорил, что поделился историей на работе, ему там пояснили, что на той дороге часто этого стриженного видят, а также появляющихся и исчезающих мотоциклистов, старинные машины и даже кареты.Одна из версий, кто бы это мог быть, звучит так:"Древние галлы были воинственным народом. Произошло это в эпоху Длинноволосых королей. Один из главных претендентов на Реймс, увидев приближающиеся войска, сам состриг себе волосы. Тем навлёк на себя великий позор. Его не казнили и не преследовали, он сам себя обесчестил. Его союзники, наследники, вассалы, солдаты, все были униженны его трусостью.Раньше все в городе дороги вели к Собору коронаций, кроме этой, по которой он обречён скитаться.Прабабушка одного из водителей в молодости там же, где мы с детьми мотоциклиста видели, говорила, что, идя на рынок, заметила человека очень странного. Он шёл впереди неё, и ей подумалось, что это артист, представление будут давать. Потому как одет был очень богато, по-старинному. Как только они вошли в город, вещи на нём стали меняться, исчезла корона, плащ, даже сапоги, но больше всего её напугало, что его длинные светлые волосы унесло, будто порывом ветра. Он остался в лохмотьях. Потом сел и заплакал, но женщина разобрала его слова, что отец всё оставил ему, но братья и даже мать его предали. Ещё он спросил: "Есть ли у дороги церковь?".Вот такую историю пересказал её правнук.Проходит эта дорога через весь город, абсолютно прямо. Город у нас старинный, церквей очень много. Любой тропой пойдёшь, минут через пятнадцать церковь увидишь. Самая первая столица Фр. как-никак. Но вдоль этой дороги, как ни странно, церквей нет, ни одной.Реальность страшнее мистики, даже в крупных городах нет настолько аномальных дорог.Около Реймса состоялось сражение с Наполеоновскими войсками. Один знакомый рассказывал, что когда его отец был совсем молодой, в послевоенные годы он встретил на этой дороге человека в цилиндре. Тот рассказал ему о несметных сокровищах, вывезенных наполеоновской армией из Москвы, а также сказал, что знает, где их найти. Молодой человек загорелся поисками и пришёл на перекрёсток. Там его ждала карета, но, вспомнив старые слухи, что если ночью сесть в чёрную карету, назад уже не вернёшься, он испугался и убежал.Ещё мне рассказывала девушка официантка, что рано утром, почти ночью, к ним в придорожное Бистро забежал солдат в старинной форме, она подумала, что историческую реконструкцию будут проводить.Солдат сказал коронное: "Быстро!". Так наши солдаты, гнавшие Наполеона, еду заказывали: "То, что побыстрее!". Тем самым ввели в обиход слово "бистро", так как буква "ы" у фр. отсутствует. Но рестораны быстрого питания прижились.Девушка развела руками, мол, мы ещё закрыты, солдат потоптался на месте и вышел. Захотев узнать, где и во сколько будет реконструкция, девушка побежала за солдатом, но он исчез. Тут она услышала звук, будто повозки едут по дороге, а в них кто-то поёт красивую и грустную песню; слышался топот сапог, но дорога была абсолютно пуста. Как она говорила: стало скорее тоскливо, чем страшно. Стояла и смотрела на туман, Шампань - провинция туманов.

Ключевые слова: Мотоцикл дорога хрономираж солдаты стриженный авторская история

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