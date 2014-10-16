Нечистая сила

Про Лешего

Про Чертей

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:34

Вятка Мистическая Просмотров: 449 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 08:34 by

Бабка моя рассказывала. В лес по грибы она пошла как-то. Грибов тогда было - целыми коробами из лесу таскали.- Иду, значит, собираю, увлеклась... да и забрела куда-то. Не понимаю - далеко вглубь не заходила. Раньше такого не бывало, тропинки и места знала, как свои пять пальцев. Заблудилась. Хожу-хожу, а тропку свою найти не могу, несколько часов маялась. Присела на дерево лежащее. Не знаю, чего делать. Сижу, значит, по сторонам гляжу, а куда идти - не знаю. И тут вспомнила, как моя мама ещё советовала: "Коль лесной хозяин в лесу блудит да морочит, поменяй свои обутки с одной ноги на другую, да и иди так". Так я по совету и сделала. Поменяла обувь да и пошла неуклюже в одну из сторон. Иду-иду и смотрю: место-то знакомое, тут и была я, грибы собирала. Тут и тропка родная, ведущая к полю, да и не глубоко я зашла - всё рядом была, как будто по кругу ходила.Ещё один рассказ моей бабушки, случилось это, когда она ещё молодая была.- Приехали в гости к нам родственники. Под вечер приехали. Посидели с приезду за столом. Брат с женой своей баню решили истопить. А часы-то уже вечерние были, а банька-то к полуночи должна была готовой быть. Мамка отговаривала, что, мол, нельзя после 12 ходить в баню - не к добру. А те не послушали, да и истопили баньку. После полуночи и пошли. А баня находилась за осырком, возле реки.Не прошло много времени, слышим: грохот в сенцах, забегает брат бледный и вымолвить-то ничего не может, заикается. Мы спрашиваем: "Что случилась? Где Таня (жена его)?". "Не знаю", - говорит, и трясет его самого. Выбежали мы, смотрим - она в сенях без сознания лежит. Водой облили - очнулась.На следующий день рассказали они, от чего так перепугались они:- Шли мы в баню, ближе стали подходить, а там шум какой-то, будто целый отряд солдат парится, смеются, кричат. А дверь-то открыта. Мы встали как вкопанные, думаем, кто там может быть? Дым повалил из дверей, и с шумом вылетела оттуда целая куча (толпа, орава) каких-то черных непонятных то ли людей, то ли чертей - не помню уж, быстро было. Но больше, наверное, на чертей похоже было. С шумами и криками (хохотанием) полетели они гурьбой вдоль реки за лес, там и скрылись...Так и не помылись они тогда и уехали на следующий день. Да и не приезжали более в гости.Автор: А.М.Н.

Ключевые слова: Кировская область нечистая сила черти баня бабушка

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