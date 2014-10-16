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Истории из жизни

Нечистая сила

Про Лешего


Бабка моя рассказывала. В лес по грибы она пошла как-то. Грибов тогда было - целыми коробами из лесу таскали.

- Иду, значит, собираю, увлеклась... да и забрела куда-то. Не понимаю - далеко вглубь не заходила. Раньше такого не бывало, тропинки и места знала, как свои пять пальцев. Заблудилась. Хожу-хожу, а тропку свою найти не могу, несколько часов маялась. Присела на дерево лежащее. Не знаю, чего делать. Сижу, значит, по сторонам гляжу, а куда идти - не знаю. И тут вспомнила, как моя мама ещё советовала: "Коль лесной хозяин в лесу блудит да морочит, поменяй свои обутки с одной ноги на другую, да и иди так". Так я по совету и сделала. Поменяла обувь да и пошла неуклюже в одну из сторон. Иду-иду и смотрю: место-то знакомое, тут и была я, грибы собирала. Тут и тропка родная, ведущая к полю, да и не глубоко я зашла - всё рядом была, как будто по кругу ходила.

Про Чертей


Ещё один рассказ моей бабушки, случилось это, когда она ещё молодая была.

- Приехали в гости к нам родственники. Под вечер приехали. Посидели с приезду за столом. Брат с женой своей баню решили истопить. А часы-то уже вечерние были, а банька-то к полуночи должна была готовой быть. Мамка отговаривала, что, мол, нельзя после 12 ходить в баню - не к добру. А те не послушали, да и истопили баньку. После полуночи и пошли. А баня находилась за осырком, возле реки.

Не прошло много времени, слышим: грохот в сенцах, забегает брат бледный и вымолвить-то ничего не может, заикается. Мы спрашиваем: "Что случилась? Где Таня (жена его)?". "Не знаю", - говорит, и трясет его самого. Выбежали мы, смотрим - она в сенях без сознания лежит. Водой облили - очнулась.

На следующий день рассказали они, от чего так перепугались они:

- Шли мы в баню, ближе стали подходить, а там шум какой-то, будто целый отряд солдат парится, смеются, кричат. А дверь-то открыта. Мы встали как вкопанные, думаем, кто там может быть? Дым повалил из дверей, и с шумом вылетела оттуда целая куча (толпа, орава) каких-то черных непонятных то ли людей, то ли чертей - не помню уж, быстро было. Но больше, наверное, на чертей похоже было. С шумами и криками (хохотанием) полетели они гурьбой вдоль реки за лес, там и скрылись...

Так и не помылись они тогда и уехали на следующий день. Да и не приезжали более в гости.

Автор: А.М.Н.
Источник.

Нечистая сила
Нечистая сила


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34 by Вятка МистическаяПросмотров: 449Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Кировская область нечистая сила черти баня бабушка

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Как же им было весело в бане.Вот гады, не хотели с людьми разделить свое веселье.Те парить умеют.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: daytaler
Сегодня, 10:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
И почему сразу нечистая сила?Вон сами люди подтвердили, что они тоже любят мыться.Так значит чистая сила.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: NEMO 1
Сегодня, 11:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Тут на сайте подобных историй много))) но мыться всё таки надо, а вобще попариться можно было и с элементом святой воды
Зарегистрирован: 2.01.2019
#4 написал: Глюпискатин
Сегодня, 14:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Плюс за картинки и за деревенскую романтику!
Если б можно было, за картинки было б два плюса, потому что их две)
Зарегистрирован: 27.01.2015
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 15:01
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Счастье, что я не люблю и мне нельзя баню. expressionless Хотя приходилось там мыться.
Только такие истории кажутся байками. Не помню, чтобы мой папа НЕ ходил мыться после 12.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 16:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 641
Гастарбайтеры в бане мылись.
Ох уж эти пасторали...
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#7 написал: Nlo
Сегодня, 17:13
0
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 510
Слышала такую примету. Но в 21 веке имхо - она не действует давно уже.
Все только к 23 в баню собираться начинают, летом на дачах особенно)))
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
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