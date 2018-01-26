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Истории из жизни

Случай в Сибае

Вот моя история про мистику. В 2011 году мы переехали на квартиру в районе вокзала: большая просторная квартира. Младший сын только научился разговаривать внятно; как-то вечером сидит на горшке (извиняюсь за подробности, но это важно), долго сидит, я спрашиваю его: "Сынок, не устал ещё так долго сидеть?" А он мне говорит: "Меня дядя не пускает!" Я его спрашиваю: "Какой такой дядя?" А он мне говорит: "Вот, дядя стоит без ручек!"- и показывает на косяк двери в зале! У меня волосы везде шевелиться начали от страха. Ладно, забыли, вроде.

Проходит ещё какое-то время, я ночью встала попить водички и, проходя мимо зеркала в прихожей, в отражении увидела силуэт человека - чёрного и огромного, именно в том месте, куда сынок недавно показывал.

Я-то по инерции уже сделала два шага, посмотрела на проём, но там ни кого не было; вернулась к зеркалу, посмотрела - тоже никого не увидела.

Через пару дней легла я спать в детской, котёнок начал на кого-то или на что-то охотиться, это среди ночи, блин. Я глаза открыла и наблюдаю: было такое чувство, что по комнате прыгал мячик теннисный, а котик гонялся за ним. Жуть была. Меня парализовало до утра.

Утром я всю семью отправила гулять вместе с котиком, а сама взяла святую воду и свечи церковные, канонические молитвы на всех языках и пошла по всему дому. Потом сама умылась святой водой, свеча горела и трещала, чёрным дымила практически во всех углах. Мне было плохо, першило в горле. Зато сейчас всё в порядке, раз в год повторяю процедуру, стало лучше!

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:00
Сегодня, 05:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 305Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Сибай квартира дядя котенок кто-то свеча черный дым силуэт человека

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 05:22
0
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Репутация: (307|-1)
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Комментариев: 1 402
Название заинтриговало, а повествование разинтриговало.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:25
+1
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Репутация: (1700|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 030
Цитата: DRUID
Название заинтриговало, а повествование разинтриговало.

Вот аналогичные ощущения. Ну ладно. Хорошо то, что хорошо кончается
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:13
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 127
Да начало было за здравие, сюжетная линия не дотянула, хотя лично меня порадовала.... мистика есть - есть) и средства борьбы с нечистью указаны, самое главное действенные! blush
Зарегистрирован: 2.01.2019
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