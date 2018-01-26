Случай в Сибае

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 305 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 05:00 by

Вот моя история про мистику. В 2011 году мы переехали на квартиру в районе вокзала: большая просторная квартира. Младший сын только научился разговаривать внятно; как-то вечером сидит на горшке (извиняюсь за подробности, но это важно), долго сидит, я спрашиваю его: "Сынок, не устал ещё так долго сидеть?" А он мне говорит: "Меня дядя не пускает!" Я его спрашиваю: "Какой такой дядя?" А он мне говорит: "Вот, дядя стоит без ручек!"- и показывает на косяк двери в зале! У меня волосы везде шевелиться начали от страха. Ладно, забыли, вроде.Проходит ещё какое-то время,Я-то по инерции уже сделала два шага, посмотрела на проём, но там ни кого не было; вернулась к зеркалу, посмотрела - тоже никого не увидела.Через пару дней легла я спать в детской, котёнок начал на кого-то или на что-то охотиться, это среди ночи, блин. Я глаза открыла и наблюдаю: было такое чувство, что по комнате прыгал мячик теннисный, а котик гонялся за ним. Жуть была. Меня парализовало до утра.Утром я всю семью отправила гулять вместе с котиком, а сама взяла святую воду и свечи церковные, канонические молитвы на всех языках и пошла по всему дому. Потом сама умылась святой водой, свеча горела и трещала, чёрным дымила практически во всех углах. Мне было плохо, першило в горле. Зато сейчас всё в порядке, раз в год повторяю процедуру, стало лучше!Автор неизвестен.

Ключевые слова: Сибай квартира дядя котенок кто-то свеча черный дым силуэт человека

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