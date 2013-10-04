Тень

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:49

Veneel Просмотров: 904 Комментарии: 11 +12 Вчера, 06:49 by

Мы с мужем живём в небольшом городке, в частном доме. В тот вечер муж ушел к друзьям в баню. Зная, что обычно он там засиживается долго и приходит домой далеко за полночь, я всегда закрываю дверь на ключ (так мне спокойнее), а он уже по приходу звонит мне, чтоб я открыла.Муж ушел, мне не спалось, и я решила понежиться в ванне. Здесь, чтобы было понятнее, я немного опишу расположение ванной комнаты: чтобы туда попасть, нужно выйти в коридор (дверь в коридор обычная металлическая, когда открывается или закрывается - это очень хорошо слышно), коридор сам по себе очень маленький, метра 2 на полтора, не больше, так как окна там нет, мы повесили светодиодную лампу. Прямо по коридору - выход на улицу, также дверь металлическая, закрыта на 2 замка, и, собственно говоря, сама ванная комната слева по коридору. В самой ванной комнате стоит дверь с матовыми стеклянными квадратными вставками по всей длине, через такую дверь что происходит в ванной, само собой, не видно, только свет, если кто-то его зажег. Сама ванна стоит напротив двери, слева тумбочка с зеркалом - вот, собственно говоря, и примерно все, что нужно знать. А теперь сама история.Свет в ванной я выключила, а в коридоре свет оставила. Лежала я в ванне спиной к двери (все двери были захлопнуты, с улицы дверь замкнута, а дома никого нет), и вдруг я почувствовала какую-то тревогу: знаете, так бывает, как будто кто-то смотрит. Когда я повернулась к двери, я буквально впала в ступор от непонимания и животного страха. В дверях я увидела тень, то существо, которое ее отбрасывало, явно стояло в коридоре: у тени не было ни рук, ни ног, было похоже, что стоит она в плаще, и на голове было что-то похожее на огромную шляпу, поля которой уходили за пределы стеклянных вставок. Тень стояла и не двигалась, а я сидела, повернувшись к двери, и смотрела на нее. Нервы были на пределе, подкатывала тошнота, а горло пересохло, я боялась пошевелиться; не знаю сколько бы это продолжалось, но неожиданно сама для себя я во весь голос крикнула: "Господи, помоги!", - и тень ушла. Она не исчезла внезапно, а направилась в сторону двери, что ведёт на улицу. Не было слышно, как открывалась или закрывалась дверь, и куда она делась - я не знаю, да и знать не хочу.Посидев ещё немного и окончательно удостоверившись, что ее нет, я буквально влетела в дом, трясущимися руками закрыла на ключ и ту дверь, что ведёт из коридора в дом, и в истерике стала звонить мужу - благо, телефон у него всегда с собой, ответил он быстро, а минут через 40 уже был дома. Конечно же, в мою историю он не поверил, сказал, что это я придумала, разыгралось мое воображение, но как? Я же четко видела в маленьком и очень хорошо освещённом коридорчике тень. Тень, которая двигалась. Что это было, для меня так и осталось загадкой.

Ключевые слова: Тень ванная коридор авторская история

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