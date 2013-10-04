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Истории из жизни

Тень

Мы с мужем живём в небольшом городке, в частном доме. В тот вечер муж ушел к друзьям в баню. Зная, что обычно он там засиживается долго и приходит домой далеко за полночь, я всегда закрываю дверь на ключ (так мне спокойнее), а он уже по приходу звонит мне, чтоб я открыла.

Муж ушел, мне не спалось, и я решила понежиться в ванне. Здесь, чтобы было понятнее, я немного опишу расположение ванной комнаты: чтобы туда попасть, нужно выйти в коридор (дверь в коридор обычная металлическая, когда открывается или закрывается - это очень хорошо слышно), коридор сам по себе очень маленький, метра 2 на полтора, не больше, так как окна там нет, мы повесили светодиодную лампу. Прямо по коридору - выход на улицу, также дверь металлическая, закрыта на 2 замка, и, собственно говоря, сама ванная комната слева по коридору. В самой ванной комнате стоит дверь с матовыми стеклянными квадратными вставками по всей длине, через такую дверь что происходит в ванной, само собой, не видно, только свет, если кто-то его зажег. Сама ванна стоит напротив двери, слева тумбочка с зеркалом - вот, собственно говоря, и примерно все, что нужно знать. А теперь сама история.

Свет в ванной я выключила, а в коридоре свет оставила. Лежала я в ванне спиной к двери (все двери были захлопнуты, с улицы дверь замкнута, а дома никого нет), и вдруг я почувствовала какую-то тревогу: знаете, так бывает, как будто кто-то смотрит. Когда я повернулась к двери, я буквально впала в ступор от непонимания и животного страха. В дверях я увидела тень, то существо, которое ее отбрасывало, явно стояло в коридоре: у тени не было ни рук, ни ног, было похоже, что стоит она в плаще, и на голове было что-то похожее на огромную шляпу, поля которой уходили за пределы стеклянных вставок. Тень стояла и не двигалась, а я сидела, повернувшись к двери, и смотрела на нее. Нервы были на пределе, подкатывала тошнота, а горло пересохло, я боялась пошевелиться; не знаю сколько бы это продолжалось, но неожиданно сама для себя я во весь голос крикнула: "Господи, помоги!", - и тень ушла. Она не исчезла внезапно, а направилась в сторону двери, что ведёт на улицу. Не было слышно, как открывалась или закрывалась дверь, и куда она делась - я не знаю, да и знать не хочу.

Посидев ещё немного и окончательно удостоверившись, что ее нет, я буквально влетела в дом, трясущимися руками закрыла на ключ и ту дверь, что ведёт из коридора в дом, и в истерике стала звонить мужу - благо, телефон у него всегда с собой, ответил он быстро, а минут через 40 уже был дома. Конечно же, в мою историю он не поверил, сказал, что это я придумала, разыгралось мое воображение, но как? Я же четко видела в маленьком и очень хорошо освещённом коридорчике тень. Тень, которая двигалась. Что это было, для меня так и осталось загадкой.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:49
Вчера, 06:49 by VeneelПросмотров: 904Комментарии: 11
+12

Ключевые слова: Тень ванная коридор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Вчера, 08:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (855|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 508
На этом сайте есть истории про так называемого "шляпника". Именно так он и выглядит...Мне родственница рассказывала, что тоже видела именно такого, но очень высокого роста.Но для чего они приходят неизвестно, как вестник возможно? У вас всё хорошо?Давно это было?
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#2 написал: Veneel
Вчера, 09:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1
Цитата: Black Bagira
На этом сайте есть истории про так называемого "шляпника". Именно так он и выглядит...Мне родственница рассказывала, что тоже видела именно такого, но очень высокого роста.Но для чего они приходят неизвестно, как вестник возможно? У вас всё хорошо?Давно это было?

Да, слава богу все хорошо, а было это где - то в конце апреля 2020 года
Зарегистрирован: 10.12.2019
#3 написал: Rene
Вчера, 10:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 105
Шляпник, Тень в шляпе...Интересно, зачем ему шляпа, он же - Тень? Солнца боится, наверно...Какой-то бродячий дух?
Он один есть такой Шляпник, путешествующий сквозь стены, или существует целая "цивилизация" и у них сейчас шляпы - это писк моды? Эдакий потусторонний дэнди, только ни здрасьте, ни до свидания, и ушел по-английски.
Нет...этот джентльмен явно порочит честь своей шляпы, еще и за приличными девушками в ванных комнатах подглядывает.
Я б ему сказала : "э, ну че встал? Иди мне спинку потри, раз пришел!"
Неее....на самом деле, конечно, если б я такого в своей квартире увидела- поседела бы нафик во всех местах сразу.
Зарегистрирован: 17.06.2019
#4 написал: Talisha
Вчера, 13:05
+2
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Репутация: (1657|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 314
Ого! Жутко конечно! Я вот не могу купаться с распахнутой в ванную дверью, даже если одна дома...какое-то смутное ощущение небезопасности.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#5 написал: Ель
Вчера, 13:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Любители носить большие шляпы часто прячут под ними рога.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#6 написал: Tanusha13666
Вчера, 17:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 223
Цитата: Ель
Любители носить большие шляпы часто прячут под ними рога.

Хорошо сказано и, наверно, правильно...
Зарегистрирован: 9.11.2019
#7 написал: верю-не верю
Вчера, 18:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 661
Сущность бродила по двору и к Вам в дом забрела. "Господи помоги" -хорошо, что крикнули, еще на всяк случай знайте --что-то типа "Пошел вон отсюда", а то и еще жестче надо кричать. Все эти незваные сущности боятся ругательств в свой адрес imp и исчезают.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#8 написал: каменная башка
Вчера, 19:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Ель
Любители носить большие шляпы часто прячут под ними рога.

Похожее я видел в программе необъяснимо но факт Там несколько шляпников шли стройно

Цитата: верю-не верю
Сущность бродила по двору и к Вам в дом забрела. "Господи помоги" -хорошо, что крикнули, еще на всяк случай знайте --что-то типа "Пошел вон отсюда", а то и еще жестче надо кричать. Все эти незваные сущности боятся ругательств в свой адрес imp и исчезают.

какая то бесовщина или черт
Зарегистрирован: 12.05.2020
#9 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:36
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2844|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 6 062
Цитата: Black Bagira
На этом сайте есть истории про так называемого "шляпника". Именно так он и выглядит...Мне родственница рассказывала, что тоже видела именно такого, но очень высокого роста.Но для чего они приходят неизвестно, как вестник возможно? У вас всё хорошо?Давно это было?

Кстати тоже заметила, что историй не мало, про домовых в шляпах, чаще всего их принимают за домовых. Причем истории старые, от бабушек и дедушек, так давно и часто о них пишут, что Багира уже название придумала. Не припоминаю, чтобы вред от них какой-то был, обычно встречают их днем, описывают, как очень высоких мужчин, в шляпах.))++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
#10 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 00:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 137
Рассказывала знакомая, было в начале 2000. Снимала квартиру-однушку, жила одна. В одну из ночей проснулась от непонятной тревоги или страха, открывает глаза, а в проеме двери, ведущей в спальню, стоит силуэт. Говорит, его было очень хорошо видно на фоне сереющего проёма. Черная тень, чего то или кого-то в шляпе.
Так что, охотно верю, за историю плюс и ждём ещё историй.
Зарегистрирован: 11.02.2016
#11 написал: Rene
Сегодня, 01:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 105
Кстати тоже заметила, что историй не мало, про домовых в шляпах, чаще всего их принимают за домовых. Причем истории старые, от бабушек и дедушек, так давно и часто о них пишут, что Багира уже название придумала. Не припоминаю, чтобы вред от них какой-то был, обычно встречают их днем, описывают, как очень высоких мужчин, в шляпах.))++++[/quote]

Согласна, не домовые, а Гостевые какие-то...Бугимены. Теневая Мафия... Как представлю, допустим, это домовой такой - мужик под 2 метра ростом, в плаще и шляпе, как Космос из Бригады...Валуев из преисподней. А ты, такая : "угощайся, хозяиин"...- и молочка на блюдечке ему ставишь с печенюшкой, на пол, за холодильник...Не, чет не то.
Такому, блин, уже надо скорее борщ с бифштексом и компотом предлагать за столом, и чтоб салфеточки ажурные и десерт тирамису, и мух отгонять, чтоб не осерчал ненароком... sweat_smile Жуть какая.
Зарегистрирован: 17.06.2019
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