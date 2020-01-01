Красивые туфли

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:31

vikki z Просмотров: 57 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:30 by

Я работала в винном бутике и подружилась с девочками по соседству, они открыли секонд хенд. Так как мы работали коллективом, можно было отлучиться в магазин, за кофе, да и просто освежиться на минут 15, пока был перерыв. Раньше я к вещам из секонда относилась не очень позитивно. Мне казалось, что вещь может передать негативную энергетику или болезнь бывшего хозяина одежды. Да и цены иногда такие же, как на новую. Но потом меня переубедили, что вещи можно купить с этикеткой. Фирменные, в хорошем состоянии и это не будет сильно бить по карману. После я даже сама отдавала вещи, которые надевала пару раз, так ушли мои туфли, которые надела один раз на свадьбу друзей, пальто, сумки и другое. За это я получала скидку на новое, выходило очень выгодно.Учитывая, что на мне висело два кредита, оплата съёмной квартиры, и муж в тот период не мог работать по сугубо личной причине, приходилось экономить. А на работе требовалось одеваться прилично, да и как любой девушке хотелось чего-то новенького. Так я и забегала периодически к девочкам, посмотреть в день поставки.Однажды я зашла в плохом настроении, на работе не клеилось - премии нам было не видать, не хватало суммы до плана. Я зашла и увидела туфли! Надо учитывать, что я не из тех, кто прям очевидный фанат обуви, обычно я покупала только то, что было необходимо. Но эти туфли - они были настолько красивыми, ещё фирма была неплохая. Они были как новенькие, и даже набойка была не подрана. Я увидела их и как-то забыла про все. Посмотрела цену, цена была не из дешёвых, и я с уверенностью пошла обратно с мыслью, что скорее всего их куплю. И потом весь вечер думала об этих туфлях, даже представляла с чем я их надену.На следующий день мне коллега вернула долг, я совсем про него забыла, и как раз этой суммы хватало на туфли. Но потом вспомнила, что надо вперёд заплатить за Интернет и ещё купить кое-что из бытовой химии да и по мелочи. В общем, пришла в магазин ещё раз на них посмотреть, мне сказали, что их купили. Я, конечно, расстроилась, девочки сказали "ну, значит, не твоё, такое бывает". И нет бы забыть про них да увлечься чем-то другим, но нет - эти туфли не давали мне покоя.Прошло ещё 3 дня, я зашла к девочкам поздороваться и одна из них из-под стола достала туфли, говорит: "Тебе повезло, их вернули - девушка ногу подвернула, а так как вещи уже нельзя им было возвращать, она обменял туфли на плащ. И когда пришла, локоть был синий, и она хромала". Я задумалась, думаю, я тоже особо на каблуках высоких не мастер ходить, но они были такими красивыми, что я их все же отложила ещё на 2 дня.Пришла в нужный день, и девочки снова меня расстроили: приходила жена хозяина, заглянула на склад и сказала, что забирает их. Девочки пытались сказать, что они отложены, но она и слушать ничего не хотела, и потом - как откажешь жене хозяина? В общем, я расстроилась, думаю: черт с ними, с этими туфлями, не судьба значит!Прошла неделя или полторы, я не заходила к ним - было много работы, отчётов да и дела. Потом, уже позабыв про туфли, зашла посмотреть спортивные штаны, решила начать бегать. Прихожу, и мне одна из девочек говорит: "Слушай, вернули опять туфли". Я удивилась. Хозяин сказал, что жена подвернула ногу на лестнице и разбила колено. Не умеет ходить на каблуках. После этого каблук застрял в эскалаторе и пришлось его тормозить. Туфли опять стояли на своём месте, но самое удивительное: они были как новенькие, после стольких падений, неприятных ситуации они так же манили своей красотой.Но после этих рассказов моё желание к ним потускнело. Думаю, ну хорошее разве возвращают или меняют?Потом прошла ещё неделя, и этот рассказ привёл меня в настоящий ужас.В один из дождливых дней зашла к ним милая девушка. Причём она была очень дорого одета. Она посмотрела на все с презрением, мол, что тут за тряпье? Но остановилась у туфель. И тут же изменилась в лице, глаза загорелись. "Боже мой, что эта красота делает у вас? Я же о таких мечтала, а зашла к вам лишь, чтобы скоротать время, к тому же поблизости нет ни одного приличного магазина!". Ну, это правда - магазинов с одеждой рядом не было. Она взяла их и подала купюру больше. Сказала, что сдачи не надо! Они стоят намного дороже, хорошо, что многие люди глупые и не понимают ничего в моде, и ушла.Девочки обрадовались, конечно, деньгам - так сказать, чаевым!Но девочкам настолько было любопытно на чем эта девушка приехала, они выглянул в окно и увидели, как она садится в шикарный автомобиль и уезжает. Таких богатых клиентов они точно не видели в своём магазине.Прошла ещё неделя, и по новостям города девочки узнали, что эта девушка погибла в автокатастрофе. Ей было на вид лет 30, не больше.И потом, когда мы вместе обсуждали этот ужас, почему-то подумали, что, может, дело в туфлях или это совпадение? Ну, после этого случая я снова перестала ходить в секонды.Мистика это или совпадение, но точно могу сказать, что эти туфли манили, они нравились многим, кто заходил в магазин, но кто-то жалел денег, кто-то, как я, не мог решиться. Вот такая вот история.

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