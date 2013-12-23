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Истории из жизни

Военная тайна

Отец моей девушки пропал без вести на поприще первой чеченской войны. Пошел туда по приказу сверху, да и сгинул. Ни тела, ни дела - ничего не вернулось назад. Пришло только уведомление о том, что в списке погибших он не числился, в связи с чем был объявлен пропавшим без вести.

Мать моей девушки долго горевала, на других мужчин даже не смотрела. От безысходности и зудящей раны вышла второй раз замуж за брата мужа, который был его точной копией.

Через 20 лет после окончания войны, когда мать Олеси уже была беременна ребенком от брата покойного мужа, а у нас с Олесей намечались более-менее серьезные отношения, о себе заявил он.

Все началось с того, что пожелтевшие фотографии отца моей девушки куда-то исчезли. 20 лет стояли на комоде, а потом внезапно пропали вместе с пыльными фоторамками. Затем в почтовом ящике был обнаружен конверт с вещами покойного – фамильные часы, порванный паспорт и ржавая фляга. Отправитель был неизвестен, никаких почтовых марок и штампов не было.

Девушка училась на вечернем отделении техникума, а потому всегда возвращалась домой поздно. Часов в десять-одиннадцать вечера я послушно разговаривал с ней по телефону, пока та шла домой. Одним вечером я, как обычно, лежа в кровати, слушал ее истории про нового преподавателя, пока та шла подле городского парка домой. Разговор был обыденным, но в ее голосе все четче и четче проступали нотки истерии. Так обычно бывает, когда привычные глазу вещи меняются.

- Слушай, а сколько бандитов ты сегодня упек? Десять? Тебе же "капитана" дадут?

Не дослушав моего ответного недоумения, она продолжала спрашивать про мою выдуманную службу, про мои успехи в боксе и про моего несуществующего брата – майора.

Зайдя в подъезд, Олеся рассказала, что от остановки за ней шел какой-то мужик, которого она встретила еще у ворот техникум: "Он был в каком-то грязном длинном пальто, лицо темное, один глаз заклеен белым пластырем. И хромал так, будто у него вместо ног культи, но шел быстро".

Через неделю, когда я ночевал у девушки, и мы уже собирались ложиться спать, кто-то позвонил во входную дверь. Мы решили проигнорировать визитера, поскольку у домашних были ключи на случай, если они решат вернуться с дачи пораньше. Звонящий не успокаивался. Он держал кнопку звонка до упора, а потом и вовсе стал тарабанить по двери.

- Кто? – спросил я, намереваясь спугнуть его мужским голосом.

- Отец, откройте.

Моя девушка подошла к двери, посмотрела в дверной глазок, а потом отрицательно помотала головой.

- Посмотри.

Смотреть было не на что. Дверной глазок залепили или замазали белой краской.

- Уходи, иначе милицию вызову.

За дверью затихли. При этом я чувствовал, что визитер все еще стоял за ней, обдумывая мои слова.

- Я жене и дочери подарок оставлю, пусть утром заберут, раз папку боятся.

На этот раз визитер ушел. Я понял это по странному и отрывистому звуку его удаляющейся походки, будто вместо ног деревяшками ходил.

Утром обнаружили подарок. В пожелтевшем конверте была фотография. Трупный мешок, одетый в солдатскую форму, лежал на какой-то гористой местности. По фактуре и очертаниям можно было разглядеть, что под полиэтиленовой прослойкой находится человек. Да и из солдатских штанов с рубашкой виднелись очертания конечностей.

Фотографию выбросили, матери и отчиму моей девушки ничего не рассказывали.

Через месяц пришло уведомление об обнаружении останков погибшего родственника, просили прийти и расписаться. В морге рядом с костями, накрытыми полиэтиленовым пакетом, лежала солдатская униформа.

Кто и каким образом обнаружил останки спустя 20 лет, остается загадкой. Сотрудники морга утверждают, что не имеют права разглашать информацию. Военная тайна.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:02
Вчера, 10:02 by GlebbyПросмотров: 803Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Война тайна мертвецов прошлое отец авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:13
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1697|-2)
Публикаций: 106
Комментариев: 6 005
Это как фляжка влезла в почтовый ящик? Монолог девушки и истеричные нотки вообще непонятны
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:07
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (79|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 551
Цитата: зелёное яблочко
Это как фляжка влезла в почтовый ящик? Монолог девушки и истеричные нотки вообще непонятны

Она типа перепугалась, что за ней страшный мужик шел и якобы притворилась, что по телефону с полицейским разговаривала, чтобы страшный мужик перепугался и отвалил.
Автор, извините, но в мистичемкую составляющую истории не верю абсолютно, посему без оценки. как вариант, это какой то сумасшедший сослуживец отца вашей девушки, что возомнил себя им и стал преследовать свою "семью".
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Jako tako
Вчера, 13:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 231
Какая-то очень странная история. Будто недопридумана. Простите конечно. Почему он ходил именно за дочерью, потому что жена была занята новым браком?
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: Глюпискатин
Вчера, 15:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 89
Цитата: Jako tako
Какая-то очень странная история. Будто недопридумана. Простите конечно. Почему он ходил именно за дочерью, потому что жена была занята новым браком?

Именно непродуманность, какой-то сумбур. Даже не в мистической части, ей-то простительно быть невразумительной, она представитель неопознанного, как-никак. Но че за ботва (извинится, другого слова подобрать не могу) вышла с выдачей демонстрацией трупа родственникам?
Зачем их звали в морг? Выдать тело для погребения? Так не выдали же. Выполнить формальности для опознаниия? Так и как он был опознан, непонятно. Если по ДНК, так для этого образцы у родни берут - не брали. Если по документам или чему-то типа солдатских жетонов, то почему их не предъявили вместе с формой? Если труп представляет собой военную тайну (кстати, какую?), то зачем вообще его предъявлять, двадцать лет спустя, если не для выполнения процедур, имеющих приоритет над военной тайной (каких это, тоже интересно)?. И что это за военная тайна, если в РФ засекреченное в ВС называют государственной тайной? Такое чувство, что звали родню просто похвастаться: а у нас труп есть! вашего родственника! а больше ничего мы не скажем, потому как военная тайна! Наверное, авторы рассказа примерно так представляют себе работу подразделений ВС, защищающих государственную тайну.
Зарегистрирован: 27.01.2015
#5 написал: Фингал
Вчера, 15:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
У Новикова-Прибоя рассказ похожий есть - муж пропал без вести на японской войне (1904 года), жена погоревала да и вышла замуж за односельчанина
а муж оказался не убит, а просто сильно искалечен , в том числе и лицо изуродовано и потеряв память лежал в госпитале и вот подлечившись, все вспомнив, вернулся в родное село
Зарегистрирован: 11.08.2019
#6 написал: Nlo
Вчера, 19:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 475
Путанно, но страшно
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
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