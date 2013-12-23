Военная тайна

Военная тайнаОтец моей девушки пропал без вести на поприще первой чеченской войны. Пошел туда по приказу сверху, да и сгинул. Ни тела, ни дела - ничего не вернулось назад. Пришло только уведомление о том, что в списке погибших он не числился, в связи с чем был объявлен пропавшим без вести.
Мать моей девушки долго горевала, на других мужчин даже не смотрела. От безысходности и зудящей раны вышла второй раз замуж за брата мужа, который был его точной копией.
Через 20 лет после окончания войны, когда мать Олеси уже была беременна ребенком от брата покойного мужа, а у нас с Олесей намечались более-менее серьезные отношения, о себе заявил он.
Все началось с того, что пожелтевшие фотографии отца моей девушки куда-то исчезли. 20 лет стояли на комоде, а потом внезапно пропали вместе с пыльными фоторамками. Затем в почтовом ящике был обнаружен конверт с вещами покойного – фамильные часы, порванный паспорт и ржавая фляга. Отправитель был неизвестен, никаких почтовых марок и штампов не было.
Девушка училась на вечернем отделении техникума, а потому всегда возвращалась домой поздно. Часов в десять-одиннадцать вечера я послушно разговаривал с ней по телефону, пока та шла домой. Одним вечером я, как обычно, лежа в кровати, слушал ее истории про нового преподавателя, пока та шла подле городского парка домой. Разговор был обыденным, но в ее голосе все четче и четче проступали нотки истерии. Так обычно бывает, когда привычные глазу вещи меняются.
- Слушай, а сколько бандитов ты сегодня упек? Десять? Тебе же "капитана" дадут?
Не дослушав моего ответного недоумения, она продолжала спрашивать про мою выдуманную службу, про мои успехи в боксе и про моего несуществующего брата – майора.
Зайдя в подъезд, Олеся рассказала, что от остановки за ней шел какой-то мужик, которого она встретила еще у ворот техникум: "Он был в каком-то грязном длинном пальто, лицо темное, один глаз заклеен белым пластырем. И хромал так, будто у него вместо ног культи, но шел быстро".
Через неделю, когда я ночевал у девушки, и мы уже собирались ложиться спать, кто-то позвонил во входную дверь. Мы решили проигнорировать визитера, поскольку у домашних были ключи на случай, если они решат вернуться с дачи пораньше. Звонящий не успокаивался. Он держал кнопку звонка до упора, а потом и вовсе стал тарабанить по двери.
- Кто? – спросил я, намереваясь спугнуть его мужским голосом.
- Отец, откройте.
Моя девушка подошла к двери, посмотрела в дверной глазок, а потом отрицательно помотала головой.
- Посмотри.
Смотреть было не на что. Дверной глазок залепили или замазали белой краской.
- Уходи, иначе милицию вызову.
За дверью затихли. При этом я чувствовал, что визитер все еще стоял за ней, обдумывая мои слова.
- Я жене и дочери подарок оставлю, пусть утром заберут, раз папку боятся.
На этот раз визитер ушел. Я понял это по странному и отрывистому звуку его удаляющейся походки, будто вместо ног деревяшками ходил.
Утром обнаружили подарок. В пожелтевшем конверте была фотография. Трупный мешок, одетый в солдатскую форму, лежал на какой-то гористой местности. По фактуре и очертаниям можно было разглядеть, что под полиэтиленовой прослойкой находится человек. Да и из солдатских штанов с рубашкой виднелись очертания конечностей.
Фотографию выбросили, матери и отчиму моей девушки ничего не рассказывали.
Через месяц пришло уведомление об обнаружении останков погибшего родственника, просили прийти и расписаться. В морге рядом с костями, накрытыми полиэтиленовым пакетом, лежала солдатская униформа.
Кто и каким образом обнаружил останки спустя 20 лет, остается загадкой. Сотрудники морга утверждают, что не имеют права разглашать информацию. Военная тайна.
Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:02
Вчера, 10:02 by GlebbyПросмотров: 803Комментарии: 6
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