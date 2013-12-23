Военная тайна

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:02

Glebby Просмотров: 803 Комментарии: 6 +11 Вчера, 10:02 by

Отец моей девушки пропал без вести на поприще первой чеченской войны. Пошел туда по приказу сверху, да и сгинул. Ни тела, ни дела - ничего не вернулось назад. Пришло только уведомление о том, что в списке погибших он не числился, в связи с чем был объявлен пропавшим без вести.Мать моей девушки долго горевала, на других мужчин даже не смотрела. От безысходности и зудящей раны вышла второй раз замуж за брата мужа, который был его точной копией.Через 20 лет после окончания войны, когда мать Олеси уже была беременна ребенком от брата покойного мужа, а у нас с Олесей намечались более-менее серьезные отношения, о себе заявил он.Все началось с того, что пожелтевшие фотографии отца моей девушки куда-то исчезли. 20 лет стояли на комоде, а потом внезапно пропали вместе с пыльными фоторамками. Затем в почтовом ящике был обнаружен конверт с вещами покойного – фамильные часы, порванный паспорт и ржавая фляга. Отправитель был неизвестен, никаких почтовых марок и штампов не было.Девушка училась на вечернем отделении техникума, а потому всегда возвращалась домой поздно. Часов в десять-одиннадцать вечера я послушно разговаривал с ней по телефону, пока та шла домой. Одним вечером я, как обычно, лежа в кровати, слушал ее истории про нового преподавателя, пока та шла подле городского парка домой. Разговор был обыденным, но в ее голосе все четче и четче проступали нотки истерии. Так обычно бывает, когда привычные глазу вещи меняются.- Слушай, а сколько бандитов ты сегодня упек? Десять? Тебе же "капитана" дадут?Не дослушав моего ответного недоумения, она продолжала спрашивать про мою выдуманную службу, про мои успехи в боксе и про моего несуществующего брата – майора.Зайдя в подъезд, Олеся рассказала, что от остановки за ней шел какой-то мужик, которого она встретила еще у ворот техникум: "Он был в каком-то грязном длинном пальто, лицо темное, один глаз заклеен белым пластырем. И хромал так, будто у него вместо ног культи, но шел быстро".Через неделю, когда я ночевал у девушки, и мы уже собирались ложиться спать, кто-то позвонил во входную дверь. Мы решили проигнорировать визитера, поскольку у домашних были ключи на случай, если они решат вернуться с дачи пораньше. Звонящий не успокаивался. Он держал кнопку звонка до упора, а потом и вовсе стал тарабанить по двери.- Кто? – спросил я, намереваясь спугнуть его мужским голосом.- Отец, откройте.Моя девушка подошла к двери, посмотрела в дверной глазок, а потом отрицательно помотала головой.- Посмотри.Смотреть было не на что. Дверной глазок залепили или замазали белой краской.- Уходи, иначе милицию вызову.За дверью затихли. При этом я чувствовал, что визитер все еще стоял за ней, обдумывая мои слова.- Я жене и дочери подарок оставлю, пусть утром заберут, раз папку боятся.На этот раз визитер ушел. Я понял это по странному и отрывистому звуку его удаляющейся походки, будто вместо ног деревяшками ходил.Утром обнаружили подарок. В пожелтевшем конверте была фотография. Трупный мешок, одетый в солдатскую форму, лежал на какой-то гористой местности. По фактуре и очертаниям можно было разглядеть, что под полиэтиленовой прослойкой находится человек. Да и из солдатских штанов с рубашкой виднелись очертания конечностей.Фотографию выбросили, матери и отчиму моей девушки ничего не рассказывали.Через месяц пришло уведомление об обнаружении останков погибшего родственника, просили прийти и расписаться. В морге рядом с костями, накрытыми полиэтиленовым пакетом, лежала солдатская униформа.Кто и каким образом обнаружил останки спустя 20 лет, остается загадкой. Сотрудники морга утверждают, что не имеют права разглашать информацию. Военная тайна.

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