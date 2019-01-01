Черный силуэт на вершине холма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:58 by

Прочитал тут историю про мужика, который ехал мимо кладбища, и в голове всплыло одно воспоминание. Не то чтобы супер мистика, но в том моменте было жутко.Когда я был молодой и кудрявый, каждое лето проводил в деревне. И поехали мы, с Дисей, на моём мопеде в соседнюю деревню. И на полпути примерно пробило колесо. Ну мы спешились, идём домой, мопед толкаем. Идём медленно, спешить некуда. Вот уже и солнце садится прямо за нашими спинами. И, блин, постепенно накатывает чувство, что сзади кто-то пристально смотрит в спину. И чем ближе солнце к горизонту, тем сильнее чувство.В общем-то, уже большую часть прошли, добрались до деревенского кладбища. Вернее, дорога мимо него идёт, само кладбище по правую руку. И именно справа над ним туман над землёй стелется, почему-то это значительно добавило жути. И так вышло, что к этому моменту солнце за нашими спинами практически дошло до горизонта, касаясь вершины холма.Ну и вот я в сотый раз оборачиваюсь, и в этот раз уже вижу кого-то, чей взгляд мы чувствовали на спинах. На вершине холма был чёрный силуэт. Дися тоже видит его. Казалось бы, ну идёт какой то мужик, чё такого-то. Но:1) Почему он идёт, блин, посреди дороги?2) Почему он так эффектно появился? Ну солнце к закату, туман над кладбищем.3) До его появления мы битый час оглядывались от ощущения, что кто-то смотрит. Напряжно, в общем.Ну мы ходу прибавили, типа темнеет уже, и домой надо бы. Но на самом деле жутко просто. Проходим, наверное, метров 100-200, справа уже начинается соснячок. И на одном дереве два венка висит. Знаете, так делают, когда в этом месте разбился кто. Ну я возьми да ляпни, мол, это мертвые по нам заранее венки повесили. Типа нас двое как раз.Дися обернулся, бросил взгляд мне за спину, вытаращил глаза и как рванет в сторону дома. Я тоже оборачиваюсь и понимаю, что расстояние, между нами и преследователем, резко вдвое сократилось. Пнул кикстартер, дал газу, и бегом, рядом с мопедом, догонять товарища.Ну, в принципе, всё. Может километр пробежали, может меньше. Солнце село, силуэт исчез, страх тоже. А там уже, считай, и до деревни дошли.Автор - Григорий.

Ключевые слова: Деревня кладбище силуэт туман

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