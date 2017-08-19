Из расcказов бабушки 3

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:07

Groul Просмотров: 107 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 05:07 by

Первая история пойдет про родную сестру отца моей бабушки. Звали ее тетя Аксинья.Во время ВОВ потеряла она сына; хоть и объявили его пропавшим без вести, материнское сердце не обманешь - она была уверена, что он погиб. Горевала долго, сильно изводила себя, все ее успокаивали, но она и слушать никого не хотела.И вот, в один из вечеров слышит знакомый голос: "Мама, мама". К окну подбежала, сын стоит, говорит ей: "Здравствуй, мама, я вот к тебе пришел, подарок тебе принес". И так еще несколько раз, подарки он свои оставлял на завалине: тряпочка в узелок завязанная, а внутри вместо подарка овечий навоз.Тетя Аксинья была очень верующим человеком, а раньше в селе во время поминок приглашали местных бабушек петь, то на похороны, то на 40 дней, с попами тогда туго было, и она тоже ходила. Позвали ее к кому-то и других бабулек-монашек. Пропели они свои песни, сидят, разговорились, тетя Аксинья и рассказывает про то, что сын наведывается. Ей посоветовали прекратить это, не к добру "летуна" приваживать, если не перестанешь, он тебя убьет.Рассказала она своим, попросила с ней переночевать, ночевать осталась старшая бабушкина сестра Антонина. Сидят, разговаривают, а уже вечер, снова голос: "Мама, мама, я пришел". Антонина тоже слышала голос, тетку не пускает, сидят молчат, к окну не подходят, а он опять зовет: "Мама, ну ты где?". Опять не подходят, потом он как закричит: "А-а-а, догадались!", и в дверь что-то как ударит. Дверь, думали, слетит вообще, а потом все затихло. До утра уже не спали, а как только расцвело, решились на улицу выйти. Дверь открывают, она ни в какую, как будто что-то мешает. Через окно вылезли, смотрят - перед дверью лежит огромный бутовый камень, его обычно под фундамент используют. Позвали соседей, четверо здоровых мужиков еле сдвинули.Больше эта сущность не прилетала.Не знаю, как эту сущность называют, но у нас ее зовут "летун".История вторая, она про Антонину из первой истории.В самом первом сборнике рассказов я писал про то, как мой прадед повстречался в лесу с ветхим стариком, попросившим у него корочку хлеба, что в последствии обернулось для него потерей сына.Антонина, старшая сестра покойного брата, уже жила отдельно с мужем в своем доме. С братом она была очень дружна, плакала по нему сильно. И вот как-то вечером она и муж слышат, в окно стучит кто-то. Антонина подошла, видит: за окном покойный брат стоит и ей рукой машет, как бы к себе зовет. Антонина бросается в окно, муж быстро перехватывает ее за ноги и затаскивает обратно в дом. Она пробила головой две оконные рамы со стеклами, а на ней ни одного пореза и синяка, но если бы не муж, ее бы, скорее всего, уже не спасли.Антонину потом спрашивали, зачем прыгнула, говорит, как будто все тело сковало, ничего не соображала. После этого больше эта сущность к ней не прилетала.Третья история про мать мужа бабушкиной средней сестры.Тоже умер сын у нее, она по нему сильно горевала, потом начала его слышать, голос со двора все время звал. Были ли голоса, ни понятно, но ее потом во дворе нашли мертвой, вроде как об полено головой ударилась.Четвертая история про мужа и сестру моей бабушки.Раньше на зиму дров много запасали на печи, и готовили и отапливали ей, да и мылись прямо в печке, печи были большие. Вот и пошли они как-то ночью за дровами, набрали целую тачку. Идут задами, тишина, луна светит, назад оглянулись - свинья за ними идет, тетка, естественно, испугалась: сразу поняли кто это. Идут дальше, свинья все не отстает. Ну, дядька останавливается резко и как понесет на нее матом: "Если ты что нам сделаешь, я приду завтра, кладу твою голову на пенек и отрубаю". Все, после этого свинья пропала. А кто эта ведьма, знали все, хотя не боялись к ней за самогонкой ходить, меняя на корма.Эту историю рассказывала моя прабабушка, а потом и мне пересказали.Раньше на краю леса был колодец, из него пили те, кто на поле возле леса работал. От этого колодца тек родник, и если по нему немного пройти в лес, можно было наблюдать жуткую картину, повсюду трупы различных зверей, некоторые уже перегнили, от некоторых одни кости остались, но были и свежие. Что это было, непонятно, самые сильные хищники были в то время - волки, но и они лежали там. Может просто травились чем-то, никто не знает.Было это в 30-ые года, место, где все это происходило, понял примерно, где находится, летом постараюсь наведаться, хотя там скорее всего уже ничего нет...Эта история не моя, за ее правдоподобность отвечать не могу, рассказывал друг, когда сидели компанией в доме. А историю эту поведала ему его бабушка, которой рассказывала ее бабушка, с которой это и случилось. Ночь, едут они с мужем вдвоем из леса на лошади, за дровами ездили, видят, скачет за ними конь, а сам как будто пламенем объят. Муж лошадь галопом пустил, а конь тот все равно догоняет, бабка начала молитвы читать, креститься. Кое-как, но до села доехали, конь там и отстал... Концовки нет, так мне рассказали.

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