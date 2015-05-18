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Истории из жизни / Сны

Киносеанс

Прежде чем перейти к описанию сна, хочу отметить, что моя бабушка не была суеверной. За свою жизнь не видала она никаких призраков, домовых и иных жителей потустороннего мира. Только рассказывала, что будучи юной девушкой увидела в поле какой-то шар красного цвета, который повис в воздухе и никуда не исчезал в течение длительного времени, а около него огоньки плясали, а бабка не могла взгляд от него отвести. Потом он взорвалась, и морок с бабки спал.

Юной девушкой жила она в крупнопанельном доме на самом верхнем этаже под чердачным помещением. Терпела неудобства в виде подтекающей крыши, от которой весь ее беленый потолок оброс плесенью. Нередко залетали на чердак птицы, которые не давали ей спать по ночам, снуя в поисках выхода. А вот с соседями ей повезло. Люди были интеллигентные, тихие, только пианист с первого этаже не давал покоя по выходные, но бабка и с этим смирилась.

Про одного такого соседа и пойдет речь. Ему уже было лет за сорок, жил один, детей не было. Из квартиры выходил редко, с бабкой не то, чтобы общался, но с соседскими просьбами обращался. В один день бабка заметила, что захворал он. На лицо осунулся, кожа лица будто позеленела. Поговорили они тогда о жизни, да и распрощались.

В ту же ночь приснился ей сон. Начался он с того, что кто-то настойчиво стучал в дверь квартиры, бабка открыла, а там сосед. Совсем бледный стоял, но улыбался. Сказал ей, что они уже в кино опаздывают и что им лучше поспешить. Бабка согласилась, взяла его за руку, и пошли они в кино. По дороге в кинотеатр молчали, на улицах людей не было, да и деревья встречались редко, будто шли они по пространству, окутанному плотным туманом, а вдали только надпись переливалась: «СЕГОДНЯ НА ЭКРАНЕ».

Подошли они к кинотеатру, касса была закрыта, но соседа это не смутило. Он зашел в кинозал, бабка за ним. На экране вместо фильма зрителям показывали белый шум, который сопровождался короткими звуковыми сигналами, затем экран темнел на некоторое время, а потом все повторялось сначала.

Сосед повел ее между рядами кресел, попутно извиняясь перед зрителями, которым, к слову, не было до них дела. Дойдя до конца ряда, они увидели одно свободное место. Сосед сел в кресло, а бабушке предложил походить, посмотреть, есть ли еще свободные места, но та отказалась. Сказала ему, что лучше пойдет домой. Выйдя из кинозала, она тем же путем дошла до дома, а потом проснулась.

На следующий день бабка узнала, что в ту самую ночь, когда ей приснился сон, умер сосед.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:47
Сегодня, 05:47 by GlebbyПросмотров: 553Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Вещий сон сон-предупреждение знамение бабушка сосед болезнь смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 06:21
0
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Репутация: (1645|0)
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Комментариев: 4 266
Сходила в кино...Не было там мест для неё:)

В первом абзаце проскочила опечатка: "Потом он взорвалАСЬ, и морок с бабки спал.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 626
Не совсем понял первую часть. Суеверие - это глупое выражение, куда симпатичнее знаки. Скорее, бабушка была особенной, раз в пространстве четырёх ветров она увидела равновесие и представление только для неё. А про морок - это существенная вещь, доказывающая, что до бабки не дошёл смысл знака.
Содержание сна доказывает какую-то особенность бабушки, её отличие, так сказать, от окружающих людей.
Скорее, жизнь её прошла скучно в виде подтекающей крыши, плесени и надоедливых птиц. А ведь могло быть совершенно по другому.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 11:33
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 541
Опомнился соседушка. Жи л еле как, как последняя курица, а после смерти осознал свою тоску и спохватился.
Бабушке со сном повезло- перевал- базу увидела, на пассажиров посмотрела, ещё и живой оттуда вышла. Ох уж чудесные сны на эту тему снятся.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#4 написал: neststalin
Сегодня, 11:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 146
спасибо за историю, плюс. Очень интересный сон.
Зарегистрирован: 18.06.2018
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:30
0
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Репутация: (220|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 451
Да, необычный сон. Такой сон, уж точно, на всю жизнь запомнится. В историю верю,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#6 написал: верю-не верю
Сегодня, 13:21
0
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 505
По видимому, этот человек был очень одиноким. Скучно жил, тосковал. Пришло время уходить, а и провести некому. Пригласил добрую соседку проводить его. Вот как в жизни и в смерти бывает тяжело тому, кто остался один. sad
За историю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 13:32
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 541
Цитата: верю-не верю
Пригласил добрую соседку проводить его.

Да он её за собой тянул, скучно вдруг ему и одиноко сделалось. При жизни надо на людей внимание обращать.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
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