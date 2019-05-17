Ведьмино проклятие

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 733 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:16 by

Иной раз случаются вещи, которые сложно описать без терминов "потусторонние", "мистика" и "проклятие"...Конец учебного года, сессия закрыта, самое время отметить... Вместе с одногруппниками скинулись деньгами, затарили целую машину продуктов и рванули "в гости" к бабушке с дедом, в деревню. Довольно глухое место - 200 км от города, но тем даже лучше... Приняли нас просто прекрасно: постелили в домике для гостей, дед баньку растопил заранее, бабуля пирожков напекла!Приехав, мы с Антоном отправились помочь по хозяйству бабушке, остальные пока выкидывали вещи из машины. Спустя, наверное, час мы всей компанией сидели в бане... Хорошо! После посидели на улице, поговорили по душам под пиво, честно, я не знаю, сколько времени прошло, но на дворе была глубокая ночь... Вдруг метрах в 20 от себя слышим истошный крик, визг, маты - голос женский, даже старческий. Выглянули за ограду - стоит бабка, вся в лохмотьях, орёт в пустоту. Чего только не увидишь...На следующее утро рассказали бабушке, на что ответила:Не обращайте внимание, с ума сошла... Давно.И ладно бы один раз, НО... Мы это каждую ночь слышали, будто специально приходила и орала!Спустя несколько дней пребывания в деревне, случилось так, что, подрядившись помочь бабуле, я пошёл на колодец, воды набрать. Стою, поднимаю ведро, бац - сбоку у меня стоит старуха, знаете, не бабуля, не бабушка - СТАРУХА! Маленького роста, вся в морщинах, взгляд жуткий, казалось, насквозь видит. Молча стоит, улыбается... Безумно. Я сразу понял, кого встретил...Этой же ночью я проснулся от чьего-то голоса:- Вставай, вставай, вставай, вставай!Сперва я подумал, что сон, однако затем я услышал, как орёт Антон. Открыв глаза, я увидел ту самую старуху, стоящую в дверях домика, и Антона, который, вжавшись в угол, орал:- Уйди, сгинь!А та, знай себе, хохочет!- Вставай, вставай! Разрублю тебя, с собой заберу!В её руках блеснуло лезвие то ли широкого ножа, то ли топора!Я рванул с кровати, плечом вытолкнул её прочь, запер дверь на засов, еще и тумбу приставил... И глазами по пять рублей уставился на Антона, мол, объяснишь?! Тем временем, снаружи донеслось:- Мы еще встретимся...Антоха лишь отмахнулся, мол, завтра, всё завтра... Стоит ли говорить, что глаз мы больше не сомкнули?Утром, придя к его бабушке, мы рассказали о ночном происшествии. Бабушка, немного помолчав, поведала нам следующее:- Она ведьмой была. Да и сейчас, наверное... Когда Антоша маленький был, лет 7 или 8, кажется, он тут у домика бегал, хлеб свежевыпеченный жевал. Та старуха, как назло, оказалась рядом и попросила кусочек... Конечно, Антон не поделился. Жалко, да и боялся он её, все боялись...Мы дружно посмотрели на парня... А бабуля продолжала:- Тогда она сказала Антошке: "Ну, мы с тобой, сынок, еще увидимся". Дальше произошли совсем странные вещи: на шейке у Антона появились 3 царапины. Как кольцо... Покажешь?Действительно, мы вспомнили, что будучи в бане, кто-то задал вопрос по поводу этих порезов, на что Антон отмахнулся.Дальше заговорил сам Антон:- Тогда мне тяжело дышать было, задыхался. Поэтому я каждый год в больнице лежу... Я заметил, что с возрастом эти царапины шире становятся, будто "кольцо" смыкается.Антон замолчал...- Вчера порезы полностью охватили шею. А проснулся я от того, что начал задыхаться, а она - появилась после... Не знаю, что будет дальше, но я хочу уехать!Естественно, его решение мы поддержали. Антону нужно было в больницу, да и оставаться по соседству с ведьмой - плохая идея.Антон до сих пор жив, хотя с каждым годом "болезнь" прогрессирует, дышать всё тяжелее. Так что это такое, как это объяснить?Ничего на ум, кроме проклятия, не приходит...Автор неизвестен.

Ключевые слова: Одногруппники деревня машина посиделки крик старуха голос порезы на шее проклятье

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