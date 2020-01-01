Заклинание на удушение маленьких детей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

mja Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:53 by

Кто читал мои истории, тот в курсе бабушкиной квартиры, где часто со мной и с бабушкой что-то происходило. Вот ещё один случай, который я хорошо запомнила, несмотря на свой маленький возраст. Расписывать литературно не стану. Самая суть ниже изложена...Мои папа и мама тогда жили вместе еще у родителей папы. Папа маме изменял. Позже они развелись. Но папины подружки мамы моей особо не стеснялись. Даже ее близкая подружка, которую он часто провожал до дома вечерами от нас (это все со слов мамы). Мне было года 2-3. Не больше. Бабушкина смежная квартира: дальняя комната - спальня, из нее выход в зал и из зала коридор на кухню, и из квартиры. Обычная пятиэтажка. Моя кроватка детская стояла в спальне сразу за дверью, у стены. Даже бабушка мне говорила, что когда меня клали в кровать, я орала и плакала, цепляясь за плечи бабушки или мамы. Я даже сама это помню хорошо. Сейчас пишу, и перед глазами эта картинка. Видимо, от испуга сильного. Так вот. Меня клали и закрывали дверь, и я оставалась в комнате одна. И ко мне долго могли не подходить, даже если я ревела и звала в истерике.А вот почему я плакала. Когда я оставалась одна, через пару минут, не больше, к моим ногам подползали уголки одеяла моего. Ну это вот как сейчас ощущения помню. Мееедлееенно. Я ноги поджимала. А они подползали и обвивали ноги. Когда уже некуда было поджимать, я начинала орать и реветь в истерике. Мне никто не верил. Даже когда я маме рассказывала, уже будучи школьницей. И вот, в 2009 году, на работе, я своей подруге рассказала это за чашечкой чая после работы, и она мне рассказала кое-что интересное. Сама подруга из деревни в Новосибирской области. И в её деревне жила ведьма. Её дом обходили стороной, потому что она могла что-то крикнуть в след, ну и у человека были неприятности. После смерти ведьмы, в её доме нашли книгу, там были всякие заклинания, наведения порчи и прочее, и одно из них было это: удушение младенца, где с помощью заклинаний руки ведьмы становились верхними уголками одеяла, а ноги нижними уголками одеяла. Она мне это говорила и сама из-за страха рассказанного аж прослезилась, и я напугалась. Видимо, я мешала кому-то, видимо, подружки папы даже на такое пошли... хотя даже сестра моей мамы, после ссоры с ней, сказала моей маме, что поставила свечки в церкви мне за упокой...

Ключевые слова: Одеяло ведьма кроватка авторская история

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