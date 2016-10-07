Женщина с блюдцем

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 839 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 07:53 by

Сразу хочу сказать, случилось не со мной, но прямо напротив моего дома в деревне. Знаю все со слов самих очевидцев и переживших. Началось все этой весной, когда наш сосед напротив – добрейший, правильный человек, который до этого ни капли в рот не брал, – напился и решил поехать окучивать картошку на тракторе. В иные разы ему это удавалось отлично: хоть и расположен его огород на краю внушительной горки, выруливал он там мастерски. А тут, в силу того, что пьян был – не смог и прямо в этом тракторе скатился под гору.Но вроде бы все обошлось, достали его с ушибами только, да синяками. И еще месяца 2 он жил преспокойно. Летом ему неожиданно стало плохо, и его срочно увезли в нашу местную больницу, а затем в городскую. А после, когда увидели, что творится в его голове (в прямом смысле. У него с момента того несчастного случая правая половина мозга просто сдвинулась, и к ней перестал поступать кислород, как он жил - непонятно) – решили везти в смоленскую больницу.Довезли, значит, положили в реанимацию. А жена его осталась дома. Тут надо сделать отступление и сказать, что эта женщина у нас в деревне давно считается знахаркой, колдуньей, но очень доброй и всегда готовой помочь – к ней многие ходят, даже приезжают из других деревень. Так вот, на вторую ночь, когда её муж лежал в больнице – она всю ночь не могла заснуть. Ей было очень неуютно и тревожно. Было, наверное, часов 12 ночи-начало первого – и как раз в этом время мой хороший друг шёл ко мне мимо её дома. А дальше было то, что мой друг до сих пор не может забыть.Идёт он мимо дома и только поравнялся с палисадником, как видит, что прямо из-за угла дома, через забор палисадника выплывает женщина. С его слов: вроде бы одета на старый манер – платок на плечах, старинное платье и распущенные черные волосы. Самое жуткое, что у нее не было видно ног из-под юбки, она словно парила над землей. В руках женщина держала блюдце и что-то шептала над ним. Вдруг она повернулась лицом к дому и что-то сдула с блюдца, а затем шарахнула его об землю. Причем друг мой слышал характерный звук бьющейся посуды. А когда она резко нырнула в палисадник и там исчезла, мой друг попытался убежать, но не смог - он просто упал на колени и дико заорал.Вот тут уже и выбежала я. Я как раз сидела на террасе и ждала его. Естественно, услышав крик, я сразу выбежала. Сказать, что я нашла друга в шоковом состоянии – не сказать ничего. Глаза раскрыты широко-широко, все тело напряжено, смотрит в палисадник и орет, а на виске видна тонкая седая прядь. Я кое-как подняла его и повела в дом. Усадила на диван, сделала укол успокоительного и до утра отпаивала чаем.Под утро он кое-как рассказал, что случилось. Я сходила за той самой соседкой и привела её. Он еще раз рассказал все, и она подтвердила, что примерно в тот самый момент, как та женщина разбила блюдце, у нее дома также со стола упало блюдце – а утром ей позвонили из больницы и сказали, что муж её умер этой ночью, как раз в районе двенадцати-часа ночи. Она же и сказала, что он мог видеть смерть и посоветовала отвезти его в церквушку на самой окраине города.Вот такая история.Автор - Verlaine.

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