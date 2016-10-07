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Истории из жизни

Женщина с блюдцем

Женщина с блюдцем


Сразу хочу сказать, случилось не со мной, но прямо напротив моего дома в деревне. Знаю все со слов самих очевидцев и переживших. Началось все этой весной, когда наш сосед напротив – добрейший, правильный человек, который до этого ни капли в рот не брал, – напился и решил поехать окучивать картошку на тракторе. В иные разы ему это удавалось отлично: хоть и расположен его огород на краю внушительной горки, выруливал он там мастерски. А тут, в силу того, что пьян был – не смог и прямо в этом тракторе скатился под гору.

Но вроде бы все обошлось, достали его с ушибами только, да синяками. И еще месяца 2 он жил преспокойно. Летом ему неожиданно стало плохо, и его срочно увезли в нашу местную больницу, а затем в городскую. А после, когда увидели, что творится в его голове (в прямом смысле. У него с момента того несчастного случая правая половина мозга просто сдвинулась, и к ней перестал поступать кислород, как он жил - непонятно) – решили везти в смоленскую больницу.

Довезли, значит, положили в реанимацию. А жена его осталась дома. Тут надо сделать отступление и сказать, что эта женщина у нас в деревне давно считается знахаркой, колдуньей, но очень доброй и всегда готовой помочь – к ней многие ходят, даже приезжают из других деревень. Так вот, на вторую ночь, когда её муж лежал в больнице – она всю ночь не могла заснуть. Ей было очень неуютно и тревожно. Было, наверное, часов 12 ночи-начало первого – и как раз в этом время мой хороший друг шёл ко мне мимо её дома. А дальше было то, что мой друг до сих пор не может забыть.

Идёт он мимо дома и только поравнялся с палисадником, как видит, что прямо из-за угла дома, через забор палисадника выплывает женщина. С его слов: вроде бы одета на старый манер – платок на плечах, старинное платье и распущенные черные волосы. Самое жуткое, что у нее не было видно ног из-под юбки, она словно парила над землей. В руках женщина держала блюдце и что-то шептала над ним. Вдруг она повернулась лицом к дому и что-то сдула с блюдца, а затем шарахнула его об землю. Причем друг мой слышал характерный звук бьющейся посуды. А когда она резко нырнула в палисадник и там исчезла, мой друг попытался убежать, но не смог - он просто упал на колени и дико заорал.

Вот тут уже и выбежала я. Я как раз сидела на террасе и ждала его. Естественно, услышав крик, я сразу выбежала. Сказать, что я нашла друга в шоковом состоянии – не сказать ничего. Глаза раскрыты широко-широко, все тело напряжено, смотрит в палисадник и орет, а на виске видна тонкая седая прядь. Я кое-как подняла его и повела в дом. Усадила на диван, сделала укол успокоительного и до утра отпаивала чаем.

Под утро он кое-как рассказал, что случилось. Я сходила за той самой соседкой и привела её. Он еще раз рассказал все, и она подтвердила, что примерно в тот самый момент, как та женщина разбила блюдце, у нее дома также со стола упало блюдце – а утром ей позвонили из больницы и сказали, что муж её умер этой ночью, как раз в районе двенадцати-часа ночи. Она же и сказала, что он мог видеть смерть и посоветовала отвезти его в церквушку на самой окраине города.

Вот такая история.

Автор - Verlaine.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:53
Сегодня, 07:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 839Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Деревня сосед огород трактор ушибы больница реанимация призрак блюдце смерть

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Сегодня, 08:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 666
Интересно. К мужику смерть, наверное, пришла с косой, а к его жене - с блюдцем. Но самый интересный вопрос - почему непьющий мужик вдруг напился? В ответе на нем суть истории.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 604
У мужчины, если он преспокойно жил 2 месяца, скорее всего, случился инсульт летом.
Всё хорошо в истории, но изящно только до момента колен и дикого ора. Значит, на всю ночь чай, мягкий диван, жаркий укол успокоительного, седая прядь и прочая лабуда - выдумки, а всё что до этого - правда.
Вот что скажу, серьёзные знахари всегда работают с вибрациями и, ради того, чтобы вылечить больного напускают в судьбу его или своего рода всякого всего отрывочного и энергетически законченного - это для перераспределения энергии и для забора жизненной силы.
Скорее всего, в далёком прошлом (можно, конечно, определить век по одежде, если бы объявился автор, или, лучше сказать тот "седой" парень, для более точного описания одеяния женщины), пра-пра-пра-пра-пра-бабка хозяйки вытаскивала смертельно больного ребёнка, потому что она проникла именно в своё род и получила энергию от мужа хозяйки. В принципе, мужчина всё равно бы умер, но он умер раньше положенного срока. Мастерски было выбрано время и состояния мужчины.
Та женщина из прошлого обладала невероятными данными. Она в трансе через астрал вошла в будущее, да ещё протащила туда блюдце. Плюс за историю, без сомнения. Огромное спасибо субъекту Сделано в СССР за информацию.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:58
+1
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Репутация: (2368|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 183
Для чего смерти приходить в дом, да еще с блюдцем. Я думаю это какая-то совершенно материальная женщина была, которая переложила чью-то хворь на умирающего.
Версия Eifersucht тоже очень хороша. За историю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: верю-не верю
Сегодня, 12:42
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 451
Цитата: Eifersucht
Огромное спасибо субъекту Сделано в СССР за информацию.


Присоединяюсь со своим плюсом .
Сделано в СССР трудится без выходных и праздников.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#5 написал: daytaler
Сегодня, 14:21
0
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Комментариев: 793
Можно ещё предположить войну меж операторами.Одна лечит, а вот вторая калечит.Видать та, что калечит, уже замаялась с ней бороться и просто устранила мужа, дала понять знахарке в такой ужасной форме, что она хозяйка судеб в деревне.В это я ещё поверю.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#6 написал: marzzz
Сегодня, 14:54
0
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Публикаций: 107
Комментариев: 7 268
Михалыч, спасибо за денно и нощный труд. Плюс тебе от благодарной публики.

Правда, сама публикация после этого лишина доверия:
смотрит в палисадник и орет, а на виске видна тонкая седая прядь. Я кое-как подняла его и повела в дом. Усадила на диван, сделала укол успокоительного
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
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