Дом на кладбище

Ущипнули

Кошки, видевшие мертвецов

Призрак-хулиган

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:22 by

Говорят, что половина Улан-Удэ построена на костях. Я живу в одной из многочисленных пятиэтажек в 20А квартале и часто от соседей, особенно от тех, кто поселился здесь очень давно, слышу, что им приходилось сталкиваться с чем-то сверхъестественным….Старожилы утверждают, что на месте здешних домов полвека назад было кладбище. А когда началась застройка, экскаваторы перекопали все вокруг: то и дело на поверхности оказывались старые гробы, человеческие черепа и другие останки скелетов. Никто, конечно, и не думал перезахоранивать усопших. Все буквально перемололи и на этом ужасе были возведены новенькие дома.Первые жильцы сразу поняли, что жить на разрушенном кладбище – не очень-то приятно. Моя бабушка как раз была одной из тех, кто первым купил квартиру в новом доме. Она вспоминает, что священники, шаманы всех мастей были настолько частыми гостями в их доме, что уже никто не удивлялся. Квартальские освящали свои жилища, кропили святой водой квартиры, делали разные обряды и на ночь оставляли блюдце с молоком. Но все без толку. Баба Вера в те года как раз родила моего отца и летом, во дворе, мамочки с колясками да бабули с внучатами то и дело обсуждали между собой происходящее. Вот лишь некоторые истории, которые ей удалось вспомнить.Так, соседка, молодая жена военного, утверждала, что ее всегда спокойная дочка шести месяцев от роду начала рыдать, едва они переступили порог квартиры. Малышка смотрела куда-то вдаль и заходилась в плаче так, что создавалось ощущение, будто ее кто-то нарочно пугает. Крошечная девочка могла спокойно спать и вдруг буквально подскакивать в кроватке с диким криком, будто ущипнули. А однажды, после очередного «концерта», мать заметила на ножке ребенка синяк: казалось, что ее и вправду кто-то щипнул!Любовь Ивановна, этажом ниже, жаловалась, что от нее сбежало уже три кота, хотя раньше, в другом доме, такого никогда не было. По ее словам, первый Мурзик, переехавший вместе с хозяйкой, по ночам истошно, душераздирающе кричал, а утром, едва женщина открыла дверь, собравшись на работу, как животное с крейсерской скоростью вылетело на улицу, и догнать его, как ни старалась хозяйка, не смогла. Любительница домашних животных от расстройства буквально через неделю обзавелась новым хвостатым, но и он, не прожив и трех дней, сбежал, спрыгнув с балкона второго этажа. Третий же питомец, оберегаемый как зеница ока, не выпускался даже на балкон. Однако с ним пришлось добровольно попрощаться, ибо орал несчастный так истошно, что слышно было даже через стенку. От душераздирающего мяуканья, как призналась сама Любочка, кровь стыла в жилах. В общем, кота отдали родственникам и больше никого не заводили в этой квартире, от греха подальше.Историю поведала мать-одиночка Таня. 30-летняя молодая женщина на новое место приехала с шестилетним сыном. Ходили слухи, что квартиру ей купил богатый женатый любовник. Местные кумушки болтали, мол, иначе, откуда деньги у бедной библиотекарши на трехкомнатную квартирку, да еще и ремонт там она сделала по тем временам неплохой. Но суть не в этом. Жила она значит с сыночком одна, в хоромах на 64 квадрата. Сама спала в комнате, ребенок - в детской.«Лежу, сплю, - вспоминает Таня, - Слышу, топоток такой мелкий, как Борька мой бегает. Ну, думаю, опять боится, сейчас ко мне запрыгнет».Девушка уже и подвинулась в ожидании сына. Но ребенок не зашел в комнату. Нехотя Таня открыла глаза и глянула в сторону открытой двери: в коридоре маячил силуэт сына, однако малыш стоял и не спешил заходить к матери. Она окликнула мальчика по имени, но сынишка повернулся и убежал в сторону кухни. Удивившись такому поведению, Татьяна встала и пошла на кухню, но его там не было… Холодея от ужаса женщина добежала до детской и включила свет: сын спал в своей кровати! В ту ночь они спали с включенным светом.Где-то через неделю после произошедшего Таня принимала ванну. Основательно вымывшись, она стояла перед зеркалом, нанося крем на лицо, вдруг дверь позади скрипнула, и мокрую спину обдало холодком. Кто-то то легонько, крохотными пальчиками коснулся ее бедра. Девушка разозлилась и отчеканила, не поворачиваясь: «Борис, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не входил, когда я моюсь!». И тут же Таня покрылась мурашками, ведь дома она была одна! Борька-то в садике еще! Резким движением она повернулась назад и вновь, как той ночью, увидела мелькнувший детский силуэт.После этого случая Таня объявила всем во дворе, что будет продавать квартиру, а сама съедет к матери. Так она и сделала, а в ее жилье вселилась семейная бездетная пара. Во дворе их видели редко, так что бабушка не знает, пугал ли их призрак ребенка.Автор - Лилия Григорьева.

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