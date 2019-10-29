Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Зловредный дух

Зловредный дух


Было это лет 10 назад. В то время у нас с мужем не было своего угла, а жить с родителями не хотелось. Пришлось снимать дом. Сами мы иволгинские, поэтому решили и домик снять в районном центре. Искали, что подешевле. И нашли совсем крохотное, но вполне приличное жилье на окраине села. Сдавала его хорошо одетая женщина, поэтому не сомневаясь мы въехали. В первую же ночь заболел трехлетний сын. Он как будто бредил и все время махал руками перед лицом, словно пытаясь что-то или кого-то отогнать. На утро вызвала неотложку, и приехавшие врачи диагностировали бронхит. Мы пропили курс антибиотиков, давали ребенку жаропонижающее, но болезнь то проходила, то опять возвращалась. Наш участковый педиатр все грешила на повторное инфицирование. Мы трижды ложились в больницу, а, вернувшись, опять заболевали. Это был какой-то кошмар.

Я не знаю, чем бы все это кончилось, но однажды ко мне подошла соседка, баба Зина и заговорщицки зашептала: «Уезжай, Нинка, из этого дома.Ты маленькая была, не помнишь, поди, что здесь Лариса Прокопьевна жила, ох, злая была. А детей терпеть не могла! Она же дочку свою с новорожденным внуком выгнала, мол, плач терпеть не могу. Так и померла в одиночестве. Небось, дух ее теперь твоего сына со свету сжить хочет!».

В другое время я, конечно, не поверила бы россказням деревенской сплетницы, но силы были на исходе, и я решила попробовать. К моему изумлению, муж сразу же согласился на переезд: оказывается, он и сам подозревал, что тут дело нечистым пахнет. Собрались мы и переехали к моим родителям. Совпадение или нет, но Петяша сразу перестал болеть и больше мы про бронхит даже не слышали.


Автор - Нина Богатых.
Источник.

Сегодня, 16:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 588Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Семья ночь болезнь сын переезд выздоровление

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Barbelo
Сегодня, 17:19
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 100
Может мистика, а может и нет. Фиг знает. Плюс поставила.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#2 написал: neststalin
Сегодня, 19:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 144
не спроста видимо все так , плюс
Зарегистрирован: 18.06.2018
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 055
Да вот поди разберись, если бабка так детей ненавидела. Главное Петрушка выздоровел. Может дом впитал всю эту негативную энергетику.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.