Зловредный дух

Сделано_в_СССР Просмотров: 588 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 16:23 by

Было это лет 10 назад. В то время у нас с мужем не было своего угла, а жить с родителями не хотелось. Пришлось снимать дом. Сами мы иволгинские, поэтому решили и домик снять в районном центре. Искали, что подешевле. И нашли совсем крохотное, но вполне приличное жилье на окраине села. Сдавала его хорошо одетая женщина, поэтому не сомневаясь мы въехали. В первую же ночь заболел трехлетний сын. Он как будто бредил и все время махал руками перед лицом, словно пытаясь что-то или кого-то отогнать. На утро вызвала неотложку, и приехавшие врачи диагностировали бронхит. Мы пропили курс антибиотиков, давали ребенку жаропонижающее, но болезнь то проходила, то опять возвращалась. Наш участковый педиатр все грешила на повторное инфицирование. Мы трижды ложились в больницу, а, вернувшись, опять заболевали. Это был какой-то кошмар.Я не знаю, чем бы все это кончилось, но однажды ко мне подошла соседка, баба Зина и заговорщицки зашептала: «Уезжай, Нинка, из этого дома.Ты маленькая была, не помнишь, поди, что здесь Лариса Прокопьевна жила, ох, злая была. А детей терпеть не могла! Она же дочку свою с новорожденным внуком выгнала, мол, плач терпеть не могу. Так и померла в одиночестве. Небось, дух ее теперь твоего сына со свету сжить хочет!».В другое время я, конечно, не поверила бы россказням деревенской сплетницы, но силы были на исходе, и я решила попробовать. К моему изумлению, муж сразу же согласился на переезд: оказывается, он и сам подозревал, что тут дело нечистым пахнет. Собрались мы и переехали к моим родителям. Совпадение или нет, но Петяша сразу перестал болеть и больше мы про бронхит даже не слышали.Автор - Нина Богатых.

Ключевые слова: Семья ночь болезнь сын переезд выздоровление

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