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Истории из жизни

Тайны Братского водохранилища

Тайны Братского водохранилища


Ровно 57 лет назад, в июле 1961 года, в Иркутской области началось наполнение Братского водохранилища. Он стал вторым в мире по величине искусственным водоемом и поглотил огромное количество больших и маленьких деревень. Перед затоплением среди людей, живущих по берегам Ангары, началась настоящая паника: они перевозили дома, ценные вещи, а некоторые даже выкапывали трупы родных, чтобы перезахоронить их на новом месте. Среди спешащих переехать была и Алла Кузьминична. Она рассказала эту мистическую историю моей бабушке – своей лучшей подруге.

Аллочке в то время было всего 16 лет. Вместе с отцом на протяжении нескольких недель она на телеге, запряженной усталой кобылой, перевозила свои пожитки в деревню, которая не подлежала затоплению. Последним на новое место жительство отправился их дом. Сыновей у отца не было, Алла была единственным ребенком, поэтому наравне с соседями мужчинами девушка помогала по бревнышкам разбирать жилище, в котором родилась и выросла.

- Помню, в деревне вечерами вой стоял: бабы, девки плакали – никто не хотел с насиженного места рваться, а каково было старикам, что одни остались? Благо, деревня дружная была, мы своим всем помогли переехать. Сегодня, например, Прокопьевских перевозили, завтра - Савельевых, - вспоминала баба Алла спустя много лет.

После того, как деревня опустела и все дома, скот и вещи были вывезены, народ задумался о тех, кто сам уже никогда не поднимется.

- Мама моя, как и десятки других деревенских, лежала на местном кладбище, - рассказывала Алла Кузьминична. - Умерла она за год до случившегося. Отец мой, добрый плотник, справил ей хорошую домовину, оградку такую хорошую сделали. И вот суждено было мамочке уйти под воду. И даже на могилку к ней не прийти. Как так?
Похожим образом, видно, думали многие жители села, которому было суждено пропасть под бурными водами Ангары. Поэтому Алла не очень удивилась, когда потянулись на погост люди с телегами и лопатами. Они выкапывали гробы с останками родных, грузили на телеги и везли с собой на новое место жительство, где заново хоронили близких усопших.

- Я робко подошла к отцу и предложила увезти маму с собой, - со вздохом передает события прошлых лет пожилая женщина. - Но отец у меня был мужчиной суровым, он только отмахнулся: "О живых надо думать, Алла, а матери твоей уже все равно."

С ужасом юная девушка представляла, как воды Ангары поглотят последнее пристанище матери, как останки ее будут плавать в реке, и что некуда будет уже прийти поговорить на родительский день. На следующий день, мучимая сомнениями, Алла не выдержала и упросила соседа Гришу перевезти гроб с телом покойной на новое место упокоения. Гришка артачился, не хотелось ему против крутого нрава Кузьмича идти, но больно нравилась ему хрупкая Алла: «А может, в благодарность полюбит?».

Время у Гришани освободилось только к вечеру: уже смеркалось, когда парень с Аллой да двумя лопатами пришел на кладбище. В подмогу, чтобы не страшно было, ребята взяли пса Тишу. Рядом тихонько скреб копытом землю запряженный в телегу жеребец Сивка.

Перекрестившись, Алла и Григорий начали работу. Вдвоем откапывать достаточно глубокую могилу оказалось делом непростым. Гриша быстро умаялся и присел отдохнуть.

- Уже совсем стемнело к той поре, и так жутко мне стало! – баба Алла до сих пор передергивается от воспоминаний. - Деревня то пустая, все уже переехали, на километры вокруг – никого, только мы с Гришкой посреди разгромленного кладбища. Повсюду перекопанные могилы, кресты валяются, и Тишка еще, подлец, волчком крутится и воет, будто видит кого.
Беспокойно стал вести себя и Сивка: всегда спокойный и ласковый конь бил землю копытом, косил налившимся кровью глазом, а потом и вовсе рванул с места вместе с телегой. Григорий, ругаясь, помчался следом и, не разглядев в темноте, упал прямо в раскопанную могилу. Испуганная девушка побежала было на помощь к другу, но увиденное заставило ее застыть в праведном ужасе: кладбище будто заволокло туманом, в нем брели люди. Они шли какой-то уставшей, шатающейся походкой, как идет нетрезвый человек. Онемев от страха, Алла начала узнавать в них покойных земляков. Они не видели девушку, просто шли и тихо переговаривались между собой.

- Жуткое шествие прекратилось лишь на рассвете, с первыми лучами солнца туман рассеялся и исчезли последние силуэты покойных, - Алла Кузьминична на этом моменте всегда хваталась за сердце и большими глотками пила воду. - Молча я помогла Гришке выбраться из могилы, так же молча уехали мы прочь. Маму мы там так и оставили. Сил больше не было.
Об этой истории Алла Кузьминична молчала много лет. Не выдержала она только в 2016 году, когда вода на Братском водохранилище отошла почти на 150 метров и на песчаном берегу вскрылось старое кладбище. Помню, баба Алла очень плакала тогда, смотря по телевизору новости: «И моя мамочка где-то так же лежит одна под водой или косточки ее где-то плавают…».

Тайны Братского водохранилища



Автор - Ада Чернова.
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Сегодня, 22:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 212Комментарии: 0
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Ключевые слова: Братское водохранилище 1961 год деревня кладбище призраки могила туман перезахоронения

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