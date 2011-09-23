Предназначенные судьбой или злая шутка жизни

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Арлисская Просмотров: 748 Комментарии: 7 +8 Вчера, 21:22 by

Недавно прочитала тут одну историю, и так она оказалась похожа на мою, что решила я рассказать о той своей части жизни, в которую до сих пор не могу окончательно поверить.Сразу скажу, что текст не творческий и довольно скучный, так как больше похож на автобиографию глупой девчонки. Ни на что не претендую, просто очень хочется выговориться и, возможно, найти людей с похожей судьбой.Я себя помню чуть ли не с детского сада, и всю свою сознательную жизнь я чего – то ждала. Ребенком очень переживала, что не дотягиваю до какой – то планки, злилась на себя, когда не могла заправить кровать своими ещё маленькими ручками, когда криво резала хлеб. Злилась, что нужно так долго ждать, когда я дорасту до того, чего жду, но о чём никак не могу вспомнить…В школе пришло понимание того, что жду человека. Появлялись образы и то ли мечты, то ли воспоминания, которые я тщательно записывала в личные дневники. Мне казалось, что это воспоминания прошлого, но так как я никогда не верила в мистику, убеждала себя, что это детские романтические фантазии, которые не обошли, я думаю, ни одну девчонку.Хотя из романтического в них было только ожидание чуда. Я не видела ни отношений с этим человеком, ни семьи, ни будущего. Только общение и бесконечные путешествия, которые для меня, совершенно домашнего ребенка, которого и в соседний-то двор не пускали, были недостижимым чудом. Отсутствие друзей, строгие родители, и пятнадцатилетний, практически домашний арест, сделали из меня существо, которое совершенно не интересовалось реальной жизнью. Всё что я делала - делала ради той встречи, на которую даже не рассчитывала, но она была единственным мотиватором становиться лучше. Раз меня ждут приключения, значит нужно быть сильной, сообразительной, приспосабливаемой.После поступления в училище, внимание родителей ко мне угасло, и после пар я подолгу пропадала в лесу – через него вполне можно было добираться после учёбы домой, а если ходить разными дорогами, углубляясь в лес и делая крюк - получалось дольше, но интересней. К тому же, каждый поворот лесной тропинки заставлял сердце тревожно биться. Вдруг за поворотом ОН? Разумеется, никого не встречала, но обретя такую небольшую свободу и лесные прогулки, я решила дать шанс реальности.Так как моё училище было художественным, а все знают, что творческие люди немного не от мира сего, и у каждого свои тараканы в голове, мне довольно легко удалось найти своих первых друзей, и потянулись обычные будни, просто подростка иногда «витающего в облаках».Получилось так, что в 16 лет в моё училище, в мою группу, перевелся симпатичный парень, который совершенно не соответствовал придуманному мной образу, но всё же смог чем–то зацепить. Когда между нами возникла симпатия, я даже старалась себя убедить, что это тот самый человек, который грезился мне всю жизнь, но сердце не обманешь, и когда он признался мне в чувствах, я сказала ему как есть: «Нам 16 лет, мы дети, и не будем обманывать друг друга, что это любовь на всю жизнь. Ты мне очень нравишься, но в любой момент в мою жизнь может придти человек, которого я не люблю, но с которым уйду, бросив всё».Как ни странно, наши отношения не только не закончились через неделю, как я ожидала, а выдержали совместное окончание училища, поступление в институт, его уход в армию и возвращение.И вот, однажды, в самый обычный день, я шла по коридору института, с самыми обычными мыслями, пока не увидела до боли знакомую фигуру. Он стоял и таращился на меня так же удивленно, как и я на него. Я не знаю, сколько мы так стояли и смотрели друг на друга, но, в конце концов, его окликнула подруга, и я позорно сбежала, совершенно не веря в то, что только что видела собственными глазами. Для меня это было равноценно встрече с единорогом.После этой встречи я долго перечитывала свои детские дневники и не могла поверить в случившееся. Не знала как дальше жить, ведь все осталось таким, каким и было, но в то же время изменилось.Не буду описывать наши дальнейшие столкновения в институте, и сколько прошло времени с той первой встречи, скажу только, что в итоге он нашёл меня вконтакте и предложил встретиться.Не описать эмоции той встречи, неловкие объятья, после которых мы практически отпрыгнули друг от друга, так как даже запах оказался так знаком, что в глазах потемнело от страха, потому что в реальной жизни такого просто не бывает!Мы бесцельно бродили по улицам, знакомясь и узнавая как каждый из нас жил всё это время, невзначай задавая особые вопросы, просто чтобы убедиться в своих подозрениях. Ноги сами занесли нас через лес на берег Волги, где мы молча сидели остаток вечера, не думая ни о чём.Пока я училась в институте, мы общались как старые друзья, ходили друг к другу в гости, смотрели фильмы, гуляли в лесу и у реки.После учебы прогулки стали интересней и сложней. Мы уезжали в заповедник, где лазали по горам, изучали интересные места. Таким образом он готовил меня к 2018 году. Вот там и начались все те путешествия, о которых я так мечтала. Каждый день меня не покидало чувство дежа вю. Я посетила каждое место, о котором писала, несколько раз я чуть не погибла. Мы катались на коровах, вплавь (со спас жилетами) добрались до каждого из муравьиных островов. Убегали от собак, которых на нас спускали, забирались так высоко в горы, что наш город был виден целиком, и он показывал мне где и что находится. Я засыпала под низким тяжелым небом в поле подсолнухов, под звук далекой грозы, и чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Каждый раз, когда случалось что-то крайне неприятное, а это неизбежно в таких путешествиях, он крепко держал меня за плечи и просил пообещать, что, не смотря ни на что, я не откажусь от наших путешествий.Между нами никогда не было ничего романтического. Мы были товарищи, компаньоны, соратники. Когда мы гуляли вдвоем, все вокруг преображалось. Казалось, что мы попадали в другие миры. Мы гуляли с ранней весны и до начала зимы, смотрели как меняется природа, растения, небо…К сожалению, всё это очень не нравилось моему парню. Нет, он знал, что я никогда не смогу изменить ему, такие уж у нас отношения. Он ревновал именно к нашим прогулкам. Мы пытались гулять втроем, но естественно из этого ничего не вышло.И вот, уже почти два года я не видела того, кого ждала всю свою жизнь. И всё потому, что 11 лет назад решила пустить в свою жизнь человека, которого полюбила. Я ненавижу себя за это предательство, но сделать уже ничего нельзя.Он по-прежнему живёт в моем городе, ходит по тем же улицам. Перечитав дневники, я осознала, что все то, что я лелеяла и ждала всю жизнь, уместилось в один год. Мы сделали всё, что было записано. И больше нет никаких фантазий, снов и видений. Мечта стала реальностью и оставила меня совершенно потерянную в этом мире. Я настолько привыкла ЖДАТЬ, что теперь мне сложно просто жить и радоваться жизни.Остался один вопрос - ЗАЧЕМ. Зачем это всё было. Я не страдаю, живу как все, совершенно счастлива, я не одинока. Но до сих пор не могу понять, что это было, и к чему это злая шутка жизни.Внизу несколько фотографий тех мест, в которых навсегда осталась частица моей души.

Ключевые слова: Встреча ожидание путешествие авторская история

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