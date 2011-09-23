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Истории из жизни

Предназначенные судьбой или злая шутка жизни

Недавно прочитала тут одну историю, и так она оказалась похожа на мою, что решила я рассказать о той своей части жизни, в которую до сих пор не могу окончательно поверить.
Сразу скажу, что текст не творческий и довольно скучный, так как больше похож на автобиографию глупой девчонки. Ни на что не претендую, просто очень хочется выговориться и, возможно, найти людей с похожей судьбой.

Я себя помню чуть ли не с детского сада, и всю свою сознательную жизнь я чего – то ждала. Ребенком очень переживала, что не дотягиваю до какой – то планки, злилась на себя, когда не могла заправить кровать своими ещё маленькими ручками, когда криво резала хлеб. Злилась, что нужно так долго ждать, когда я дорасту до того, чего жду, но о чём никак не могу вспомнить…

В школе пришло понимание того, что жду человека. Появлялись образы и то ли мечты, то ли воспоминания, которые я тщательно записывала в личные дневники. Мне казалось, что это воспоминания прошлого, но так как я никогда не верила в мистику, убеждала себя, что это детские романтические фантазии, которые не обошли, я думаю, ни одну девчонку.
Хотя из романтического в них было только ожидание чуда. Я не видела ни отношений с этим человеком, ни семьи, ни будущего. Только общение и бесконечные путешествия, которые для меня, совершенно домашнего ребенка, которого и в соседний-то двор не пускали, были недостижимым чудом. Отсутствие друзей, строгие родители, и пятнадцатилетний, практически домашний арест, сделали из меня существо, которое совершенно не интересовалось реальной жизнью. Всё что я делала - делала ради той встречи, на которую даже не рассчитывала, но она была единственным мотиватором становиться лучше. Раз меня ждут приключения, значит нужно быть сильной, сообразительной, приспосабливаемой.

После поступления в училище, внимание родителей ко мне угасло, и после пар я подолгу пропадала в лесу – через него вполне можно было добираться после учёбы домой, а если ходить разными дорогами, углубляясь в лес и делая крюк - получалось дольше, но интересней. К тому же, каждый поворот лесной тропинки заставлял сердце тревожно биться. Вдруг за поворотом ОН? Разумеется, никого не встречала, но обретя такую небольшую свободу и лесные прогулки, я решила дать шанс реальности.
Так как моё училище было художественным, а все знают, что творческие люди немного не от мира сего, и у каждого свои тараканы в голове, мне довольно легко удалось найти своих первых друзей, и потянулись обычные будни, просто подростка иногда «витающего в облаках».

Получилось так, что в 16 лет в моё училище, в мою группу, перевелся симпатичный парень, который совершенно не соответствовал придуманному мной образу, но всё же смог чем–то зацепить. Когда между нами возникла симпатия, я даже старалась себя убедить, что это тот самый человек, который грезился мне всю жизнь, но сердце не обманешь, и когда он признался мне в чувствах, я сказала ему как есть: «Нам 16 лет, мы дети, и не будем обманывать друг друга, что это любовь на всю жизнь. Ты мне очень нравишься, но в любой момент в мою жизнь может придти человек, которого я не люблю, но с которым уйду, бросив всё».
Как ни странно, наши отношения не только не закончились через неделю, как я ожидала, а выдержали совместное окончание училища, поступление в институт, его уход в армию и возвращение.

И вот, однажды, в самый обычный день, я шла по коридору института, с самыми обычными мыслями, пока не увидела до боли знакомую фигуру. Он стоял и таращился на меня так же удивленно, как и я на него. Я не знаю, сколько мы так стояли и смотрели друг на друга, но, в конце концов, его окликнула подруга, и я позорно сбежала, совершенно не веря в то, что только что видела собственными глазами. Для меня это было равноценно встрече с единорогом.

После этой встречи я долго перечитывала свои детские дневники и не могла поверить в случившееся. Не знала как дальше жить, ведь все осталось таким, каким и было, но в то же время изменилось.
Не буду описывать наши дальнейшие столкновения в институте, и сколько прошло времени с той первой встречи, скажу только, что в итоге он нашёл меня вконтакте и предложил встретиться.
Не описать эмоции той встречи, неловкие объятья, после которых мы практически отпрыгнули друг от друга, так как даже запах оказался так знаком, что в глазах потемнело от страха, потому что в реальной жизни такого просто не бывает!

Мы бесцельно бродили по улицам, знакомясь и узнавая как каждый из нас жил всё это время, невзначай задавая особые вопросы, просто чтобы убедиться в своих подозрениях. Ноги сами занесли нас через лес на берег Волги, где мы молча сидели остаток вечера, не думая ни о чём.
Пока я училась в институте, мы общались как старые друзья, ходили друг к другу в гости, смотрели фильмы, гуляли в лесу и у реки.

После учебы прогулки стали интересней и сложней. Мы уезжали в заповедник, где лазали по горам, изучали интересные места. Таким образом он готовил меня к 2018 году. Вот там и начались все те путешествия, о которых я так мечтала. Каждый день меня не покидало чувство дежа вю. Я посетила каждое место, о котором писала, несколько раз я чуть не погибла. Мы катались на коровах, вплавь (со спас жилетами) добрались до каждого из муравьиных островов. Убегали от собак, которых на нас спускали, забирались так высоко в горы, что наш город был виден целиком, и он показывал мне где и что находится. Я засыпала под низким тяжелым небом в поле подсолнухов, под звук далекой грозы, и чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Каждый раз, когда случалось что-то крайне неприятное, а это неизбежно в таких путешествиях, он крепко держал меня за плечи и просил пообещать, что, не смотря ни на что, я не откажусь от наших путешествий.

Между нами никогда не было ничего романтического. Мы были товарищи, компаньоны, соратники. Когда мы гуляли вдвоем, все вокруг преображалось. Казалось, что мы попадали в другие миры. Мы гуляли с ранней весны и до начала зимы, смотрели как меняется природа, растения, небо…
К сожалению, всё это очень не нравилось моему парню. Нет, он знал, что я никогда не смогу изменить ему, такие уж у нас отношения. Он ревновал именно к нашим прогулкам. Мы пытались гулять втроем, но естественно из этого ничего не вышло.
И вот, уже почти два года я не видела того, кого ждала всю свою жизнь. И всё потому, что 11 лет назад решила пустить в свою жизнь человека, которого полюбила. Я ненавижу себя за это предательство, но сделать уже ничего нельзя.

Он по-прежнему живёт в моем городе, ходит по тем же улицам. Перечитав дневники, я осознала, что все то, что я лелеяла и ждала всю жизнь, уместилось в один год. Мы сделали всё, что было записано. И больше нет никаких фантазий, снов и видений. Мечта стала реальностью и оставила меня совершенно потерянную в этом мире. Я настолько привыкла ЖДАТЬ, что теперь мне сложно просто жить и радоваться жизни.
Остался один вопрос - ЗАЧЕМ. Зачем это всё было. Я не страдаю, живу как все, совершенно счастлива, я не одинока. Но до сих пор не могу понять, что это было, и к чему это злая шутка жизни.

Внизу несколько фотографий тех мест, в которых навсегда осталась частица моей души.
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни
Предназначенные судьбой или злая шутка жизни


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:22 by АрлисскаяПросмотров: 748Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Встреча ожидание путешествие авторская история

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 22:15
+2
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 352
Комментариев: 7 136
Извечное право выбора....
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:27
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 155
Какая шикарная история! Неужели так бывает? Видимо, этот человек был дан автору судьбой для того, чтобы испытать истинное счастье, и наоборот: автор был для этого же послан тому парню. Только жаль, что так ненадолго( good
Зарегистрирован: 9.11.2019
#3 написал: marzzz
Вчера, 23:35
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (585|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 246
Объект номер один:
Я не видела ни отношений с этим человеком, ни семьи, ни будущего. Только общение и бесконечные путешествия


Объект номер два:
Ты мне очень нравишься, но в любой момент в мою жизнь может придти человек, которого я не люблю, но с которым уйду, бросив всё


Вывод: Милочка, да Вы - собака на сене! crazy Или кавалеры, пардоньте, недоделанные какие-то, половинчатые.

Если серьезно, надо ждать Объект номер три, с которым иметь и любовь, и семью, и путешествия - все радости жизни в одном человеке. И чувство удовлетворенности наступит. stuck_out_tongue_winking_eye

Фотки действительно классные.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#4 написал: daytaler
Вчера, 23:58
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Комментариев: 727
Гуляли вы по выработанному карьеру.Симпатичные снимки.У нас вся земля изрыта роторными экскаваторами.Чем только углубления не называют.Гуляли и без страсти.Как-то даже не интересно.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#5 написал: Arhip
Сегодня, 01:23
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Какая-то сумбурная рефлексия.
А фотографии хорошие.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#6 написал: Barbelo
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Фотографии хорошие.
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#7 написал: Vampir Vite
Сегодня, 04:24
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Спустя годы вы будете смотреть на эту ситуацию иначе.
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