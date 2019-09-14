Спрятанная покойница

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 588 Комментарии: 2 +11 Сегодня, 16:35 by

Жили мы на пятом этаже, в одной из первых в Улан-Удэ девятиэтажек, в 20-м квартале.Под нами, на четвертом, жила семья: две сестры и дочь одной из них. Старшая сестра, Алена Бадмаевна, была учительницей, вполне адекватной дамой, уже пенсионеркой. Сестра ее, Валя – женщина не совсем психически здоровая, да и дочь, Наташа, ее не совсем в себе, про таких говорят: с тараканами в голове. Тем не менее, Наташка ходила в обычную школу, хоть и друзей у нее не было, но с учебой более-менее справлялась, а может, помогал авторитет тетушки учительницы.И все бы ничего, только весной 1998 года мои родители и соседи начали ощущать зловоние. Знаете, сразу нехорошие мысли по поводу той семьи затаились. Опасения оказались не напрасными. Оказывается, Алена Бадмаевна умерла, причем давненько, а сестричка с племянницей решили ее не хоронить, чтобы получать пенсию. Тело они положили на балкон, да вот не учли, что на улице теплеет, и соседи не дремлют.Но и это еще не самое неприятное. Бабушку, конечно, изъяли, похоронили, да только с тех самых пор, кто-нибудь из жильцов по весне все время встречает Алену Бадмаевну! И это вполне адекватные взрослые люди. Одни говорят, будто видели ее у лифта, другие - у технического балкона, третьи - за мусоропроводом. Стоит, молчит, укоризненно головой качает, будто осуждает за что…Автор - Милена Р.

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