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Истории из жизни

Спрятанная покойница

Спрятанная покойница


Жили мы на пятом этаже, в одной из первых в Улан-Удэ девятиэтажек, в 20-м квартале.

Под нами, на четвертом, жила семья: две сестры и дочь одной из них. Старшая сестра, Алена Бадмаевна, была учительницей, вполне адекватной дамой, уже пенсионеркой. Сестра ее, Валя – женщина не совсем психически здоровая, да и дочь, Наташа, ее не совсем в себе, про таких говорят: с тараканами в голове. Тем не менее, Наташка ходила в обычную школу, хоть и друзей у нее не было, но с учебой более-менее справлялась, а может, помогал авторитет тетушки учительницы.

И все бы ничего, только весной 1998 года мои родители и соседи начали ощущать зловоние. Знаете, сразу нехорошие мысли по поводу той семьи затаились. Опасения оказались не напрасными. Оказывается, Алена Бадмаевна умерла, причем давненько, а сестричка с племянницей решили ее не хоронить, чтобы получать пенсию. Тело они положили на балкон, да вот не учли, что на улице теплеет, и соседи не дремлют.

Но и это еще не самое неприятное. Бабушку, конечно, изъяли, похоронили, да только с тех самых пор, кто-нибудь из жильцов по весне все время встречает Алену Бадмаевну! И это вполне адекватные взрослые люди. Одни говорят, будто видели ее у лифта, другие - у технического балкона, третьи - за мусоропроводом. Стоит, молчит, укоризненно головой качает, будто осуждает за что…

Автор - Милена Р.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 588Комментарии: 2
+11

Ключевые слова: Квартира сёстры дочь покойница зловоние балкон соседи видение

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 17:53
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 192
Жуткая история. Только не понимаю, почему покойница смотрит соседей осуждающим взглядом и качает головой. Другие-то люди не виноваты в том, что с ней случилось. Или это так уже, «по привычке»... Вопрос из разряда риторических. expressionless
Зарегистрирован: 14.09.2019
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 21:44
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 123
Истории сегодня жуть, только на ночь и читать...
И уже в который раз убеждаюсь, что страшнее не мистика, а то, на что готовы идти люди ради выгоды, денег, признания....
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Зарегистрирован: 9.11.2019
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