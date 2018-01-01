Предупреждение

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:20 by

Мне приходилось ездить к маме на другой конец города через день или несколько дней подряд. У неё был сахарный диабет и как последствие – «диабетическая стопа», то есть палец на ноге был воспалён, и болел. В магазин она не ходила, все работы по её дому были на мне.Как– то я приехала к ней, а она мне говорит: «Видела сон. Стою я на горушке, а снизу под горкой забор. Сморю вниз, а около забора стоят мои мама, папа, Вера (сестра), Семён (муж), Валя (дочь). Стоят и смотрят, как будто ждут, когда я спущусь. Наверное, я скоро умру. Ждут они меня».К этому времени ни бабушки, ни дедушки, ни моего папы, ни моей сестры уже не было на этом свете. У меня что-то неприятное шевельнулось внутри. Я спросила: «Надеюсь, ты к ним не пошла?». Мама ответила, что нет. Я её успокоила, сказав, что это к перемене погоды. Мне самой хотелось в это верить.Через три дня мама умерла в больнице, тихо, под утро. Просто не проснулась.

Ключевые слова: Мама болезнь сон больница смерть история из жизни авторская история

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