"Добрые" люди

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:08

капитанская дочка Просмотров: 452 Комментарии: 17 +15 Сегодня, 14:08 by

Осень стоит сейчас замечательная. И в один из солнечных дней мы решили съездить в небольшой городок к моим родителям.Такого урожая не было давно! Мама и папа наперебой хвалились отличной картошкой, спелыми помидорами, золотистым луком, ароматными яблоками.Оставив мужчин на огороде, мы с мамой пошли готовить праздничный обед.И вот, когда уже томилось в духовке мясо с картошечкой, были нарезаны салатики, мы с мамой присели поговорить. Я расспрашивала ее про соседей - живы ли, здоровы, какие у них новости.Перечислив почти всех, мама сказала:- Тетя Валя сильно болеет, да и поделом ей!Я замерла.- Почему поделом? Вы же дружили?- Уже несколько лет не общаемся. С тех пор, как бабушка умерла. Я же тебе рассказывала. Нет?После смерти дедушки бабушку на зиму к себе забирали родители. Бабулечка моя была очень светлый и добрый человек. С ней с удовольствием общались все соседи, в том числе и тетя Валя. Мама и папа старались всегда помочь своей соседке - она одна растила троих детей. Та тоже помогала им по-соседски при каких-нибудь событиях. Тетя Валя была очень набожной и регулярно ходила в церковь.Бабуля прожила долгую жизнь, умерла она внезапно среди белого дня. Отца дома не было, мы далеко, мама растерялась - что делать? Она позвала соседок. Кто-то из них побежал в церковь, кто-то по магазинам, мама пошла в похоронное агенство.- Ты иди, не волнуйся, - сказала тетя Валя, - я ее пока обмою.Вечером, когда мы приехали, все уже было готово. Бабуля лежала в гробу, в нарядном однотонном платье и таком же шарфе.Когда мы утром поехали на кладбище, тетя Валя вызвалась вымыть по обычаю пол.Завершив все траурные мероприятия, мы разъехались по домам.Далее с маминых слов:"В ночь после похорон мне приснилась покойная мать, которая строго смотрела на меня и показывала рукой на платье, в котором я ходила на работу и качала головой. На следующий день, одеваясь, я случайно обнаружила несколько иголок в подоле у платья, на которое показывала покойница. Потом знающие люди мне сказали, что это сделана страшная порча на иголки, которые держат какое-то время во рту у покойника. Платье я выбросила, жалко, что не сожгла. Кроме Вали никто это сделать не мог. Она обмывала бабушку и была долго с ней одна. Мне сразу вспомнились слова одной из соседок, когда я хвалила Валю:- Вы ее плохо знаете! Это страшный человек!"Я сидела, как громом пораженная. Жутко разочаровываться в людях, которых знаешь почти с рождения.И очень больно и обидно, что злые поганые руки осквернили тело моей любимой бабули.Здоровья я тете Вале не желаю...

Ключевые слова: Бабушка порча иголки авторская история

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