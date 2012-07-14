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Истории из жизни

"Добрые" люди

Осень стоит сейчас замечательная. И в один из солнечных дней мы решили съездить в небольшой городок к моим родителям.

Такого урожая не было давно! Мама и папа наперебой хвалились отличной картошкой, спелыми помидорами, золотистым луком, ароматными яблоками.

Оставив мужчин на огороде, мы с мамой пошли готовить праздничный обед.
И вот, когда уже томилось в духовке мясо с картошечкой, были нарезаны салатики, мы с мамой присели поговорить. Я расспрашивала ее про соседей - живы ли, здоровы, какие у них новости.

Перечислив почти всех, мама сказала:
- Тетя Валя сильно болеет, да и поделом ей!
Я замерла.
- Почему поделом? Вы же дружили?
- Уже несколько лет не общаемся. С тех пор, как бабушка умерла. Я же тебе рассказывала. Нет?

После смерти дедушки бабушку на зиму к себе забирали родители. Бабулечка моя была очень светлый и добрый человек. С ней с удовольствием общались все соседи, в том числе и тетя Валя. Мама и папа старались всегда помочь своей соседке - она одна растила троих детей. Та тоже помогала им по-соседски при каких-нибудь событиях. Тетя Валя была очень набожной и регулярно ходила в церковь.

Бабуля прожила долгую жизнь, умерла она внезапно среди белого дня. Отца дома не было, мы далеко, мама растерялась - что делать? Она позвала соседок. Кто-то из них побежал в церковь, кто-то по магазинам, мама пошла в похоронное агенство.

- Ты иди, не волнуйся, - сказала тетя Валя, - я ее пока обмою.

Вечером, когда мы приехали, все уже было готово. Бабуля лежала в гробу, в нарядном однотонном платье и таком же шарфе.
Когда мы утром поехали на кладбище, тетя Валя вызвалась вымыть по обычаю пол.
Завершив все траурные мероприятия, мы разъехались по домам.

Далее с маминых слов:

"В ночь после похорон мне приснилась покойная мать, которая строго смотрела на меня и показывала рукой на платье, в котором я ходила на работу и качала головой. На следующий день, одеваясь, я случайно обнаружила несколько иголок в подоле у платья, на которое показывала покойница. Потом знающие люди мне сказали, что это сделана страшная порча на иголки, которые держат какое-то время во рту у покойника. Платье я выбросила, жалко, что не сожгла. Кроме Вали никто это сделать не мог. Она обмывала бабушку и была долго с ней одна. Мне сразу вспомнились слова одной из соседок, когда я хвалила Валю:

- Вы ее плохо знаете! Это страшный человек!"

Я сидела, как громом пораженная. Жутко разочаровываться в людях, которых знаешь почти с рождения.
И очень больно и обидно, что злые поганые руки осквернили тело моей любимой бабули.

Здоровья я тете Вале не желаю...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:08 by капитанская дочкаПросмотров: 452Комментарии: 17
+15

Ключевые слова: Бабушка порча иголки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:09
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (824|-1)
Публикаций: 306
Комментариев: 2 350
Ужасно, конечно, эти ведьмы сплошная антисанитария, а таких "добрых" людей... ну, вы поняли. В общем, плюс за историю, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Из истории не очень понятно, зачем эта Валя сделала порчу. Вроде по тексту с ней ладили
Зарегистрирован: 7.06.2018
#3 написал: Mary3.11.
Сегодня, 14:28
+4
Группа: Авторы
Репутация: (47|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 123
Цитата: Zero Endorphine
Из истории не очень понятно, зачем эта Валя сделала порчу. Вроде по тексту с ней ладили


Возможно, элементарная зависть. Вокруг полно таких " добрых" людей. Моя покойная мама всегда говорила :" Лучшая подружка- мама и подушка". Я сама очень общительный человек, но домой пускаю только очень проверенных людей, да и их стараюсь без присмотра не оставлять.За историю плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#4 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 14:41
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 484
Сколько таких тёть Валек на свете.
Повезло что воду после обмывания почившей вам в пищу не подмешали.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (156|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 463
Нет слов... и этой истории, соответствует тоже название "Тварь бессердечная". Хочется верить, что все же хороших людей больше, чем таких баб Валей. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 14:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 522
Цитата: Zero Endorphine
Из истории не очень понятно, зачем эта Валя сделала порчу. Вроде по тексту с ней ладили

Я так думаю, хотела она маму автора на тот свет отправить, а сама за мужа ее выскочить замуж - все ж троих детей одна воспитывала, вот и завидовала полной семье соседки.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: Qusto
Сегодня, 14:48
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (824|-1)
Публикаций: 306
Комментариев: 2 350
Цитата: Волжская О.В.
Повезло что воду после обмывания почившей вам в пищу не подмешали.


green

Хорошо, что я не ел, когда это прочитал... Вот каким надо быть гнилым в душе, ужасным и бесчеловечным, чтоб такое делать?
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:55
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1336|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 653
Хорошо, что вовремя всё обнаружено. Сильная видать защита от матушки покойницы.

Меня порадовал хороший урожай — это ж так приятно)
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#9 написал: Ольга 1981
Сегодня, 15:04
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 207
Цитата: Волжская О.В.
Сколько таких тёть Валек на свете.
Повезло что воду после обмывания почившей вам в пищу не подмешали.
Плюс.

И такое бывает?!?! Кошмар! Что движет этими людьми? Даже людьми таких трудно назвать!
А у нас с сестрой была подруга детства. Наши родители дружили,ну и мы естественно. И вот 2 года ни я ни сестра не общаемся с ней вообще. Вот почему. Эта подруга, Ира, часто приходила к моей сестре, поболтать, поплакаться и т.д. А при генеральной уборке сестра нашла в батареях цыганскую иглу, обмотанную какими то волосами и нитками. А за унитазом черную землю. Она еще голову ломала откуда все это. Потом ей одна женщина сказала, что возможно это подклад. Ну она все это просто выкинула, мы незнающие в этом деле. И вот очередной раз пришла эта подруга. Сестра ее к стенке прижала, мол, говори зачем ты это сделала, кроме тебя некому. Ну та и призналась. Сказала, что просто завидовала, что у них с мужем все хорошо, а ей не везет в жизни. Сестра ей по лицу нащелкала и прогнала. А муж у моей сестры, кстати, недавно умер. Замечательный человек! Не знаю, связано это с подкладом или нет..
Зарегистрирован: 13.12.2017
#10 написал: Asheera
Сегодня, 15:19
+1
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Комментариев: 682
Тетя Валя была очень набожной и регулярно ходила в церковь.

Такие набожность изображают, ага.
Плюс. Жуть.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:20
+2
Группа: Журналисты
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Комментариев: 8 415
Все люди добрые, пока спят скрипя зубами к стенке. И чего это т.Вале вздумалось порчу наводить? Чему позавидовала? Зачем, за что, да много вопросов. Вот тебе и добрый человек. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#12 написал: conjure one
Сегодня, 15:26
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Комментариев: 2 191
Так разочароваться в людях, вероятно, страшнее, чем сама порча. От последней ещё можно избавиться, а вот разочарование останется на всю жизнь. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#13 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 15:30
+3
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Комментариев: 337
Хм. Одному чуваку, ошивающемуся при церкви, ряса как-то не мешала пытаться ущипнуть меня за зад и отпускать похабные шутеечки на тему минета. Это так, о взаимосвязи личных качеств с посещением церкви.
А ещё меня несколько умилила манера приплетать сразу зависть к наличию мужа. Да мало ли поводов подгадить может быть? Чего-то там не то ляпнул, не то сделал, а то и просто кто-то не с той ноги встал.
На меня некоторые "счастливо замужние" шипели, что у меня шмоток, видите ли, много, по их мнению. И вообще мне делать нефиг, раз ни мужа, ни детей) И деньги-то я на ерунду трачу, и шубы у меня какого хрена, пуховики есть, и кто мне их подарил, когда мы с мамой живём, и вообще я ужас-ужас... Бла-бла-бла!
Валентину, как заметили, оправдать не пытаюсь. Просто хочу сказать, что поводов подосГать могло быть много.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#14 написал: Космонасть
Сегодня, 15:31
+2
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Репутация: (692|0)
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Комментариев: 1 423
Когда отец умер, одна наша соседка прям во время панихиды лезла в гроб, чтоб забрать веревочки такие, ( кто знает, тот поймёт, долго и неприятно расписывать, для чего они). Мне крайне неприятны люди, которые лезут в такие дела , ничего там не понимая, ещё и во вред другим.Обратку ещё никто не отменял.
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 15:46
+2
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1902|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 373
Цитата: conjure one
Так разочароваться в людях, вероятно, страшнее, чем сама порча.

Вот и у меня такая мысль была при прочтении, иной раз думаешь "ай да человек мне попался, хороший какой" и радуешься, а он вот так опрокинет враз и как на душе потом гадостно... +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#16 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 15:56
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 484
Цитата: Qusto
Вот каким надо быть гнилым в душе, ужасным и бесчеловечным, чтоб такое делать?

О!!! Так поверьте ваше счастье в том, что вы не знаете. С такими вещами приходится сталкиваться,волосы дыбом.
Вот почему в старые времена мыть покойника и одевать доверяли только проверенным людям.

Цитата: Космонасть
Когда отец умер, одна наша соседка прям во время панихиды лезла в гроб, чтоб забрать веревочки такие, ( кто знает, тот поймёт, долго и неприятно расписывать, для чего они). Мне крайне неприятны люди, которые лезут в такие дела , ничего там не понимая, ещё и во вред другим.Обратку ещё никто не отменял

Подвязки с покойника. Тоже ритуал можно страшный сотворить на семью. Страшно все это,что сказать.

Цитата: Ольга 1981
Эта подруга, Ира, часто приходила к моей сестре, поболтать, поплакаться и т.д. А при генеральной уборке сестра нашла в батареях цыганскую иглу, обмотанную какими то волосами и нитками. А за унитазом черную землю. Она еще голову ломала откуда все это. Потом ей одна женщина сказала, что возможно это подклад. Ну она все это просто выкинула, мы незнающие в этом деле. И вот очередной раз пришла эта подруга. Сестра ее к стенке прижала, мол, говори зачем ты это сделала, кроме тебя некому. Ну та и призналась. Сказала, что просто завидовала, что у них с мужем все хорошо, а ей не везет в жизни. Сестра ей по лицу нащелкала и прогнала. А муж у моей сестры, кстати, недавно умер. Замечательный человек! Не знаю, связано это с подкладом или нет..

Вот поэтому я против одиноких подруг.Семьями дружить надо. А лучше вообще не дружить. Достаточно иметь просто приятельниц и все. Нет сейчас доброжелательных людей. Жаба,жлоба и зависть буквально по пятам ходит.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#17 написал: xlarafitum
Сегодня, 16:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 135
Наоборот пожелайте ей здоровья, а Бог сам решит, что ей дать...
Зарегистрирован: 27.01.2013
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