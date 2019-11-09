Кто живет в спальне?

Сделано_в_СССР Просмотров: 276 Комментарии: 1 +10 Сегодня, 17:43 by

Здравствуйте. Решила написать вам письмо, чтобы узнать, может, кто сталкивался с подобным. Или мне все же пора сдаваться в психушку?Начну с того, что мне 30 лет и до маразма еще далеко (уточняю на всякий случай для любителей порассуждать на эту тему). Муж у меня находится на заработках в Южной Корее, поэтому временно живу в частном доме одна с сыном. Но еще год назад с нами жил мой дедушка. Деда Ваня с бабушкой вырастил меня с трех лет. Родители были вечно в поисках денег, а меня отдали на попечение бабы и деда. И детство мое было лучшим.Любила я бабу Зину и деда Ваню куда больше родителей. К большому горю, бабуля ушла из жизни пять лет назад из-за онкологического заболевания. Сразу после нее слег и дед. Рак не пощадил и его. Мы с мужем решили, что дедуле будет лучше жить у нас, и мы забрали его из родной деревушки в Курумканском районе, перевезли в наш дом в Сотниково. Дед – ветеран труда, был человеком стойким и мужественным.Невыносимую боль переносил гордо, не теряя лица перед внучкой, зятем и правнуком. А когда наш папа отправился на заработки, он умудрялся еще и подбадривать меня. В периоды затишья, когда рак отступал и переставал грызть его изможденное тело, мы пили чай в спаленке, вспоминая его детство. Он очень долго размешивал чай в кружке, стуча ложечкой о края. Этот звук успокаивал меня и уносил в далекое детство. Но каким бы сильным ни был мой дед, он сдался. Летом 2018 года его не стало.Это было очень трудное время для меня. Муж далеко, умер единственный близкий мне в городе человек (отец спился и умер еще давно, мама вышла замуж и уехала в Москву), еще и сильно заболел сын. У мужа был как раз простой в работе, он не мог выслать денег, а у меня в кошельке кот наплакал.Шел сороковой день после похорон. Я сидела около температурящего сына и думала, где взять деньги на антибиотики? В этот момент в комнате деда (я так и не набралась сил выкинуть его вещи и сделать там уборку) что-то с грохотом упало. Я пошла на шум и увидела, что упала полка от его комода, а там, под вещами, оказалась плотная стопка купюр! В целом дедушкина заначка составляла почти 100 тыс. рублей!Я только и вымолвила в пустоту: «Спасибо, деда».На этом необычные происшествия не закончились. Стабильно раз в неделю я слышу (Богом клянусь!), как в комнате стучит ложечка об кружку, как шелестят страницы газеты (ночью это очень хорошо слышно, а дед обожал читать газеты, лежа в кровати), а иногда в комнате раздаются характерные шаркающие шаги. Знаете, этот звук ни с чем не перепутать. Дед, когда боли донимали очень сильно, ходил из угла в угол и его резиновые тапки делали «шир-шир» по полу достаточно громко. Боюсь ли я? Нет, но весьма неприятно, признаюсь вам. Как думаете, стоит ли вызвать священника или пусть дед продолжает «жить» рядом с нами?Автор - Ирина В.

Ключевые слова: Дедушка бабушка детство воспитание смерть похороны шум заначка стук шаги

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