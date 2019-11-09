Кто живет в спальне?
Здравствуйте. Решила написать вам письмо, чтобы узнать, может, кто сталкивался с подобным. Или мне все же пора сдаваться в психушку?
Начну с того, что мне 30 лет и до маразма еще далеко (уточняю на всякий случай для любителей порассуждать на эту тему). Муж у меня находится на заработках в Южной Корее, поэтому временно живу в частном доме одна с сыном. Но еще год назад с нами жил мой дедушка. Деда Ваня с бабушкой вырастил меня с трех лет. Родители были вечно в поисках денег, а меня отдали на попечение бабы и деда. И детство мое было лучшим.
Любила я бабу Зину и деда Ваню куда больше родителей. К большому горю, бабуля ушла из жизни пять лет назад из-за онкологического заболевания. Сразу после нее слег и дед. Рак не пощадил и его. Мы с мужем решили, что дедуле будет лучше жить у нас, и мы забрали его из родной деревушки в Курумканском районе, перевезли в наш дом в Сотниково. Дед – ветеран труда, был человеком стойким и мужественным.
Невыносимую боль переносил гордо, не теряя лица перед внучкой, зятем и правнуком. А когда наш папа отправился на заработки, он умудрялся еще и подбадривать меня. В периоды затишья, когда рак отступал и переставал грызть его изможденное тело, мы пили чай в спаленке, вспоминая его детство. Он очень долго размешивал чай в кружке, стуча ложечкой о края. Этот звук успокаивал меня и уносил в далекое детство. Но каким бы сильным ни был мой дед, он сдался. Летом 2018 года его не стало.
Это было очень трудное время для меня. Муж далеко, умер единственный близкий мне в городе человек (отец спился и умер еще давно, мама вышла замуж и уехала в Москву), еще и сильно заболел сын. У мужа был как раз простой в работе, он не мог выслать денег, а у меня в кошельке кот наплакал.
Шел сороковой день после похорон. Я сидела около температурящего сына и думала, где взять деньги на антибиотики? В этот момент в комнате деда (я так и не набралась сил выкинуть его вещи и сделать там уборку) что-то с грохотом упало. Я пошла на шум и увидела, что упала полка от его комода, а там, под вещами, оказалась плотная стопка купюр! В целом дедушкина заначка составляла почти 100 тыс. рублей!
Я только и вымолвила в пустоту: «Спасибо, деда».
На этом необычные происшествия не закончились. Стабильно раз в неделю я слышу (Богом клянусь!), как в комнате стучит ложечка об кружку, как шелестят страницы газеты (ночью это очень хорошо слышно, а дед обожал читать газеты, лежа в кровати), а иногда в комнате раздаются характерные шаркающие шаги. Знаете, этот звук ни с чем не перепутать. Дед, когда боли донимали очень сильно, ходил из угла в угол и его резиновые тапки делали «шир-шир» по полу достаточно громко. Боюсь ли я? Нет, но весьма неприятно, признаюсь вам. Как думаете, стоит ли вызвать священника или пусть дед продолжает «жить» рядом с нами?
Автор - Ирина В.
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Сегодня, 17:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 276Комментарии: 1
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