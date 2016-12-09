Переселение души

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 396 Комментарии: 8 +16 Сегодня, 10:26 by

Летом 2019 года умер наш любимый пёсель – такса Рэт. Умер, можно сказать, по нашей вине. Ведь мы были уверены, что с нашей собакой этого никогда не случится. Рэту было 12 лет, но он в свои годы был ещё очень хорош собой, казалось, что даже здоровье его было получше, чем в молодости (в пять лет у него отказали лапы, и он лежал парализованный две недели, но мы его выходили). Когда у Рэта взяли анализ крови в ветеринарке, куда мы его привезли по причине недомогания, мы узнали, что в крови яд клеща - пироплазмоз. Ветеринары пытались его спасти в течение 8 часов, но сразу нас предупредили, что шансов ноль.Рэт умер. Мы ревели не переставая. Любое фото любой собаки вызывал поток слез. Больнее всего было смотреть на мужа, когда тот периодически отворачивался от нас и у него начинали трястись плечи от беззвучного плача. В квартире стало тихо, как в покойницкой. Никто не воровал носки, с диким топотом уносясь в другую комнату, никто не скулил под дверью, намекая на то, что пора на улицу, никто не храпел ночью под диваном, как пьяный мужик. Рэт очень любил лежать на животе, подобрав лапки под себя и вытянув вперед мордочку. В такие минуты мы его называли Стрелошка (как в Нашей Раше). Ну реально стрелка-стрелкой.Мы решили, что никогда больше не заведем собаки, так как это очень больно терять их.Через полгода я уже могла смотреть на собак без слез, гладила наших рабочих сторожевых псов по голове с тихой грустью.Рассматривая фото пёселей на просторах инета, зацепилась за породу корги. «Корги – это не такса, я Рэта не предам, если у меня будет такая собака», - подумала я. Но, так как корги стоят, как Космос, я смирилась с тем, что собаки у меня больше не будет.Как-то сидя вечером в Одноклассниках, муж выдаёт: «Моя одноклассница разводит корги». Я уговорила его с ней связаться и просто поговорить о наличии собак и цене. Татьяна (так звали одноклассницу) сказала, что остался один щенок, он сейчас у её мамы, но ему уже 6 месяцев. Он здоровый, родословная и все документы в порядке, но почему-то никто не купил, хотя многие приезжали смотреть. Если мы хотим, то можем приехать посмотреть, а завтра его увозят в Смоленск для продажи. Мы с дочкой уговорили главу семьи свозить нас посмотреть на щенка со словами: «Мы же не покупать, мы только посмотреть».Мать Татьяны живет в частном секторе, в своем доме. Когда мы пришли к ней, нам навстречу из дома выбежали две собаки – мама и сын (Дуг). Дуг сразу бросился к мужу, облизал его, потом кинулся к нам с дочкой. У этого пса были глаза нашего Рэта! Весь его вид показывал: «Ну наконец-то, вы пришли!»Пока мы разговаривали с хозяйкой, пёс крутился рядом. Поговорив о цене, мы собрались уходить, так как для нас цена была неподъемная. Дуг побежал к калитке впереди нас. Хозяйка сказала, что он так ни к одним не шел, всё время сопротивлялся, поэтому его и не брали, да и им не очень хотелось отдавать собаку тем, к кому тот не хотел идти.Когда мы почти доехали до своего дома, мне позвонила старшая дочь, поинтересоваться, чем мы заняты. Я ей объяснила ситуацию, она сказала, чтобы я даже не думала сомневаться, и что она является спонсором покупки собаки, так как ей надоело слышать, как я плачу при любом воспоминании о Рэте. Деньги старшей дочери лежали у нас дома на хранении. Мы заскочили домой, взяли необходимую сумму и понеслись за Дугом.Дуг бежал к машине впереди нас. Когда мы вышли из машины, он прямиком понесся к нашему дому и нашему подъезду (машину ставим на стоянке около другого дома), Забежал в квартиру и сразу лег, как будто он тут и жил. Младшая дочь, проходя мимо спящего Дуга, позвала меня, чтобы я подошла. Дочь показывала на загривок Дуга. У него на шее четко вырисовывается стрелочка!Все повадки, привычки, были как у Рэта, с единственным различием в них – Рэт разрывал на мелкие кусочки любые попавшиеся ему полиэтиленовые пакеты, а Дуг любые бумажки. Встретив на улице собак, с которыми обычно раньше гулял наш Рэт, Дуг застывал в стойке, собаки тоже, а потом кидались друг к другу, как после долгой разлуки, и носились вместе, как угорелые. И родился он на 43 сутки после смерти Рэта.Теперь у нас опять воруют носки, с диким топотом уносясь в другую комнату, скулят под дверью, намекая на то, что пора на улицу, храпят ночью под диваном, как пьяный мужик.Где-то попалась статья про реинкарнацию животных. В ней писалось, что если хозяева не смогли насладиться всей любовью, которую они отдавали и получали от своих питомцев, то им могут дать шанс испытать эту любовь сполна, дав возможность жить питомцу в другом теле.

Ключевые слова: Пес душа переселение авторская история

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