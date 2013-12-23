ВампирКак раз в преддверии пятницы 13, пока лежу в больнице, и есть время написать. Сегодня прочитала историю про энергетического вампира. И вспомнила историю моей бабушки.
Бабушка была молодая, 19 ей тогда было. Она училась и жила в Риге с отцом и мачехой. Училась она на повара.
Как-то её подруга пригласила в гости с ночёвкой. Но не сказала о том, что придёт ещё какой-то молодой человек. Сначала они сидели втроём, поужинали, выпили немного вина. И бабушке было очень неудобно быть 3 лишней, поэтому она вежливо попрощалась и пожелала парочке спокойной ночи.
Дальше с бабушкиных слов:
"Я почти погрузилась в сон, в комнате темно. Слышу сначала стоны. Ну мысли - сразу понятно, что парочка там не скучает. А неудобно, хочется заснуть. Потом стоны стали какими-то странными, как будто подруге больно. Но опять-таки можно подумать, что они там занимаются любовью. Потом подруга стала жалобно что-то просить, и я поняла, что-то тут точно не так.
Незаметно подошла к двери, приоткрыла. И вижу, что он ее кусает в шею, а укус прям большой, и она плачет, но ничего сделать не может".
Бабушка рванула к двери, он за ней. Она в руках несла босоножки, благо лето было. Рванула по лестнице вниз. Он за ней на лифте. Хорошо, что недалеко от дома стояла телефонная будка, она была на половину прозрачная, а снизу на какое-то небольшое расстояние окрашено серой краской. Бабушка рванула в эту будку, согнулась, что значит - в 3 погибели, насколько это было возможно. Сердце колотилось. Но хорошо, что он ушёл. После этого бабушка вызвала скорую. Говорит, подруга сильно заболела после этого. К сожалению, не знаю, что с подругой случилось дальше уже. И не спросить, потому что и бабушки теперь нет в живых.
Когда она мне рассказывала эту историю, у меня по коже бегали мурашки.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:26
Сегодня, 07:26 by vikki zПросмотров: 1 109Комментарии: 7
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