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Истории из жизни

Вампир

Как раз в преддверии пятницы 13, пока лежу в больнице, и есть время написать. Сегодня прочитала историю про энергетического вампира. И вспомнила историю моей бабушки.
Бабушка была молодая, 19 ей тогда было. Она училась и жила в Риге с отцом и мачехой. Училась она на повара.
Как-то её подруга пригласила в гости с ночёвкой. Но не сказала о том, что придёт ещё какой-то молодой человек. Сначала они сидели втроём, поужинали, выпили немного вина. И бабушке было очень неудобно быть 3 лишней, поэтому она вежливо попрощалась и пожелала парочке спокойной ночи.
Дальше с бабушкиных слов:

"Я почти погрузилась в сон, в комнате темно. Слышу сначала стоны. Ну мысли - сразу понятно, что парочка там не скучает. А неудобно, хочется заснуть. Потом стоны стали какими-то странными, как будто подруге больно. Но опять-таки можно подумать, что они там занимаются любовью. Потом подруга стала жалобно что-то просить, и я поняла, что-то тут точно не так.
Незаметно подошла к двери, приоткрыла. И вижу, что он ее кусает в шею, а укус прям большой, и она плачет, но ничего сделать не может".

Бабушка рванула к двери, он за ней. Она в руках несла босоножки, благо лето было. Рванула по лестнице вниз. Он за ней на лифте. Хорошо, что недалеко от дома стояла телефонная будка, она была на половину прозрачная, а снизу на какое-то небольшое расстояние окрашено серой краской. Бабушка рванула в эту будку, согнулась, что значит - в 3 погибели, насколько это было возможно. Сердце колотилось. Но хорошо, что он ушёл. После этого бабушка вызвала скорую. Говорит, подруга сильно заболела после этого. К сожалению, не знаю, что с подругой случилось дальше уже. И не спросить, потому что и бабушки теперь нет в живых.
Когда она мне рассказывала эту историю, у меня по коже бегали мурашки.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:26
Сегодня, 07:26 by vikki zПросмотров: 1 109Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Вампир укусы бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:25
+4
Онлайн
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Публикаций: 94
Комментариев: 5 870
Был бы прямо уж вампир вампиром, унюхал бы её. А так больной наверное. А то что так неаккуратен, и при свидетелях ещё.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Kate_88
Сегодня, 08:53
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Если он был настоящим вампиром зачем ему лифт? Ведь они очень быстрые). Ну или, на худой конец, превратился бы в летучую мышь так бы быстрее догнал бабушку))).
Зарегистрирован: 15.09.2019
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:01
0
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Репутация: (133|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 142
пока лежу в больнице
Выздоравливайте!
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#4 написал: Barbelo
Сегодня, 11:22
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 88
Явно больной был, а не вампир. Вампир бы действительно по запаху нашёл.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:28
0
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Репутация: (133|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 142
Цитата: Barbelo
Явно больной был,

Причем на всю голову.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#6 написал: VicZhou
Сегодня, 17:49
-1
Группа: Посетители
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Комментариев: 380
Покусали подругу бабушки - а мурашки на коже у вас. Это вирус!

[Сидит девушка в купе. Вдруг дверь резко открывается, и вваливается грузин. Девушка вздрогнула и воскликнула:
- Осторожнее можно! У меня от вас аж мурашки по коже.
Спустя время ей стыдно стало, она решила извиниться:
- Простите, вы просто так ворвались, я испугалась, аж мурашки забегали...
А тот залез на верхнюю полку и спокойно проспал всю ночь.Утром девушке все еще неудобно за свой вчерашний наезд, она решила извиниться еще раз:
- Вы меня извините. Вы вчера так резко зашли, на самом деле я о вас ничего плохого не подумала...
А грузин ей отвечает:
- Дэвушка, 5 раз триппер, 8 раз сифилис...
Мне еще только твоих мурашков по коже не хватало!]
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#7 написал: верю-не верю
Сегодня, 21:04
+1
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Комментариев: 431
Что ж Бабушка так мало рассказала. Как потом ее подруга себя чувствовала. Что за МЧ, откуда взялся, что за любовь у них такая кусачая была? Пока б/о. История интересная, но не оконченная.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
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