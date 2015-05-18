Как бабушка ухажёра отвадила

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Bumbara Просмотров: 550 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 12:50 by

Моя бабушка всегда была своеобразной. Весёлая женщина, ко всему относилась с юмором. Несмотря на возраст, в груди её полыхал огонь, и из глаз сыпались искры. Но время не щадит никого. Зимой её не стало...Я начала жить в её квартире, первым стуком в мой разум было вот что:Я собираюсь на свидание, ношусь сломя голову по квартире в поисках нужного платья, обыскала весь дом, но не нашла то, что собиралась надеть, в итоге захожу обратно в свою комнату и вижу, что на кровати лежит дырявый бабушкин халат в чёрный горошек. Я, конечно же, обомлела, но значения этому не придала, подумала, что в спешке сама его туда положила. В итоге я сильно опоздала на свидание, ведь нужное мне платье висело у бабушки в шкафу. Как оно там очутилось, я не знаю, но бабушкин шкаф, да и вообще её комнату, я не трогала, да и вообще не заходила туда.Свидание прошло успешно, парня звали Валентин. Влюбилась я в него с первого взгляда, но бабушка почему-то постоянно мне мешала. Каждый раз, спеша к нему, квартира будто бы не пускала меня. То ключи потеряются, то замок заест в двери, а один раз даже трубу водосточную прорвало, и свидание пришлось отменить.На тот момент с Валентином мы общались уже месяц и вот-вот начали серьёзные отношения. Пока дело доходило только до поцелуев. Собираюсь я к нему, подхожу к зеркалу и вижу, что всё моё лицо покрылось прыщами. Я позвонила и отменила встречу. Весь день грустила, занималась домашними делами. Ближе к вечеру к зеркалу подхожу, а кожа гладкая, чистая будто бы и не было ничего.Позвала домой один раз, чай наливаю, кладу сахар, иду к нему. Он выпивает, морщится, говорит: "Ты зачем мне соль насыпала в чай?" Я обомлела, никакой соли я, конечно же, не насыпала, мой чай был сладкий, а его солёный...Далее тоже происходили странные вещи. В следующий раз, когда он пришёл ко мне домой, в его лице я увидела отвращение и мерзость.- Что случилось? - спрашиваю я.- Фу, чем воняет у тебя? Сдох что ли кто-то?- Я не чувствую, не воняет же ничем.- Я тут не могу находиться, давай в следующий раз, я сейчас по делам схожу, приду вечером, а ты пока проветри тут.Странно, но никакой вони я не чувствовала. Я открыла всё окна, но вечером он не пришёл...На следующий день моя подруга позвала меня в кино, в торговом центре я увидела Валентина с женой и маленькой дочкой... Я расплакалась и побежала домой. Мне было морально тяжело, я налила себе чай с успокоительными травами. Чай я пью без сахара, а вот бабушка постоянно клала по 4 ложки и не вынимала её из чашки.Налила себе чайку, пошла в комнату, поставила на стол остывать, а сама в душ пошла. Когда вернулась, смотрю, ложка торчит из чашки, не знаю почему, но на душе развеялось тепло, и грусть почти исчезла. Помаялась я, но в итоге забылась и, спустя неделю, познакомилась с будущим мужем. Шалости прекратились, и с тех пор ничего мистического в той квартире не происходило.

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