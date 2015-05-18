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Истории из жизни

Как бабушка ухажёра отвадила

Моя бабушка всегда была своеобразной. Весёлая женщина, ко всему относилась с юмором. Несмотря на возраст, в груди её полыхал огонь, и из глаз сыпались искры. Но время не щадит никого. Зимой её не стало...

Я начала жить в её квартире, первым стуком в мой разум было вот что:

Я собираюсь на свидание, ношусь сломя голову по квартире в поисках нужного платья, обыскала весь дом, но не нашла то, что собиралась надеть, в итоге захожу обратно в свою комнату и вижу, что на кровати лежит дырявый бабушкин халат в чёрный горошек. Я, конечно же, обомлела, но значения этому не придала, подумала, что в спешке сама его туда положила. В итоге я сильно опоздала на свидание, ведь нужное мне платье висело у бабушки в шкафу. Как оно там очутилось, я не знаю, но бабушкин шкаф, да и вообще её комнату, я не трогала, да и вообще не заходила туда.

Свидание прошло успешно, парня звали Валентин. Влюбилась я в него с первого взгляда, но бабушка почему-то постоянно мне мешала. Каждый раз, спеша к нему, квартира будто бы не пускала меня. То ключи потеряются, то замок заест в двери, а один раз даже трубу водосточную прорвало, и свидание пришлось отменить.

На тот момент с Валентином мы общались уже месяц и вот-вот начали серьёзные отношения. Пока дело доходило только до поцелуев. Собираюсь я к нему, подхожу к зеркалу и вижу, что всё моё лицо покрылось прыщами. Я позвонила и отменила встречу. Весь день грустила, занималась домашними делами. Ближе к вечеру к зеркалу подхожу, а кожа гладкая, чистая будто бы и не было ничего.

Позвала домой один раз, чай наливаю, кладу сахар, иду к нему. Он выпивает, морщится, говорит: "Ты зачем мне соль насыпала в чай?" Я обомлела, никакой соли я, конечно же, не насыпала, мой чай был сладкий, а его солёный...

Далее тоже происходили странные вещи. В следующий раз, когда он пришёл ко мне домой, в его лице я увидела отвращение и мерзость.

- Что случилось? - спрашиваю я.
- Фу, чем воняет у тебя? Сдох что ли кто-то?
- Я не чувствую, не воняет же ничем.
- Я тут не могу находиться, давай в следующий раз, я сейчас по делам схожу, приду вечером, а ты пока проветри тут.

Странно, но никакой вони я не чувствовала. Я открыла всё окна, но вечером он не пришёл...

На следующий день моя подруга позвала меня в кино, в торговом центре я увидела Валентина с женой и маленькой дочкой... Я расплакалась и побежала домой. Мне было морально тяжело, я налила себе чай с успокоительными травами. Чай я пью без сахара, а вот бабушка постоянно клала по 4 ложки и не вынимала её из чашки.

Налила себе чайку, пошла в комнату, поставила на стол остывать, а сама в душ пошла. Когда вернулась, смотрю, ложка торчит из чашки, не знаю почему, но на душе развеялось тепло, и грусть почти исчезла. Помаялась я, но в итоге забылась и, спустя неделю, познакомилась с будущим мужем. Шалости прекратились, и с тех пор ничего мистического в той квартире не происходило.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:50 by BumbaraПросмотров: 550Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Бабушка свидания шалости чай сахар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 13:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1637|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 188
Вот так отвадили женатика. А уж бабушка или что-то ещё - неважно. Знаки надо слушать и слышать:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: верю-не верю
Сегодня, 14:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 427
Просто замечательная история! Конечно,это Бабушка беспокоилась о внучке и помогла, чем смогла-- satisfied --отвадила ненужного жениха. Думаю, что она и в дальнейшем будет Вам помогать.
С удовольствием ставлю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#3 написал: Barbelo
Сегодня, 16:18
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 87
Хорошая бабулька призрак. Зато (удалено в связи с нарушением п. 2.3 Правил сайта) как ветром здуло.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 101
Цитата: Barbelo
Хорошая бабулька призрак.

Повеселили))
Бабулечка просто умница. Хорошие бабушки они и при жизни нас направляют, а мы сопротивляемся, только потом понимаем, что правы были бабушки. Чувствуют они плохих людей.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: t.eir
Сегодня, 17:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 374
В груди горел огонь из глаз сыпались искры. Вообще. Мне иногда снятся покойные бабушки, они что-то говорят, но я не слышу.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:22
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1681|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 868
Какая-то мистика с ключами и замками бывала как знак. Без всяких бабушек. Знак, что будет больно, будут неприятности
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Славянин777
Сегодня, 17:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 121
Цитата: Talisha
Знаки надо слушать и слышать:)

Здравствуйте!
Браво! Причем всегда и везде они( Знаки)!
Нужно быть Внимательнее!
За Историю Плюс!
Родовое Древо ВСЕГДА Хранит тех, кто с Душой и Совестью в Ладах!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
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