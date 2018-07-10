Реинкарнация

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Bumbara Просмотров: 537 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 12:35 by

Эти истории рассказал мне старый индус, когда летом 2015 года я поехала в отпуск в Биджапур. Все знают, что у них довольно-таки специфичная вера, а именно: они свято верят в перерождение душ. В данной статье я поведаю вам лишь одну и, если дело пойдёт в гору, я продолжу делиться с Вами не только мистикой, но и знаниями. Приятного прочтения, далее со слов индуса, стараясь отобразить его характер и манеру чтения максимально близко, итак... представьте в голове голос старого мудрого индийского старца.Корни моей семьи уходят вдаль, ранее связанные с оккультизмом, на сей день живут порядочно и честно, свято соблюдая законы дхармы. С раннего детства внушили мне любовь к животным, как к ближнему своему. Постоянно твердили, что качество моей жизни в будущем, имеет место быть и в загробном царстве. И все мои повадки, манеры, характер сможет вновь обрести себя, либо же в крепком и здоровом теле (если жить свято, не поддаваться искушениям, и не нарушать присущие законы), либо же заселив собой тело зверя (дабы познать свои ошибки и исключить их при следующем перерождении). Так вот, в возрасте 10 лет, будучи ребёнком, я не совсем всерьёз воспринимал эти знания из уст моих предков, я видел в этом некую сказку, легенду, коих мне судачили в необъятном количестве.Семья моя была небольшая, мать, отец и старший брат. На тот момент, когда мне вот-вот стукнуло 10, ему было уже 15 лет. Жили мы бедно, и Анил частенько подворовывал для нас еду. Знал об этом только я, они же думали, что он помогал местному торгашу обслуживать покупателей и за это имел определенную долю. Анил имел сложный характер, но, тем не менее, он был очень справедлив, хладнокровен и очень смел.Для наглядности я опишу его: черная густая шевелюра, закрывающая уши, обрезая их наполовину острой полосой волос. Густые черные брови, нахмуренные всегда так, будто Анил разгадал все чудеса света, большие глаза медового отлива, верхняя челюсть заметно выпирала вперёд, и две родинки под левым глазом.Как-то раз он подошёл ко мне и сказал:- Лакшит, пойдём со мной, зацепим парочку лепёшек с рынка.Я с удовольствием ввязался в эту авантюру.Мы шли по рынку, я отвлекал внимание, а Анил незаметно подворовывал с прилавков. Всё шло хорошо, как вдруг мы слышим крик: "Стойте, мелкие воришки!" Мы с братом побежали, бежали в никуда, сбивая всё на своём пути. Почти оторвались, и тут будто бы из ниоткуда посреди пути появилась огромная злая собака, Анил от страха споткнулся и упал головой на остроконечный камень. Из головы захлестала кровь, Анил выпустил свою душу, на тот момент мне даже казалось, что я вижу, как из него исходит некий дым и плавно устремляется в воздух, уносимый ветром.Я был морально подавлен, я до конца не осознавал, что брата больше нет. Больше года я не мог в это поверить. Спустя ровно год, в тот самый день по календарю, я шел по рынку, и увидел собаку, сидевшую на том самом камне. Она радостно залаяла и подбежала ко мне. В левой части головы у неё было рыжее пятнышко, похожее не солнышко. Анил пробил голову именно в этой же части. Собака держала в зубах кусочек хлеба и, увидев меня, понесла его прямо мне в руки. Я забрал её себе домой.Странно, но как только я появился с ней в дверях своего дома, родители закричали: "Анил вернулся".Собака прожила у нас 10 лет. Глядя в её глаза, я видел ответы на многие вопросы, терзавшие меня. И даже как-то раз, когда на меня напали местные воришки, пытаясь отобрать у меня последние деньги, будто бы из ниоткуда, она прибежала на помощь, прыгнув и зубами выхватив из моих рук мешочек с деньгами, которые я уж, было, собирался отдать, и смылась в неизвестном направлении. Воры растерялись, но отпустили меня, а дома на крыльце сидел мой брат, в собачьем обличии и с кошельком в зубах.

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