Законы жизни...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:38

Qusto Просмотров: 39 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 16:38 by

В великолепии столетних гор,На ослепительных заснеженных вершинах,Всех непохожих, самых разных форм -Жил одинокий пожилой мужчина...В лачужке старой, крышу снегом замело,Он опечален был, попав сюда однажды,Он помнил всё: и Жизни яркое тепло,И холод Смерти, и о том, что платит дваждыСкупой - когда-то голову снесло,Он стал на всём с безумством страшным экономить,Копил, копил, а время шло!Почти не ел, не пил, и помер...А ведь до этого он потерял семью,Забыл о них совсем, лишь жаждал денег!Коварный Искуситель подложил "змею" -С недр души достал он тьму. Он чёртов гений!Нас нужно лишь тихонько подтолкнуть -Мы люди и в душе уже порочны,Кому-то удается в тьме не потонуть,Но иногда мы к ней приходим - это точно...Теперь он здесь, заблудшая душа,И золото её, увы, не греет -Лишь холод, блеск и звон его в ушах!Законы жизни никогда не устареют...

Ключевые слова: Жизнь Смерть золота снег авторский стих

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