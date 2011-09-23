Законы жизни...В великолепии столетних гор,
На ослепительных заснеженных вершинах,
Всех непохожих, самых разных форм -
Жил одинокий пожилой мужчина...
В лачужке старой, крышу снегом замело,
Он опечален был, попав сюда однажды,
Он помнил всё: и Жизни яркое тепло,
И холод Смерти, и о том, что платит дважды
Скупой - когда-то голову снесло,
Он стал на всём с безумством страшным экономить,
Копил, копил, а время шло!
Почти не ел, не пил, и помер...
А ведь до этого он потерял семью,
Забыл о них совсем, лишь жаждал денег!
Коварный Искуситель подложил "змею" -
С недр души достал он тьму. Он чёртов гений!
Нас нужно лишь тихонько подтолкнуть -
Мы люди и в душе уже порочны,
Кому-то удается в тьме не потонуть,
Но иногда мы к ней приходим - это точно...
Теперь он здесь, заблудшая душа,
И золото её, увы, не греет -
Лишь холод, блеск и звон его в ушах!
Законы жизни никогда не устареют...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38 by QustoПросмотров: 39Комментарии: 3
Ключевые слова: Жизнь Смерть золота снег авторский стих