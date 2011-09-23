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Стихи

Законы жизни...

В великолепии столетних гор,
На ослепительных заснеженных вершинах,
Всех непохожих, самых разных форм -
Жил одинокий пожилой мужчина...

В лачужке старой, крышу снегом замело,
Он опечален был, попав сюда однажды,
Он помнил всё: и Жизни яркое тепло,
И холод Смерти, и о том, что платит дважды

Скупой - когда-то голову снесло,
Он стал на всём с безумством страшным экономить,
Копил, копил, а время шло!
Почти не ел, не пил, и помер...

А ведь до этого он потерял семью,
Забыл о них совсем, лишь жаждал денег!
Коварный Искуситель подложил "змею" -
С недр души достал он тьму. Он чёртов гений!

Нас нужно лишь тихонько подтолкнуть -
Мы люди и в душе уже порочны,
Кому-то удается в тьме не потонуть,
Но иногда мы к ней приходим - это точно...

Теперь он здесь, заблудшая душа,
И золото её, увы, не греет -
Лишь холод, блеск и звон его в ушах!
Законы жизни никогда не устареют...

Законы жизни...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38 by QustoПросмотров: 39Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Жизнь Смерть золота снег авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 16:44
+1
Онлайн
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Комментариев: 6 535
Сильный стих! Зацепил.От меня океанический плюс blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Qusto
Сегодня, 16:49
0
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Публикаций: 233
Комментариев: 1 978
Цитата: kusi
Сильный стих! Зацепил.От меня океанический плюс blush


Благодарствую! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: conjure one
Сегодня, 21:30
0
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Репутация: (3233|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 527
Всё верно, тёмным силам достаточно лишь подтолкнуть к пороку, если его ростки уже есть в душе. Плюс за философский взгляд)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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