После поминок

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 644 Комментарии: 10 +13 Сегодня, 05:41 by

Хочу рассказать историю о своих соседях: Тоне и Андрее. Это случилось в 90-ые годы прошлого века. У Андрея умерла тетка в ближайшем небольшом городишке, он, с родителями и женой, был на похоронах.На девятый день снова вся родня собралась на поминки, за поминальным столом их родственница, тётя Лена, заявила, что в течение 40 дней в их семье будет еще один покойник – она накануне видела сон, в котором неизвестный голос ей сказал, чтобы ждали до сорокового дня еще одного покойника. Все только головами покачали, и каждый подумал о своем.Наступил день сороковин, на эти поминки Андрей с Тоней не попали, поехали только старики – родители.Родня снова собралась за столом, и тут вспомнили теткин сон, о котором она рассказывала на девятом дне. Дед посмеялся и сказал: «Фигня, Лена, твой сон, видишь, все живы-здоровы, никто не помер». Посидели еще немного и стали расходиться.Родители Андрея поехали домой на последнем автобусе. Когда стали подъезжать к дому, дед заметил, что жена не подает признаков жизни, не дышит. Не знаю, что у него в голове на тот момент было, когда он это понял, но дед просто сошел с автобуса и отправился домой.Мертвую жену автобус еще катал по городу, пока люди не заметили, что женщина умерла. Ее отвезли в морг, городишко был маленький, и покойную в морге узнали. Родня вся была в шоке от поступка деда, он же ничего внятного не смог сказать, почему он бросил умершую жену, с которой прожил почти 50 лет, в автобусе.Автор - Inga.

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