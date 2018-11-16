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Истории из жизни

После поминок

Хочу рассказать историю о своих соседях: Тоне и Андрее. Это случилось в 90-ые годы прошлого века. У Андрея умерла тетка в ближайшем небольшом городишке, он, с родителями и женой, был на похоронах.

На девятый день снова вся родня собралась на поминки, за поминальным столом их родственница, тётя Лена, заявила, что в течение 40 дней в их семье будет еще один покойник – она накануне видела сон, в котором неизвестный голос ей сказал, чтобы ждали до сорокового дня еще одного покойника. Все только головами покачали, и каждый подумал о своем.

Наступил день сороковин, на эти поминки Андрей с Тоней не попали, поехали только старики – родители.

Родня снова собралась за столом, и тут вспомнили теткин сон, о котором она рассказывала на девятом дне. Дед посмеялся и сказал: «Фигня, Лена, твой сон, видишь, все живы-здоровы, никто не помер». Посидели еще немного и стали расходиться.

Родители Андрея поехали домой на последнем автобусе. Когда стали подъезжать к дому, дед заметил, что жена не подает признаков жизни, не дышит. Не знаю, что у него в голове на тот момент было, когда он это понял, но дед просто сошел с автобуса и отправился домой.

Мертвую жену автобус еще катал по городу, пока люди не заметили, что женщина умерла. Ее отвезли в морг, городишко был маленький, и покойную в морге узнали. Родня вся была в шоке от поступка деда, он же ничего внятного не смог сказать, почему он бросил умершую жену, с которой прожил почти 50 лет, в автобусе.

Автор - Inga.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:41
Сегодня, 05:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 644Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Соседи поминки тетка сон голос покойник дед мертвая жена

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#1 написал: supik
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какой замечательный муж!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ogo
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#2 написал: NinaEE
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Может ,шок?
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#3 написал: Лист лавровый
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#5 написал: ZelD
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#6 написал: Kate_88
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Цитата: ZelD
Дед был водителем автобуса? Пустой автобус катал мертвую женщину по городу! Звучит как передовица экспресс-газеты.

Там не сказано, что автобус был пустой.
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Состояние аффекта, может? Такое бывает от сильного шока. А может, дед просто неслабо "помянул" на сороковинах.
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#8 написал: Ирина79
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#9 написал: Фиолетовая Дымка
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+++
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#10 написал: DRUID
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Цитата: Лист лавровый
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smirk
Моя первая мысль
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