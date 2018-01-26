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Истории из жизни

Рассказ деда

Историю эту я услышала почти тридцать лет тому назад от троюродного дедушки, с которым проводила зимние каникулы. Уже тогда меня интересовало все необычное, и я с жадностью слушала истории, когда правдивые, а когда не очень, от знакомых, их родителей и друзей. Дедушка никогда не шутил на подобные темы и крайне редко рассказывал что-то о войне. Поэтому в его историю я поверила сразу и безоговорочно. И продолжаю верить по сей день. Единственное, о чем жалею, не запомнила места дислокации территориально, но предполагаю, что это были польские земли на границе с Германией.
История дедушкина, литературная обработка от автора.

Почти все ребята, с которыми мы бежали, погибли. Мы, четверо уцелевших, пробирались в сторону ближайших деревень через пролесок и болота, по пересеченной местности. Стемнело, а мы все шли, почти ощупью находя дорогу, то и дело негромко перекликаясь, чтобы не потеряться. Вначале мне показалось, что я вижу впереди и хорошо слева огонек, зрение после почти двух суток без сна и отдыха могло подвести еще и не так. Но вот друг мой лучший, Саша Мартынюк, человек с острейшим зрением, коротко вскрикнул, указывая на огонек.
- Глядите! Почти дошли!

Взявшись за руки, не тратя больше слов и дыхания, мы поплелись туда, где мерцала крошечная желтая искорка. Показалось, что прошла вечность и одновременно пара секунд. Искорка превратилась в небольшое оконце, из которого лился мягкий желтый свет. Перед нами стоял добротный рубленый дом явно старинной постройки. Обойдя его, мы оказались у небольшого крылечка. Поднялись, постучали в деревянную дверь, вслушиваясь в густой мрак, где вдали слышался едва различимый лай поисковых собак. За нами определенно шли, как ни хотелось верить в то, что мы все-таки оторвались от погони.
Дверь отворилась и я на пару секунд прикрыл глаза. Свет показался очень ярким после почти сплошной темноты. Женщина, открывшая нам, была не слишком молодой, в старомодном платье и переднике, в косынке, повязанной на старинный манер. Она внимательно оглядела нас, затем посторонилась, молча приглашая в дом. Когда мы вошли, закрыла дверь и задвинула засов.

Дамир, хороший мужик, башкир, наш негласный старшОй, подтолкнул вперед Хенрика. Это был наш младшенький, молоденький парнишка из Армии Крайовой, прибившийся к нашему отряду месяц назад. Хенрик заговорил с женщиной по-польски, видимо, испрашивая разрешения остаться на ночь. Женщина все так же молча принесла несколько одеял, которые постелила у стены, указала на них и вернулась на скамью, возле которой стояла ручная прялка. Села и принялась сучить нить. Свеча горела, давая неяркий свет. За стенами хижины все отчетливее слышался лай собак и перекличка немцев. Но страх словно остался там, снаружи. Мы лежали бок о бок на одеялах, чувствуя, как наваливается густой глубокий сон...

Когда мы проснулись, то поняли, что что-то не так. Над нами серело пасмурное осеннее небо, ветер приносил запах мокрой земли и увядшей травы. Кто-то закричал рядом. Я сел, пытаясь понять, где нахожусь. Но только через несколько долгих минут до меня дошло, что лежим мы на обрывках грязного тряпья на голой земле.
- Езус-Мария!- дрожащим голосом выдохнул Хенрик. Перекрестился. Лицо его было белее мела.
Его можно было понять. Мы расположились аккурат на чьей-то могиле, увенчанной в изголовье покосившимся каменным крестом. А одеялами и подстилками нам были обрывки савана.

На этом месте дедушка замолчал. Я сидела тихо, как мышь, чувствуя, как по телу шагают табуны мурашек. Мне не было страшно уже тогда. Но я испытывала благодарность к той женщине, видимо, хозяйке могилы и савана, приютившей живых на своей территории и спасшей их.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:43
Вчера, 13:43 by ЛорелинПросмотров: 1 425Комментарии: 15
+37

Ключевые слова: Война женщина могила авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 13:53
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (284|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 361
Сначала подумала избушка староверов.
Потом какой нибудь доброй знахарки.
А тут такой поворот.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: Jako tako
Вчера, 14:07
+5
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 156
польские земли на границе с Германией
Мои самые любимые места smile
Вот это жуть. Не зря женщина ничего не говорила.
Истории верю. Плюс!
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Евангелион
Вчера, 14:14
+3
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Репутация: (9|1)
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Комментариев: 274
"Когда мы проснулись..." - это как бы уже слегка намекает, мало ли что может присниться в подобных ситуациях. Но история интересная...
Зарегистрирован: 20.09.2013
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 14:16
+6
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Публикаций: 6
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Порой мертвые помогают живым.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#5 написал: Серебряная пуля
Вчера, 14:52
+3
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Комментариев: 5 991
На этих землях и правда есть очень гостеприимные люди. Многие это знают. Может там св. покровительница похоронена гостеприимства?!
ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: t.eir
Вчера, 14:59
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Завораживающий рассказ.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#7 написал: ulianojka
Вчера, 16:40
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Комментариев: 59
Помогла покойная , пожалела, укрыла от преследователей. Интересная история. +
Зарегистрирован: 24.02.2011
#8 написал: conjure one
Вчера, 18:53
+5
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Странным призрачным хутором история напомнила известную повесть Н. В. Гоголя только со знаком плюс. Бывает же такое наваждение во спасение... Интересно, а что видели немцы? Старое кладбище или вообще ничего... За рассказ от меня однозначно +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#9 написал: Nlo
Вчера, 19:09
+2
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Да, от собак только мистический саван мог укрыть. ++++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#10 написал: асфальт
Вчера, 19:09
+3
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Много похожих историй читал,но в данном случае это была помощь Свыше....
Зарегистрирован: 25.09.2013
#11 написал: Лорелин
Вчера, 21:11
+3
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Публикаций: 8
Комментариев: 40
Цитата: conjure one
Странным призрачным хутором история напомнила известную повесть Н. В. Гоголя только со знаком плюс. Бывает же такое наваждение во спасение... Интересно, а что видели немцы? Старое кладбище или вообще ничего... За рассказ от меня однозначно +++++
признаться, и мне бло интересно еще тогда. Но для себя решила, что видели они именно кладбище с могилами и гробницами.


Цитата: Серебряная пуля
На этих землях и правда есть очень гостеприимные люди. Многие это знают. Может там св. покровительница похоронена гостеприимства?!
ПЛЮС

у мертвых свои законы. Если сблюдать их и с уважением относиться к упокоищам, мертвые никогда не сделают зла. И скорее всего законы гостеприимства у них те же, что и у живых.
Зарегистрирован: 23.10.2019
#12 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:26
+1
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В данном случае, движение - это жизнь. Если погоня. Попить воды, уточнить направление и двигаться дальше, без сна и отдыха. Необходимо оторваться от преследования.
Отдохнуть можно будет, лишь за линией фронта.
Историй таких много. Возможно у людей, от стресса/стрессов, ехала крыша, мерещилось что либо, или подключались к чему то, запредельному .......
Но, есть большой шанс, что такие истории, это чупа- чупс.
Я конечно плюс поставил, просто нравится/хочется верить.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#13 написал: Сергей Скептик
Вчера, 23:42
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Комментариев: 39
Цитата: Jako tako
польские земли на границе с Германией
Мои самые любимые места smile
Вот это жуть. Не зря женщина ничего не говорила.
Истории верю. Плюс!


А что Вас так смутило? Всем понятно, что польско-германская граница в 1939 и по итогам ВМВ – это две большие разницы, как говорили в в одном большом городе Транснистрии smile

Также понятно, что советские войска могли оказаться на этой самой границе не ранее января 1945-го. Ну и что с того? Может, женщина-призрак симпатизировала Гвардии Людовой, а не Армии Крайовой (которая тогда уже не поддерживала СА.

А сама история отлично написана, впечатлило! Огромный плюс!
Зарегистрирован: 24.10.2019
#14 написал: верю-не верю
Сегодня, 02:24
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Комментариев: 406
Чудесное (от слова чудо) избавление от погони, от собак и от смерти. Мистика, да еще какая.

Вражае (укр) ! Плюс огроменный.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#15 написал: Славянин777
Сегодня, 04:02
0
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Репутация: (34|0)
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Комментариев: 107
Здравствуйте!
Очень Интересная История! +++
Спасибо! от Души!!!
История напомнила рассказ моего дедушки...(Царство ему Небесное)...
Тоже вчетвером бежали .....
1941 год. Дедушка пошел на фронт добровольцем, в возрасте 41 года. Негоже вражьему сапогу - Родную землю топтать!!!
Дедушка мой, водителем до войны работал и на фронт шофером попал.
Украина 41 года. Вокруг полная неразбериха...
Дедушка с молодым лейтенантом, недавним выпускником из военного училища, везут груз на позицию к нашим на передовую, на "полуторке". Дедушка за рулём. Дорога лесная, впереди хутор. Остановились на окраине леса и на хутор из леса смотрят... В хуторе полная тишина. Лейтенант командует:
- Поехали дальше, по картам хутор наш, немцы его не заняли!
А дедушка и говорит:
- А что же тогда тихо так?! Собаки не лают, курей не видно и ни одного человека на улице нет... Не бывает такого белым днём.
- Да не боись отец - прорвёмся! Отвечает лейтенант...
-Эх молодо - зелено, - продолжил дедушка...
-Приказ есть приказ! Только заехали в хутор и всё Капут!!! Со всех сторон наскочила немчура - Хэндэ Хох! Сытые, холеные. Лейтенанта через час к стенке поставили, а меня рядового, сразу в сарай под замок, к таким же рядовым. А после в лагерь небольшой, промежуточным видимо этот лагерь был, со слабой охраной, для военнопленных.
Немцы в лагере нас едой не жаловали. Так мы всю траву съели в периметре и до куда рука могла за ограждение из колючей проволоки дотянуться - тоже. Вот тогда дедушка и смекнул, пока силы есть, нужно Возвращаться к Своим!
Договорились вчетвером, ночью из лагеря бежать... Дождались ночи. Сделали под колючей проволокой подкоп. Охраняли нас немцы Хорошо, но не Идеально! Ограждение позади... Вперёд!!! Так нет чтоб вместе держаться, или попарно, чтоб подстраховать было кому, мы кинулись кто куда врассыпную... Утром меня, прямо как в фильме "Судьба человека", на пшеничном поле и взяли под белы рученьки... Так же полз по полю и носом прямо в сапоги немецкие уткнулся... Снова - Хэндэ Хох!
Били люто, но не смертным боем, а для назидания и назад в лагерь вернули. А в лагере, я ещё одного спутника по побегу увидел. Тоже "вернули" как меня и "разукрасили" его немцы за побег, не меньше моего! Но живой! Он и сказал, что из 4 бежавших, их двое в живых осталось. Двоим не повезло - "свинец догнал"... Нет их больше...
Дедушка отошёл от побоев и новый побег задумал. Говорил, что Женщины Наши, из местных жителей, Спасали нас военнопленных подкармливая! Поклон Им до земли!!! Проходя по дороге рядом с лагерем, женщины еду нам перекидывали, через колючую проволоку. Кто картошку, кто свёклу, кто морковку, кто чем богат... Ведь почти у каждой из них, сын муж, брат, или отец на фронте был... ВСЕ - Всё Понимали!!! И горе Общее и радость Общая!!!
Немцы на эти "женские шалости", сквозь пальцы смотрели, забавлялись только. Могли ли они знать в 1941г., что им Русь Матушка готовит в дальнейшем?! Ведь они же думали, что Будущими Хозяевами идут на Восток...
Отошёл дедушка от побоев и с тем же парнем, с которым первый раз бежал, снова сговорился "рвать когти" ночью к Своим! Оба уже понимали, если поймают то ВСЁ!!! Продумали план действий, маршрут. Решили при старте бежать до упора, пока силы не оставят. Далее по лесам и держаться только вместе, коли Судьба Свела. И ни каких пшеничных и ржаных полей при свете дня!
Снова подкопали под колючей проволокой, дождались когда охрана зазевается и...
-Вперёд к Заре на Встречу!!! Бежали долго!!! И лай собачий был позади и очереди автоматные и крики, но ушли!!! По нашу ли душу гнались, или ещё кто надумал бежать той же ночью не знаю... Дедушка говорил, что я в жизни не подумал и не поверил бы, что мужик в 41 год так бегать может!!! ( Дедушке на тот момент 41 год был.)Крепок дедушка был! Парень едва поспевал за ним. По открытым местам шли только ночами, или в сумерках, реагируя на каждый шорох. Питались тем, что Бог подаст. Селяне в деревнях, помогали с едой и кое какой одеждой, но заходили в деревни с осторожностью и только ночью. Долго наблюдая. Горький опыт у дедушки уже был. Долго шли. Говорил, гул немецких самолётов, был днём и ночью. И вот в одну из ночей, мы и услышали звуки боя. Значит почти дошли. Рядом Наши! Главное не потерять бдительность на финише!!! Смогли!!! Через двое суток, ночью, "перешли" линию фронта, где ползком, а где гуськом!!! Дедушка говорил, что слезы от счастья на глазах появились, когда их наши солдатики "в плен взяли"!!! Долго объяснять Нашим не пришлось, кто мы и откуда... Много таких как мы было .... Очень Много в 1941...
Проверка у "Особиста" была, как же без неё...И устная и письменная, несколько раз и в нескольких экземплярах... Но ПОВЕРИЛИ ОБОИМ!!! Обоих вернули в регулярную армию. Дедушка продолжил шоферить. Далее Судьба дедушку и того парня развела... Но помнил дедушка того парня всю жизнь и надеялся, что он всё же выжил в той страшной войне. А дедушка так и закончил войну шофером в 1945 году. Но войну старался держать в себе. Как и многие ветераны...И рады бы забыть, да сны не дают!!!
Прошу прощения у Автора, за свой долгий комментарий!!! История Ваша мне Очень Понравилась!!! И навеяла воспоминания...)
Пишите ещё!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
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