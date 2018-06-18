Подруга

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Filkaaaa Просмотров: 309 Комментарии: 7 +4 Вчера, 22:51 by

Доброго времени суток, уважаемые читатели!История - к сожалению, правда. Надеюсь, беспристрастный взгляд на неё поможет разобраться в сложившейся ситуации.Эта история произошла и происходит по сей день со мной и моей подругой.Строго говоря, это даже не история, а цепочка странных событий и совпадений, которые длятся несколько месяцев, и невольно наталкивают меня на разные мысли.Дружим мы с ней уже больше 15 лет, всякое бывало за это время: и ссоры, и недопонимания, и приключения, и долгие разговоры по душам, и бескорыстная доброта и помощь (с обеих сторон). Одним словом, и хорошее было, и плохое, все как у всех, хорошего было, благо, гораздо больше.Странности начались, когда настал мой черёд собираться под венец.Справедливо будет заметить, что в личной жизни моей подруги случились очень неприятные события. У неё было болезненное расставание по инициативе мужчины. Позднее она нашла нового мужчину, но то ли не очень он ей нравился, то ли она в принципе черствее стала - счастья на ее лице не было.Более того, она стала немного другой. Она всегда была прямолинейной, про таких говорят «за словом в карман не полезет». Но теперь она как будто транслировала злобу на все и вся. Специально выводила на эмоции людей, провоцировала их на скандал, постоянно обсуждала и осуждала кого-либо. Да, я знаю, женщины в принципе любят посплетничать. Но все ее действия подобного рода выглядели уж очень агрессивно.Так вот, в день свадьбы она была у меня дома. Ее появление на пороге квартиры было эффектным: нарядная, накрашенная и с каменным выражением лица.Я тогда ещё абсолютно ни о чем плохом не думала. Ей и ряду гостей было удобнее с нами на большой машине добираться до места торжества.Все то время, пока была приятная праздничная суматоха, она сидела что называется «без настроения». Не то чтобы грустная или злая, но откровенно мрачноватая. Точно такая же она была и всю дорогу, и после торжества. Конечно, позже меня спрашивали близкие, да и я сама ее спрашивала «все ли в порядке». На что мне был дан ответ: «Я просто нехорошо себя чувствовала, приболела».Признаюсь, взволнованная приятными событиями, я не сильно думала о ней. Ну была она без настроения, не здоровилось ей, с кем не бывает. В конце концов, она не обязана быть очень счастливой на моей свадьбе.Странности начались через пару дней после свадьбы. Я начала болеть. Недуги сыпались на меня один за другим без остановки. Они были мелкими, но очень неприятными. То непонятно чем отравление возникнет, то простуда настигнет. Все было не вовремя, и одно за другим. Потом начал болеть муж.С каждой неделей болячки становились все неприятнее. Кончалась одна - начиналась другая. Такое ощущение, что хворь просто обитала в нас и хаотично прыгала с уже выздоровевшего органа на другой, ещё не заболевший. Страшно сказать, сколько денег мы потратили на лекарства и врачей.Тут мы начали подозревать неладное. Конечно, закралась мысль, а не пожелал ли нам кто «всего хорошего». До этого момента ничего странного в моих взаимоотношениях с подругой, кроме ее «настроения» на моей свадьбе не происходило.Я рассказала мужу все как на духу. Подумали и решили обратиться за советом к одному знающему человеку. Он подтвердил мои опасения, сказав, что действительно чувствуется негативная энергия на нас обоих. Он описал этого человека без конкретных подробностей (цвет глаз и т.д.). Было ясно, что это женщина, и она с моей стороны. Но кто именно - сказать невозможно, это могла быть практически любая знакомая/родственница. Никакой порчи и прочей жути он не увидел, но все же «лучи недобра» явно присутствовали. Он сказал, что нам нужно делать, чтобы очиститься от этой дурной энергии. Оговорюсь сразу, не доверять этому человеку оснований нет (он неоднократно называл удивительные факты моей жизни, которые знать не мог, никакой платы он не брал, приходить на «снятие порчи за 2.000 в час» не заставлял. Он просто видел чуть больше, чем другие люди, и иногда помогал найти ответ на мучающий человека вопрос).В общем, мы все сделали, может, и позитивный настрой на разрешение проблемы сыграл свою роль. Нам стало легче. Болячки прошли, все шло своим чередом. А ввиду того, что «установить» конкретного человека не удалось, я отвела в своей голове подозрения от подруги.А потом был праздник, на который мы с ней обменялись подарками. Она подарила мне предмет одежды. Он лежит до сих пор в шкафу, хотя я не носила его ни разу (по погоде не пришлось).Через день я заболела. И снова началась череда недугов, которые длятся по сей день. Большинство из них мелкие, кроме одного. Он длится очень долго, выкачал из меня много денег, времени и моральных сил. Врач обследовали меня с ног до головы, но диагноз так и не поставили толком. «У вас есть ряд проблем, но ничего серьёзного. Вам только надо соблюдать наши рекомендации и пить все лекарства». Так я и продолжаю болеть.Мужу моему она никогда особо не нравилась, хотя и открытых конфликтов не было между ними, как и холодных войн.Меня это не сильно волновало, хотя и было иногда неприятно. В целом, между двух огней я не была, при встречах они всегда здоровались и нормально разговаривали, а насильно мил не будешь.Только друг его однажды сказал мне: "Не нравится она мне, не знаю почему, я просто чувствую, что она плохой человек". Я начало было расспрашивать: "А почему ты так считаешь, вы же мало знакомы". Он ответил: "Не знаю, просто так думаю. Интуиция".Как можно догадаться, моя паранойя только укрепилась, я уже не знаю, где реальные факты, говорящие, что этот человек явно не желает мне хорошего, а где мое больное воображение.Вот и сейчас я думаю, совпадение или нет, дорогие читатели?Мы до сих пор общаемся, но после встреч вживую (нечастых) я чувствую себя выжатой морально. А потом отматываю разговор назад и понимаю, она же мне периодически какие-то мелкие гадости говорила, а я как будто не замечала их...Что делать - не знаю, друга терять не хочется... А выходить на открытый разговор - "Ты меня ненавидишь что ли?", у меня не получается. Ведь она много хорошего делала мне раньше, не требуя ничего взамен. Может, я тоже где-то виновата?У меня все, спасибо за внимание, надеюсь на ваш совет.

Ключевые слова: Подруга негативная энергия совпадение или нет болезни энергетика авторская история

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