В память о Татьяне

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 911 Комментарии: 9 +23 Вчера, 21:47 by

Случилось это весной 2018 года. Двоюродная сестра мужа, врач скорой помощи, как бы правильно сказать… уходила от нас, умирала от рака. Молодая женщина – мать троих детей, двое из них девчушки-двойняшки. Очень страшно и печально. Я на тот момент уже была в положении, правда, срок был небольшой. Лежу в комнате, в темноте, плачу и представляю, каково сейчас Татьяне. Жалею её всеми мыслями, всей душой. Так и уснула… И снится мне сон как наяву! Я так же лежу на кровати, и будит меня Татьяна. Тихонько говорит, чтобы я не боялась, и зовёт в зал выйти. Я вышла, а она и говорит: «Ты не переживай, хватит всего твоим деткам. Возьмёшь у меня в квартире и две шапочки, и две распашонки, и двое ползунков». А потом она просто ушла и я проснулась.Только представьте на минуточку! Она ведь ещё жива была, а я так хотела её увидеть и поговорить хоть напоследок… Мне и до сих пор не хватает её, именно её. Удивительно в этом то, что мы до её болезни с ней не ладили, точнее будет сказать, наплакалась я от неё в прямом смысле… А потом мы вдруг поладили и хоть не часто виделись, но в эти моменты реально не могли наговориться. Увидели себя с другой стороны, поняли друг друга. Это чувствовалось на уровне энергии, не всякому дано понять.Незадолго до своего ухода, помню, был День рождения её старшего сына, она взяла мою руку и попросила молиться о ней, сейчас и потом. Последний раз, уже после того сна, мы с Татьяной встретились в ночь перед Светлым Праздником Пасхи, в храме. Дело в том, что живём мы в двух шагах от Храма, и поэтому нет проблемы добраться туда ночью. Взяв старшую дочь, я пошла в Храм, и там мы с Татьяной встретились. Она хоть уже практически не вставала с постели, но, с Божьей помощью, подруга привезла её на Причастие. Она сидела на скамье, я подошла к ней и просто в ноги к ней упала, мы долго разговаривали и друг у друга просили прощения за всё, за всё. В первый раз я от неё узнала, что она очень рада, что её брат (мой муж) встретил меня, и всё в этом духе. Вспоминаю это… вот как будто как вчера. Это был наш последний разговор с ней при жизни.Интересный факт, она ведь не знала вообще, что я в положении! Никто не знал! А уже после её смерти, я сильно заболела, и такой токсикоз начался, что мы решили ехать внепланово сделать первое узи. И каково же было удивление, не поверите, врач сказала, что будет двойня! Сразу вспомнили и предпосылки к этому событию, и про сон как наяву, и разговор с Татьяной…И напоследок хотела ещё рассказать. Прямо перед самой смертью, уже дома, Священник её в последний раз причастил. Вечером она ушла из жизни, я в это время пошла с дочерью на вечернюю службу в Храм (просто так, для информации, если будут вопросы на тему, набожная ли я… Дабы никого не искушать. Во время вынашивания своих чад, у меня сама душа туда тянулась. Ну как воздух мне необходимо было там чаще бывать, понимаете…). Верите - нет, я сразу это почувствовала и тут же, минут через 15, за мной заехал муж, мне нужно было с детишками побыть у нас дома. А уже поздно вечером свекровь рассказала (а она до последней секунды была с Татьяной), что произошло что-то необычное… Уже прощается Она, показывает взглядом и говорит, что за ней уже пришли. Свекровь ей отвечает, что никого нет тут постороннего, а у самой аж мурашки по телу. А Татьяна говорит ей, что, вот, мужчина в капюшоне зашел, это он за ней… Конечно, мама кинулась с криками и слезами к ней, но она попросила отпустить её, отойти, иначе ей тяжело уйти. И как только она отстранилась, в ту же минуту жизнь оборвалась…Автор - MCHS RUSSIA.

Ключевые слова: Молодая женщина прощение сон на яву смерть мужчина в капюшоне

Другие, подобные истории: