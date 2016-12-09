На роду написано

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:37

Безликий48 Просмотров: 237 Комментарии: 2 +12 Сегодня, 17:37 by

Эта история произошла не со мной и даже не с моими знакомыми, а уж верить в неё или нет - решать вам.Давным-давно, когда Татьяне было шестнадцать лет, старая цыганка нагадала ей так: "На роду тебе написано: ты выйдешь замуж за военного, звать его будут Андреем, родишь ему троих сыновей и будешь с ним очень счастлива"...По прошествии четырнадцати лет гадание исполнилось в точности: на тот момент Татьяна была женой подполковника пограничных войск Андрея и матерью троих сыновей пяти, семи и восьми лет. Их брак был на редкость крепким, и Татьяна в самом деле была очень счастлива.В тот год совпавший отпуск семья решила провести в Кисловодске - в гостях у Таниных родителей. В середине отпуска Татьяна неважно себя почувствовала, и, так как у мужа отпуск заканчивался на неделю раньше, он предложил ей в оставшуюся от её отпуска неделю пройти полное обследование в городской больнице, а сам вместе с детьми уехал в свой пограничный городок.Спустя два дня во всех СМИ появилось жуткое известие: их военный городок стал первым в череде жилых объектов, подвергшихся терактам. В эпицентре взрыва оказалась расположенная этажом ниже Таниной квартира. Находившиеся в это время дома Андрей и мальчишки погибли.Менее чем через сутки Таня сидела на улице в чьём-то чужом, чудом уцелевшем кресле, в окружении руин своего бывшего дома. Работали спасатели, доставали из-под завалов тела погибших, и время от времени Татьяна поднималась с кресла, чтобы опознать очередное тело сына или мужа.Всех, кто лишился жилья, временно разместили в офицерском общежитии.Не выходя из комнаты, Татьяна прожила там около двух месяцев, а когда ей задали вопрос: "Где вы хотели бы жить: в квартире или в коттедже?" она ответила: "А вы спросите - я вообще хочу жить?!".В это время по всей стране бурно обсуждалось всё произошедшее, так как на тот момент это был единичный случай совершённого теракта. Пограничники со всех уголков России собирали деньги в помощь семьям пострадавших. Больше всех сочувствовали Татьяне, потерявшей в одночасье всю семью.И вот из одного из Дальневосточных гарнизонов в их военный городок прибыл подполковник пограничных войск по имени Андрей - с тем, чтобы лично вручить часть собранных денег несчастной женщине Татьяне. И влюбился в неё.Уезжая через неделю обратно на Дальний Восток, Андрей заявил Татьяне, что вернётся через месяц и непременно женится на ней. Сказал как отрезал!А до того ли было убитой горем от потери близких Тане? Но все друзья как сговорились - наперебой уговаривали Татьяну соглашаться на брак с Андреем не раздумывая. Иначе её просто невозможно было бы вывести из состояния, в котором она чахла всё больше с каждым прожитым днём.После месяца беспрерывных уговоров Татьяна согласилась. Андрей приехал, как и обещал, состоялась свадьба, и 30-летняя Татьяна начала верить, что счастье для неё ещё возможно.Спустя 10 лет она вновь была матерью троих сыновей пяти, семи и девяти лет, женой военного по имени Андрей. Она была очень счастлива, как ей и было на роду написано, но время от времени к ней подкрадывался страх возможной потери - она боялась, что и всё остальное тоже может повториться...

Ключевые слова: Гадалка цыганка предсказание теракт взрыв трагедия

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