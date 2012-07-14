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Истории из жизни

Найденный мешок с костями изменил нашу жизнь

Было это лет 10 назад, когда мой папа ещё жил с нами. Мы всей семьей отправились на природу, у папы тогда был металлоискатель, ну очень он любил находить всякие штучки.

В тот день папа раскопал какой-то мешок, там лежали какие-то украшения, но самое главное, что помимо них там были кости, самые настоящие человеческие кости. Не знаю зачем, но папа этот мешок привез домой, и все эти кости с украшениями лежали около 7-8 лет у нас в кладовке.

С того момента как раз начинается история. Мне сейчас 15. И за эти годы произошло очень много странных и необъяснимых случаев, но я расскажу самые загадочные.

Было это где-то полгода назад. Ночь. Все спят. Я проснулась на часах "2:06", приподняла голову, а мой взгляд опустился на стул. Меня просто парализовало от страха: на подоконнике сидит кот и не может спрыгнуть, тут этот стул разворачивается к коту, кот прыгает на него, следом стул вместе с котом поворачивается в противоположную сторону, кот спрыгнул на пол, и стул прокручивается обратно. Не знаю, может, и можно это объяснить, но как?

У нас дома на кухне, на шкафу, на протяжении месяца лежал миксер. Так вот. Опять ночь. Мама работала на компьютере, я засыпаю, сестра уже спит во всю, собака на своем месте, а кот на подоконнике. Грохот. Мы с мамой прибежали на кухню... и что мы видим: миксер лежит идеально посередине кухни, даже не лежит, он стоит, прям как перед использованием.

На самом деле таких историй очень, очень много. Мне часто задают вопрос: «Не страшно ли мне оставаться в этом доме одной?». Нет, мне не страшно, я просто настолько привыкла ко всему происходящему, что даже если что-то упало, когда я дома одна, то просто без малейшего страха подхожу и убираю на место. Вот как-то так.

Автор: Диана.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58 by ВариорПросмотров: 753Комментарии: 12
+5

Ключевые слова: Мешок кости папа кот

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 16:00
+5
Группа: Редакторы
Репутация: (758|0)
Публикаций: 285
Комментариев: 2 262
Ну, папа, конечно, тот ещё... Зачем такое в дом тащить? Не от большого ума это было сделано. facepalm

кот спрыгнул на пол, и стул прокручивается обратно. Не знаю, может, и можно это объяснить, но как?


Коты даже людей дрессируют... Мы только думаем, что являемся хозяевами! stuck_out_tongue_winking_eye Что уж говорить о стульях.
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 16:07
+2
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Репутация: (75|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 217
Не очень-то брезгливый у рассказчицы батя. Чужие кости притараканить в дом... Буээээээээээээээээ.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: DRUID
Сегодня, 16:21
+6
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 385
Может человека, чьи кости хранились в мешке, многие годы разыскивают безутешные родственники.
Меня просто возмущает такое недопустимое отношение к останкам человека. Какие странные и неприятные люди. Вообще о таких находках в полицию сообщают.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#4 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 16:24
+3
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Группа: Посетители
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Публикаций: 33
Комментариев: 269
Мало того, что отец странный, так еще и жена у него странная, не возражала против костей в кладовке? Да и дочка-то со странностями.
О нахождении человеческих останков нужно было сообщить в правоохранительные органы. Почти наверняка, это останки жертвы убийства, поэтому и лежат в мешке вместе с украшениями.
Допустим даже, убийство произошло давно, хотя без экспертизы возраст останков трудно установить -так все равно нужно было сообщить. И конечно, останки должны были похоронить в итоге, а не держать в кладовке.
Зарегистрирован: 23.04.2014
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:24
+1
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Публикаций: 872
Комментариев: 7 758
Я так понял, что найденный мешок с костями здесь играет важную роль. Мелочёвка содержащаяся не описана, а вот кости отмечены. Типа по происшествии нескольких лет, происходят в квартире разные неприятности и в этом замешаны конечно же кости из мешка. Чудненько! А зачем кости отец домой припёр, да ещё и хранил столько лет в кладовке? Умом что ли тронулся от своего хобби искать металлоискателем везде, где бывает? Жадность обуяла кладоискателя? Дурь самая настоящая. История явно творческая, выдуманная. Не верю, чтобы взрослый человек припёр домой мешок со всем содержимым. Или ...назовём этого мужика, чудо-искателем, умом тронулся, или всё выдумка. Без оценки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#6 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:40
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Публикаций: 0
Комментариев: 269
Зачем тащить в дом кости и хранить их, зачем? За этим вопросом вся мистика меркнет.
Обалдеть. Лежал этот мешок лет семь - восемь. А что потом? Остается ещё украшения на себя напялить. Труху стряхнуть и нацепить.
И маму не напрягало, елки. "Че принес? Да вон в кладовку поставь."
Зарегистрирован: 27.04.2016
#7 написал: Ольга 1981
Сегодня, 16:54
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Комментариев: 104
Согласна с вышесказанным. В милицию надо было мешок нести. Действительно, может человека ищут давно, считают без вести пропавшим. А его в кладовку запихнули. Даже если это очень старое захоронение, то возможно оно имело какую то историческую ценность. Если это дух того человека, то ещё мало он чудил в вашем доме за такое отношение к останкам.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 17:54
+1
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Комментариев: 2 954
Цитата: Бозкурт
Зачем тащить в дом кости и хранить их, зачем? За этим вопросом вся мистика меркнет.
Обалдеть. Лежал этот мешок лет семь - восемь. А что потом?

Вот этот момент непонятен совсем. Нафига?
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#9 написал: Космонасть
Сегодня, 18:12
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Комментариев: 1 083
Ага,ну понятно всё.Семейсво очень,очень специфическое.Кости в кладовке,миксер на кухне, Диана с котом.
Ой всё.
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#10 написал: Avnikif
Сегодня, 20:45
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Ээээээээмм, что я только что прочитала вообще?
Зарегистрирован: 30.08.2017
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:49
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Нравится идея про дрессированные стулья)))
Ну вот странности семейки необъяснимы, и за гранью(
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#12 написал: dkflbvbh
Сегодня, 21:01
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Обычный домовой,ребенок был достаточно маленьким чтоб видеть,а мешок тут скорей всего не причем.
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