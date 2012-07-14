Найденный мешок с костями изменил нашу жизнь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:58

Вариор Просмотров: 753 Комментарии: 12 +5 Сегодня, 15:58 by

Было это лет 10 назад, когда мой папа ещё жил с нами. Мы всей семьей отправились на природу, у папы тогда был металлоискатель, ну очень он любил находить всякие штучки.В тот день папа раскопал какой-то мешок, там лежали какие-то украшения, но самое главное, что помимо них там были кости, самые настоящие человеческие кости. Не знаю зачем, но папа этот мешок привез домой, и все эти кости с украшениями лежали около 7-8 лет у нас в кладовке.С того момента как раз начинается история. Мне сейчас 15. И за эти годы произошло очень много странных и необъяснимых случаев, но я расскажу самые загадочные.Было это где-то полгода назад. Ночь. Все спят. Я проснулась на часах "2:06", приподняла голову, а мой взгляд опустился на стул. Меня просто парализовало от страха: на подоконнике сидит кот и не может спрыгнуть, тут этот стул разворачивается к коту, кот прыгает на него, следом стул вместе с котом поворачивается в противоположную сторону, кот спрыгнул на пол, и стул прокручивается обратно. Не знаю, может, и можно это объяснить, но как?У нас дома на кухне, на шкафу, на протяжении месяца лежал миксер. Так вот. Опять ночь. Мама работала на компьютере, я засыпаю, сестра уже спит во всю, собака на своем месте, а кот на подоконнике. Грохот. Мы с мамой прибежали на кухню... и что мы видим: миксер лежит идеально посередине кухни, даже не лежит, он стоит, прям как перед использованием.На самом деле таких историй очень, очень много. Мне часто задают вопрос: «Не страшно ли мне оставаться в этом доме одной?». Нет, мне не страшно, я просто настолько привыкла ко всему происходящему, что даже если что-то упало, когда я дома одна, то просто без малейшего страха подхожу и убираю на место. Вот как-то так.Автор: Диана.

Ключевые слова: Мешок кости папа кот

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