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Истории из жизни

Стечение обстоятельств?

Около двух лет назад мне приснился покойный друг и, хитро улыбаясь, сказал: «Ну что, летом встретимся?» Проснулась, и думаю: «Ну, неизвестно каким летом, может годиков этак через 20», но осадок неприятный остался. Через некоторое время снится моя покойна мама. И она мне заявляет, ласково глядя в глаза: «Через полтора года увидимся». Проснулась, подсчитала – выходит лето 2019 года. Для себя решила, что сны к плохой погоде, но периодически они всплывали в памяти и скользким неприятным червяком заползали в мысли. В апреле 2019 мне сообщают, что в мае необходимо пройти медкомиссию, хотя за все годы работы я проходила её только 2 раза и те при устройстве на работу. Вот тут у меня что-то и дрогнуло внутри. Проходить врачей не хотелось от слова вообще, тем более, что последние 5 лет я в поликлинику заглянула только один раз и то, к окулисту. В результате медосмотра у меня обнаружили опухоль. Достаточно большую и сказали, что необходима операция, но перед этим нужно узнать, доброкачественная она или нет. Записали на биопсию на июнь месяц. Биопсия проводится под наркозом. Я так набрала в голове: «Вот оно, лето 2019 года», что когда меня положили в больницу для обследования, я не смогла его пройти. У меня зашкалило давление и меня отправили домой. Всё это время, начиная с апреля месяца я усиленно практиковала все эзотерические методы, которые знала, для того, чтобы остаться живой после этого лета. Следующая запись на биопсию была на август. Прикинув, что пока придут анализы, пока назначат время операции – уже будет сентябрь, то есть ОСЕНЬ, я немного успокоилась, решив, что эзотерика мне поможет! В середине сентября меня положили на операцию. Все поджилки тряслись, как у зайца при виде волка. Когда в операционной мне пытались сделать спинальную анестезию в течении минут 15, и не могли попасть в спинной мозг, я опять подумала, что всё-таки мои сны имеют место быть. Наконец нижнюю часть отключили, и я слушала, что они там говорят. А говорить они стали очень быстро, трясти меня, бегать и последнее, что я услышала - это было: «Давление падает, общий наркоз». Я успела подумать: «Прощайте мои родные» и посмотреть на часы. Очнулась в реанимации. Напротив кровати часы. Операция, которая идет около часа, шла три часа. Но я же живая! На следующие сутки – температура 39. Врачи сказали, что такое бывает, но при этом, когда меняли повязку, говорили: «Какой у вас красно-черный живот!» Антибиотики откололи неделю по три раза в день, температура почти не спадала. Старшая дочь видя, что изменения только в худшую сторону, втихаря от меня пошла в церковь, чтобы заказать сорокоуст за здравие. Пошла в первую попавшую церковь (дочь живет в Витебске), оказалось, что это церковь великомученицы Татьяны (я Татьяна), причем, неожиданно для себя, пришла как раз к службе, отстояла её, а в конце службы поставила свечку около какой –то иконы, и только потом прочла, что это святой Михаил. На пятые сутки мне сняли швы и перестали колоть антибиотик. У меня опять подскочила до 39 температура, я вышла в тамбур около лифтов и села на кушетку. Было очень плохо, меня трясло. И тут вдруг я почувствовала, как что-то теплое течет у меня по животу, ногам, и мне становиться легче. Ё-моё, у меня из шва ручьем текла коричневая жидкость. Но мне стало так хорошо, что я даже не испугалась. Оказалось, что после операции у меня началось внутреннее кровотечение, а так, как швы были наложены качественно, то водичка дырочку нашла только тогда, когда швы сняли. Температура спала, и первый раз за всё это время я заснула без боли. Утром звонит дочь и сообщает, что вчера умер её отец, мой первый муж. Его нашли в квартире мертвым. Он не отвечал на телефонные звонки и его брат вскрыл дверь. Бывший, к тому времени уже полгода нигде не работал, и с успехом пропивал всё, что было им нажито «непосильным» трудом. Бывшего звали Михаил. Поехав на похороны в деревню, где тот родился, моя дочь присела около своей бабушки. Бабушка 85 лет сидела и причитала: «Если бы я знала, что когда просила у Боженьки, чтобы он забрал к себе кого-нибудь молодейшего, а мне дал ещё возможность пожить, что он заберет моего сыночка, я бы этого не делала!»

Интересно, как долго она просила об этом?


Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10 by Light_a_darkПросмотров: 438Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Сны болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 14:33
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (571|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 172
Да, сны в руку. "Встретимся" - не значит, умрешь, но на грани. Сейчас, постфактум, это очевидно. Всякое "хождение с покойным" или обещание скорой встречи грозит, как минимум, потерей здоровья.

Связи со св. Михаилом и смертью земного тезки не вижу. Но иногда действительно интересные события можно отследить, если заморочиться на тему религиозных атрибутов. У меня пара странных совпадений была. Будь повпечатлительнее, приняла бы как верные знаки.

Бабушка 85 лет сидела и причитала: «Если бы я знала, что когда просила у Боженьки, чтобы он забрал к себе кого-нибудь молодейшего, а мне дал ещё возможность пожить, что он заберет моего сыночка

А вот это - просто перл! Значит, бабулька за чужой счет решила поживиться? stuck_out_tongue_closed_eyes Да, грустно. После таких событий будет о смерти просить, а костлявая может надолго задержаться в пути. Соседка моя после смерти дочери 10 лет просила конца. А смертушка не торопилась, так что бабуля до 90 проскрипела. Век у каждого свой. Ни торопить, ни тормозить не надо. Только осознание жизненного существования у каждого свое: кто-то живет на полную катушку, а кто-то так, словно не живет, а тяжкий крест несет.

Спасибо за историю. Живите на полную!
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#2 написал: Фея леса
Сегодня, 14:45
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (7|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 20
Соседка моя после смерти дочери 10 лет просила конца. А смертушка не торопилась, так что бабуля до 90 проскрипела. Век у каждого свой. Ни торопить, ни тормозить не надо. Только осознание жизненного существования у каждого свое: кто-то живет на полную катушку, а кто-то так, словно не живет, а тяжкий крест несет.


Да... ужасно это
Зарегистрирован: 6.01.2020
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 15:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 133
Тоже сижу и офигеваю от того, как можно просить забрать кого-то, вместо тебя flushed
Хорошая история. А главное, не сомневаешься в ее правдивости.
Возможно родственники во сне так предупредить хотели, что надо обратить внимание на здоровье.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:22
+3
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Публикаций: 93
Комментариев: 5 823
Цитата: Jako tako
сижу и офигеваю от того, как можно просить забрать кого-то, вместо тебя

Некоторые не просто просят. Могут и ритуалы провести.
Здоровья вам, автор!
Я не буду спорить насчёт сорокоустов. Но возможно сильная вера иногда помогает. Или просто срок ещё не пришёл
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: DRUID
Сегодня, 15:38
+3
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Репутация: (279|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 349
"чтобы он забрал к себе кого-нибудь молодейшего"

Из-за своей дряхлой жизни желать смерти кому-то, да не просто кому-то, а человеку помоложе. Ещё и у Бога такое просить.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: marzzz
Сегодня, 15:45
+1
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Публикаций: 106
Комментариев: 7 172
Цитата: зелёное яблочко
Я не буду спорить насчёт сорокоустов.

За собой замечаю, что это чисто психологический прием. Подаю об упокоении, потому что, типа, это ИМ надо ТАМ. Получается, для очистки совести, потому что доподлинно не известно, что им ТАМ надо. scream Подаю о здравии в том случае, когда кто-то заболевает или просто, для профилактики, что называется, для успокоения собственной души. Эффективно ли все это? А вдруг! Может, и правда здоровьишко поправится, особенно, если к молитве присовокупить полный курс назначенного грамотного лечения. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 16:03
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 133
Цитата: зелёное яблочко

Некоторые не просто просят. Могут и ритуалы провести.

Это уж совсем клиника, но да, такие есть, наверняка
Зарегистрирован: 14.09.2019
#8 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 16:40
+1
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Репутация: (2778|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 5 972
Цитата: marzzz
Бабушка 85 лет сидела и причитала: «Если бы я знала, что когда просила у Боженьки, чтобы он забрал к себе кого-нибудь молодейшего, а мне дал ещё возможность пожить, что он заберет моего сыночка
А вот это - просто перл! Значит, бабулька за чужой счет решила поживиться? Да, грустно. После таких событий будет о смерти просить, а она может надолго задержаться в пути.

"Виг-вам," она будет о смерти просить. Моя бывшая "пей-кровь," тоже рассказывала, что когда старший сын умирал, она молилась хоть часть его болезни забрать, и ей поплохело. Тогда она рванула к знакомой бабке, при церкви работавшей, та её за вознаграждение научила, как молить, чтобы сынок отдельно выздоравливал.

Есть же выражение: Совпадения не случайны.
+++++++++
Кстати я не знала, что есть святая Татьяна, а можно чуть поподробнее? Я думала, что св. Татьяна (Покровительница студентов) вымышленный персонаж.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#9 написал: marzzz
Сегодня, 16:48
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (571|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 172
Цитата: Серебряная пуля
когда старший сын умирал, она молилась хоть часть его болезни забрать, и ей поплохело. Тогда она рванула к знакомой бабке, при церкви работавшей, та её за вознаграждение научила, как молить, чтобы сынок отдельно выздоравливал.

Отношения между близкими разные. Кто-то костьми ляжет за здоровье ребенка, а кто-то подумает.

Цитата: Серебряная пуля
Кстати я не знала, что есть святая Татьяна, а можно чуть поподробнее? Я думала, что св. Татьяна (Покровительница студентов) вымышленный персонаж.

Да ты что! Татьяна была задолго до студентов! smeh
Просто праздник стал широко известен в узких кругах, поэтому, все знают про св. Татьяну. Когда начинается ажиотаж вокруг именин Татьяны, мама всегда говорит: ты Тане (сестра моя) позвонила? Поздравила с именинами? Я всегда ржу: а меня моя Таня поздравляет со святой Маргаритой в мои именины? Она вообще, знает, что таковая имеется? Да и мама тоже...

Так что, Танюш, молись своей святой. Она существует.
Как в той советской экранизации "Д’Артаньян и три мушкетёра". Всегда эта песня веселила:

Как рада я, что с детства
Одно узнала средство.
Коль хочешь в жизни счастья,
Молись своей святой.

Святая Катерина,
Пошли мне дворянина.
Ах, тяга к благородным
У девушки простой.

Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#10 написал: Летяга
Сегодня, 17:45
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 845
Комментариев: 9 001
Вот эта фраза
Бабушка 85 лет сидела и причитала: «Если бы я знала, что когда просила у Боженьки, чтобы он забрал к себе кого-нибудь молодейшего, а мне дал ещё возможность пожить, что он заберет моего сыночка, я бы этого не делала!»

затмевает всё вышенаписанное. Это и по комментам видно. Может это и стечение обстоятельств, но, интересно, за чей счёт бабуля хотела подольше пожить? Часом не за ваш?
Здоровья вам и вашим близким. Не программируйте себя на плохое.
+++
Всем комментирующим тоже плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#11 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 18:06
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2778|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 5 972
Цитата: marzzz
Цитата: Серебряная пуля
когда старший сын умирал, она молилась хоть часть его болезни забрать, и ей поплохело. Тогда она рванула к знакомой бабке, при церкви работавшей, та её за вознаграждение научила, как молить, чтобы сынок отдельно выздоравливал.

Отношения между близкими разные. Кто-то костьми ляжет за здоровье ребенка, а кто-то подумает.

Цитата: Серебряная пуля
Кстати я не знала, что есть святая Татьяна, а можно чуть поподробнее? Я думала, что св. Татьяна (Покровительница студентов) вымышленный персонаж.

Да ты что! Татьяна была задолго до студентов! smeh
Просто праздник стал широко известен в узких кругах, поэтому, все знают про св. Татьяну. Когда начинается ажиотаж вокруг именин Татьяны, мама всегда говорит: ты Тане (сестра моя) позвонила? Поздравила с именинами? Я всегда ржу: а меня моя Таня поздравляет со святой Маргаритой в мои именины? Она вообще, знает, что таковая имеется? Да и мама тоже...

Так что, Танюш, молись своей святой. Она существует.
Как в той советской экранизации "Д’Артаньян и три мушкетёра". Всегда эта песня веселила:

Как рада я, что с детства
Одно узнала средство.
Коль хочешь в жизни счастья,
Молись своей святой.

Святая Катерина,
Пошли мне дворянина.
Ах, тяга к благородным
У девушки простой.


(Кого только святой Татьяной не называют. Хочется же настоящей помолиться, житие почитать, чтобы иметь представление: Кого молить, о чём молить?
Недавно французы надо мной ржали. У нас все главные административные здания за Королевским собором находятся.
Вот я и помянула, что когда в администрацию иду, захожу в Королевский собор, фр. святой Жанне де Арк свечку поставить, и прошу: "Дай мне сил!" stuck_out_tongue

Цитата: marzzz
Отношения между близкими разные. Кто-то костьми ляжет за здоровье ребенка, а кто-то подумает.

Бывает и так, что сами в гроб и вгоняют.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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