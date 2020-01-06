Стоящий за дверью

Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 11:07

Egoridze Просмотров: 1 572 Комментарии: 11 +7 Сегодня, 11:07 by

Доброго времени суток, друзья, решил всё-таки спустя лет 6 дать огласку случаю, который как-то однажды произошёл со мной и окончательно заставил убедиться в том, что мы тут не одни, и что от любых действий могут быть от мала до велика последствия. Мне тогда было 15 лет, я был подростком, учеником 9 класса, с самого детства меня манили всякие разные необъяснимые явления, как мне мои друзья говорят: "В тебе этого не отобьёшь!" Тогда я имел представление и понимал, что с такими вещами не шутят, от слова "совсем", но подсознание пропускало это через призму подростковой дури и когда опасения нейтрализовались, оставался лишь голый интерес. Но мы отвлеклись немного с вами.Так вот, однажды я пришёл вечером с прогулки домой, сделал все домашние дела, и собрался спать, готовить силы к следующему учебному дню, спалось плохо, решил полазать в соцсетях, послушать музыку в плеере, включил весьма именитую отечественную группу Odor Mortis, отключил экран и молча смотрел в потолок. После этого захотелось "попеть", но так как была ночь, вместо этого я скажем так, "подшёптывал" слова одной песни с довольно говорящим названием "Славься имя Сатаны", строчки о воспевании Дьявола ложились одна на другую и что странно, с каждой строчкой становилось всё более жутко. Под конец меня вообще охватило подобие панического приступа, но уста не могли остановиться и я продолжал нашёптывать строчку за строчкой, при этом страх подбавлял ощущения азарта, ещё одна причина, по которой я решил не останавливаться, но апогей произошёл потом. Продолжая повторять строчку за строчкой, я внезапно почувствовал, что просто необходимо посмотреть на окно, (для справки, живу я на первом этаже). Я это сделал и сразу вытащил наушник из уха, в этот момент прям за окном в одну секунду сначала вправо, потом влево промелькнула какая-то тень, при этом каждый раз, когда она пробегала мимо окна, издавался звук, что-то вроде слабенького ступа по стеклу. Звук был похож на то, когда резкий поток воздуха от фуры, едущей навстречу, слегка накреняет твой автомобиль. В этот момент я резко поднялся и побежал к окну (я постарался это сделать резко, чтобы не успеть испугаться и дать понять, что не пальцем деланный), но как и подобает подобным историям, никого там не было и в помине, я увидел весеннюю сырую землю, освещаемую полуночным лунным светом и ничего более. Простояв так секунд пять я решил задержать дыхание, тут то интересное и началось: вдох-выдох-вдох - и я задержал дыхание, но после вдоха я услышал ещё один выдох-вдох у себя за спиной. Я аккуратно повернул головой, окинув взглядом свою комнату и мой взгляд пал на дверь - в ней довольно обширная вставка из матового стекла, нельзя разглядеть, кто за ней стоит, но понять, что кто-то в принципе там есть - вполне возможно. Оцепеневший от страха и напряжения я увидел за этим стеклом фигуру, высотой около двух, может больше метров, в плечах ну очень широкую, я стоял целую минуту в оцепенении, пока не решился двинуться с места, ничего лучше не придумал, как закутаться в одеяло, как в детстве и повернуться к стене. Так и уснул минут за пять в диком страхе. Мораль всей басни такова, друзья: не зовите лихо, оно само найдёт время, когда нас навестить.

Ключевые слова: Вызов духа Сатанизм страх оцепенение школьник подросток квартира

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