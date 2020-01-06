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Истории из жизни

Стоящий за дверью

Доброго времени суток, друзья, решил всё-таки спустя лет 6 дать огласку случаю, который как-то однажды произошёл со мной и окончательно заставил убедиться в том, что мы тут не одни, и что от любых действий могут быть от мала до велика последствия. Мне тогда было 15 лет, я был подростком, учеником 9 класса, с самого детства меня манили всякие разные необъяснимые явления, как мне мои друзья говорят: "В тебе этого не отобьёшь!" Тогда я имел представление и понимал, что с такими вещами не шутят, от слова "совсем", но подсознание пропускало это через призму подростковой дури и когда опасения нейтрализовались, оставался лишь голый интерес. Но мы отвлеклись немного с вами.

Так вот, однажды я пришёл вечером с прогулки домой, сделал все домашние дела, и собрался спать, готовить силы к следующему учебному дню, спалось плохо, решил полазать в соцсетях, послушать музыку в плеере, включил весьма именитую отечественную группу Odor Mortis, отключил экран и молча смотрел в потолок. После этого захотелось "попеть", но так как была ночь, вместо этого я скажем так, "подшёптывал" слова одной песни с довольно говорящим названием "Славься имя Сатаны", строчки о воспевании Дьявола ложились одна на другую и что странно, с каждой строчкой становилось всё более жутко. Под конец меня вообще охватило подобие панического приступа, но уста не могли остановиться и я продолжал нашёптывать строчку за строчкой, при этом страх подбавлял ощущения азарта, ещё одна причина, по которой я решил не останавливаться, но апогей произошёл потом. Продолжая повторять строчку за строчкой, я внезапно почувствовал, что просто необходимо посмотреть на окно, (для справки, живу я на первом этаже). Я это сделал и сразу вытащил наушник из уха, в этот момент прям за окном в одну секунду сначала вправо, потом влево промелькнула какая-то тень, при этом каждый раз, когда она пробегала мимо окна, издавался звук, что-то вроде слабенького ступа по стеклу. Звук был похож на то, когда резкий поток воздуха от фуры, едущей навстречу, слегка накреняет твой автомобиль. В этот момент я резко поднялся и побежал к окну (я постарался это сделать резко, чтобы не успеть испугаться и дать понять, что не пальцем деланный), но как и подобает подобным историям, никого там не было и в помине, я увидел весеннюю сырую землю, освещаемую полуночным лунным светом и ничего более. Простояв так секунд пять я решил задержать дыхание, тут то интересное и началось: вдох-выдох-вдох - и я задержал дыхание, но после вдоха я услышал ещё один выдох-вдох у себя за спиной. Я аккуратно повернул головой, окинув взглядом свою комнату и мой взгляд пал на дверь - в ней довольно обширная вставка из матового стекла, нельзя разглядеть, кто за ней стоит, но понять, что кто-то в принципе там есть - вполне возможно. Оцепеневший от страха и напряжения я увидел за этим стеклом фигуру, высотой около двух, может больше метров, в плечах ну очень широкую, я стоял целую минуту в оцепенении, пока не решился двинуться с места, ничего лучше не придумал, как закутаться в одеяло, как в детстве и повернуться к стене. Так и уснул минут за пять в диком страхе. Мораль всей басни такова, друзья: не зовите лихо, оно само найдёт время, когда нас навестить.


Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 11:07
Сегодня, 11:07 by EgoridzeПросмотров: 1 572Комментарии: 11
+7

Ключевые слова: Вызов духа Сатанизм страх оцепенение школьник подросток квартира

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Комментарии

#1 написал: Фея леса
Сегодня, 11:08
+4
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (6|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 13
Видимо, автор ввел себя в транс своими сатанинскими песнями smile
Зарегистрирован: 6.01.2020
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 11:28
+2
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 120
Ой, ну не знаю. Возможно просто показалось автору. Тем более, он сам ждал чего-то подобного. 418
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:00
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (61|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 498
Цитата: Фея леса
Видимо, автор ввел себя в транс своими сатанинскими песнями smile

Вспомнилось видео, где бабулька в платке говорит:"Эта сатанинская музыка. Её слушают черти в аду".
Вот, автор, надо прислушиваться к старшему поколению,чтоб такую беду на себя не накликать. blush
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 93
Комментариев: 5 797
А родители где были у героя?
А то, что с каждой строчкой жутче становилось… Ночь, улица, фонарь… То есть просто ночь. Сам себя не так накрутишь.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:03
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Репутация: (104|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 947
Цитата: зелёное яблочко
То есть просто ночь.

Вот вот. Днем не так страшно было-бы. После прочитанных историй на этом сайте, когда в дверь вечером звонят (а ты никого не ждешь), аж сердце в пятки падает. Крадусь к дверному глазку, как индеец по лесу, и боюсь увидеть на площадке какую-нибудь шепчущую бабку в нитроновой шапке.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#6 написал: Фея леса
Сегодня, 13:11
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Группа: Редакторы
Репутация: (6|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 13
[/quote]После прочитанных историй на этом сайте, когда в дверь вечером звонят (а ты никого не ждешь), аж сердце в пятки падает. Крадусь к дверному глазку, как индеец по лесу, и боюсь увидеть на площадке какую-нибудь шепчущую бабку в нитроновой шапке.[/quote]

Кстати, да laughing laughing laughing
Зарегистрирован: 6.01.2020
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:15
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 93
Комментариев: 5 797
Цитата: Light_a_dark
После прочитанных историй на этом сайте,

А я перестала бояться. Людей боюсь. И болезней. Старость что ли? crazy
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:16
+1
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Репутация: (104|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 947
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Light_a_dark
После прочитанных историй на этом сайте,
А я перестала бояться. Людей боюсь. И болезней. Старость что ли?

Это не старость, это опыт и мудрость)
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#9 написал: Egoridze
Сегодня, 16:27
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Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: зелёное яблочко
А родители где были у героя?
А то, что с каждой строчкой жутче становилось… Ночь, улица, фонарь… То есть просто ночь. Сам себя не так накрутишь.

Была поздняя ночь, и родители у "героя" спали, поэтому их, к счастью, ничего не коснулось smile
Зарегистрирован: 22.05.2013
#10 написал: Nlo
Сегодня, 17:47
+1
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 447
Спасибо за историю, знакомые вещи. В музыке вообще много удивительной информации, даже без слов. А уж со словами, да ещё на свеже-юную голову - срабатывают вещи совершенно потусторонние. +++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:15
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 939
Плохие шуточки. Да ну его на фиг в суе вспоминать.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
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