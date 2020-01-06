Шаровая молния

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 471 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 11:56 by

Что такое шаровая молния - до сих пор внятно не сформулировал никто. Как говорил герой комедии – «науке это неизвестно». Хотя начальным свидетельствам данного явления уже не одна сотня лет…Помню случай, когда впервые столкнулся с этим феноменом.Дело было в Новосибирске, в самом конце августа. Я - пятиклассник или шестиклассник. Весёлые летние каникулы пролетели незаметно. Через пару-тройку дней начинались учебные занятия в школе. Настроение, соответственно, не очень. Наверное, поэтому и могу точно определить период описываемых событий.Мы с семьёй проводили последние летние выходные в саду. Я, как водится, отработав положенную норму на грядках, прямиком на пруд с удочкой. Но с рыбалкой не заладилось. А потом и с погодой тоже. Пескарики с карасиками клевать не желали, к тому же всё небо тучами заволокло. Хоть было часов пять пополудни, потемнело так, словно уже поздний вечер. Вдалеке, всё приближаясь, стали молнии посверкивать, да гром раскатываться.Я понял, что пора сворачиваться, пока ливень не начался. Смотал удочку и поспешил в садовый домик, к отцу с матерью и братишке. От пруда до сада рукой подать. Минут пять вприпрыжку.Шагаю в то и дело громыхающих сумерках. Уже свернул на нашу садовую улочку-тропку, сплошь поросшую травой. Сверху начали падать первые дождевые капли. Ничего, вроде успел до потопа. Подхожу к садовому участку. Рядом столб электрический. И тут небо словно раскололось пополам. На мгновенье всё вокруг озарилось ослепительным белым светом, а через секунду раздался такой оглушительный треск, что уши заложило. Гром и молния, значит. Но я, хоть и маленький, зато смелый. Даже ухом не повёл. Только чуть не обделался от неожиданности. И тут же вижу – на макушке деревянного электрического столба, у самых изоляторов появился светящийся белый шарик, размером с небольшой детский мяч. Помаячил в вышине неподвижно несколько секунд и медленно, вдоль столба, стал опускаться вниз. Да не по прямой траектории, а слегка вихляя из стороны в сторону. Когда до травы остался, примерно, метр, ярко светящийся шар остановился на мгновенье и, так же не быстро, поплыл над тропинкой в противоположную от меня сторону. Я, как зачарованный, замер на месте и глядел на невиданное зрелище, забыв обо всём. А шарик тем временем плавно удалялся по воздуху, не меняя высоты. Вот он добрался до поворота и вдруг мгновенно, словно световой луч, юркнул направо, исчезнув за участком соседа, дяди Бори…В том возрасте я уже имел теоретическое понятие о шаровых молниях. И сразу понял, что это она. Бегом метнулся в домик к своим, рассказать о невиданном чуде, которому стал случайным свидетелем. Но мои выпученные глаза, сбивчивые восторженные крики и вентиляторная жестикуляция не произвели особого впечатления. Родители, похоже, не очень поверили. Да, к тому же, спешно прятали от дождя под крышу вещи – не до того. А братан вообще был флегма по жизни. Так что переполнявшие меня эмоции остались неразделёнными. Обидно, конечно…Второй случай произошёл в Нижнем Тагиле. В конце весны или начале лета разыгралась ужасающая гроза. Мама на работе, брат в армии, я дома.Хоть день, но за окном черно, будто ночью. Молнии беспрерывно пронзают тёмно-свинцовый горизонт. Обзор из окон у нас был замечательный, на речной простор. Видно всё, как на ладони. Стою под оглушительный грохот грома на лоджии, любуюсь буйством стихии.Вдруг звонок в дверь. Кто-то надавил пальцем на кнопку звонка и не отпускает. Трезвонит без остановки. Иду открывать.Едва отпер дверь, в прихожую врывается сосед с другого этажа. Почти мой ровесник, можно сказать, приятель. Бледный, как восковая свеча. Перепуган кем-то или чем-то до смерти. Не успеваю поинтересоваться, что случилось - он сам, заикаясь от волнения и прячась за меня, начинает делиться информацией. Причём, каким-то торопливым зловещим шёпотом и то и дело испуганно озираясь на входную дверь.По его рассказу выходило, что он точно так же, как я, стоял у себя в квартире перед окном на лоджию. Любовался потрясающим видом бушующей грозы. Вдруг, откуда ни возьмись, за стеклом, прямо напротив своего лица, видит ослепительно сияющий белым светом шар! Шар висит в воздухе и слегка вибрирует. От неожиданности сосед отшатнулся назад. И тут же шар поплыл в его сторону. Прошёл сквозь оконное стекло, словно того не было, и двинулся вглубь квартиры прямо за отступающим парнем. Хорошо, что выход из комнаты приходился в прихожую. До ужаса перепуганный сосед, не помня как, пулей выскочил в подъезд и помчался ко мне спасаться…Часа через два гроза закончилась. Пошли вдвоём проверять его квартиру. Соблюдая осторожность и вооружившись шваброй, конечно. Вдруг это чудо природы всё ещё там летает по комнатам. Но с опаской обойдя все помещения, никаких следов шаровой молнии не обнаружили. Только в оконном стекле напротив лоджии осталось ровное круглое отверстие с оплавленными краями. Размером с пятикопеечную монету. Это было странно, так как сосед с пеной у рта уверял, что светящийся шар достигал сантиметров двадцати в диаметре.Родня его тоже, как и мне когда-то, не особо поверила в фантастическое происшествие. А парень долго ещё опасался оставаться в квартире один. Даже в туалет заглядывал с осторожностью – вдруг опять, словно из ниоткуда, появится огненный шар и бросится за ним в погоню…Перед описанием самого странного случая, связанного с шаровой молнией, о котором знаю из достоверных источников, хочу добавить немного (не водки, пардон).Несколько раз был свидетелем, в разных местах и в разное время, следующего явления. Высоко в ночном небе передвигались светящиеся точечные объекты. То и дело, меняя траекторию и скорость. На мой взгляд, очень похоже на шаровые молнии. Хотя люди, наблюдавшие странные объекты вместе со мной, были уверены, что это НЛО. Может, потому, что они раньше шаровую молнию не видели?..А теперь третий, весьма загадочный и страшноватый случай. Мужик-охотник один рассказал.Его товарищ несколько лет назад проводил отпуск в горах северного Урала. Любил путешествовать по новым незнакомым местам в одиночку. С собой только рюкзак, ружьё и собака-спаниелька. Даже палатку не брал. Лишний груз. Зачем летом. Наломал лапника, сделал навес – вот и ночлег.За несколько дней пути забрался в несусветную глухомань. А ему только в радость. С чем сравнимо захватывающее ощущение бродить по местам, где не ступала нога человека?..В один из вечеров наткнулся на странное сооружение посреди леса. Из ровно спиленных и составленных кругом сосновых хлыстов, стоит пирамида. Наподобие индейского вигвама. Только входа нет.Походил озадаченный охотник вокруг странной рукотворной конструкции, но так и не понял для чего она здесь. А так как дело близилось к ночи, недолго думая, вытащил несколько жердин да пролез внутрь. Зачем тратить время на рубку лапника и устройство шалаша, когда вот он готовый стоит. В нём и заночевал. Места внутри хватило даже костерок небольшой разжечь, снять обувь и обсушиться. Наскоро поужинав и покормив собаку, улёгся спать…Очнулся оттого, что нестерпимо жгло лицо. Открыл глаза и практически ослеп от яркого света. Забыв про сон, как был, в одних носках, машинально выскочил наружу. Там кромешная темень. Яркий свет бил только из щелей лесной пирамиды. Чтобы понять, что происходит, сунулся было обратно, но тут сквозь проход меж хлыстов выскользнули два мерцающих огненным светом шарика. По воздуху, словно живые. Один величиной с волейбольный мяч, а второй вдвое поменьше. Шары, потрескивая, описали дугу в воздухе и устремились к ошарашенному мужику.Нутром почуяв опасность, охотник пустился бежать. На ходу подумал – сейчас отстанут. Да, может, и не за мной они гонятся. Но оглянувшись, понял, что ошибся. Шары, виляя между деревьями, летели прямёхонько по его следу. Сбитый с толку невиданной бедой, мужик метался из стороны в сторону, пытаясь оторваться от преследователей, но огненные шары не отставали. Порой приближались почти вплотную, и тогда загнанный, словно дикий зверь, человек чувствовал исходящий от них жар. Казалось, всё, сейчас произойдёт самое страшное. В ужасе убыстрял бег, не разбирая дороги, разрывая носки и кожу на ногах в клочья, о сучки и лесные колдобины. Но зловещие шары почему-то не ставили последнюю точку. Они будто намеренно гнали свою жертву куда-то. Когда беглец отклонялся от одного им известного маршрута, приближались с той, либо другой стороны, возвращая жертву в нужную траекторию…В конце концов, загнали обессилевшего охотника на край высокого обрыва. Дальше пути не было. Только вниз с крутой кручи в тёмную неизвестную бездну. Верная гибель.Мужик встал и, обернувшись назад, прикрылся рукой от приближающегося яркого света. Через секунду предплечье ожгло нестерпимой болью. А сквозь всё тело, от локтя до пальцев на ногах словно продёрнули колючую проволоку. Человек потерял равновесие и кубарем покатился вниз по крутому склону. Сознание его померкло…Сколько прошло с того мгновения времени - неизвестно. Очнулся охотник от жгучей боли в руке. Открыл глаза и обнаружил себя полузаваленным осыпавшимся скальным грунтом, у подножия невысокой горы. Пока падал, собрал за собой небольшой камнепад, значит.В правом рукаве зияла огромная прожжённая дыра. Сама рука в этом месте почернела и выглядела обугленной.Израненный мужчина попытался выбраться из-под завала и встать, но руки-ноги не слушались. При падении с высоты он поломал не одну косточку. И теперь от малейшего шевеления боль в руке и теле становилась невыносимой…Так, периодически впадая в забытьё, бедолага пролежал у подножия горы, ещё сутки.На его невиданное счастье, в тех местах пролегал путь двух других охотников. Их собаки учуяли чужого человека и лаем привлекли внимание своих хозяев.В итоге, мужик остался жив. Правда, подлеченная со временем, правая рука так и не восстановила свои функции. Осталась на всю жизнь болтаться бесчувственной плетью. Из-за чего пришлось и с любимым занятием – охотой распрощаться.Пропала без следа также собака-спаниелька. Не говоря уже про оставленные в «вигваме» ружьё, сапоги и рюкзак.Ещё зрение здорово упало. А кожа на лице, кистях сильно покраснела и долго потом шелушилась. Наверное, оттого, что на солнце недвижно почти сутки лежал. Вот и обгорел. Хотя по его воспоминаниям, было пасмурно…За что на безвинного охотника свалились такие вселенские беды, непонятно. Вроде считается, что духи лесные наказывают или кара небесная настигает лишь тех, кто это заслужил. Но оказывается, так не всегда случается. Неведомая сила может и просто поразвлекаться. Таким вот жестоким образом.Была, правда, ещё одна версия у некоторых слушателей этой истории. Мол, шаровые молнии притягиваются к металлическим предметам. А у мужика всё время его злоключений на поясе висел охотничий нож.Но такая версия - тоже лишь ничем не подтверждённое предположение…11.02.2020

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